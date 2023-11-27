День в истории, 27 ноября: знаменательные события

27 ноября и в истории России, и в истории всего мира происходило множество знаковых событий, которые оставили свой след как в памяти современников, так и в памяти потомков.

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Подробнее о самых ярких событиях, произошедших 27 ноября в разные годы, читайте в материале "Рамблера".

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27 ноября 1705 года издан указ Петра I о создании первого в России "полка морских солдат"

"Полк морских солдат" по указу Петра I должен был нести службу на абордажно-десантных кораблях парусного и гребного флотов, в караульной службе адмиралтейств и береговых учреждениях российского флота.

Боевое крещение "полк морских солдат" получил в Гангутском сражении 1714 года и Северной войне. Полк активно участвовал в Русско-турецкой войне, во взятии Наварина и Бейрута.

В боях пехотинцы применяли систему рупашного боя, которая также была создана во времена Петра I. Вместе с тем как род сил Военно-морского флота морская пехота оформилась только в 1939 году.

27 ноября 1895 года Альфред Нобель подписал последний вариант завещания

В этот день в 1895 году знаменитый шведский химик и инженер Альфред Нобель подписал в Париже последнюю версию своего завещания. В завещании Нобель говорил о том, что хочет передать большую часть своего состояния на создание фонда и учреждение премии для поощрения первооткрывателей в области физики, химии, физиологии и медицины, а также литераторов и тех, кто больше всего сделал в пользу мира за предшествующий год, вне зависимости от национальности.

Премии в области науки и литературы было решено присуждать в Швеции, а премию мира в Норвегии. Именно это завещание положило начало Нобелевской премии, фонд которой составил 31 миллион крон.

27 ноября 1971 года впервые поверхности Марса достиг искусственный космический объект

Объектом, который впервые достиг поверхности Марса, стал спускаемый модуль советской автоматической межпланетной станции "Марс-2".

"Марс-2" состоял из орбитальной станции и спускаемого аппарата. По замыслам конструкторов, данный тандем позволял изучать планету как с ее орбиты, так и с поверхности.