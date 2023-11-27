«Рыжковская пурга»: что натворила самая страшная в истории СССР «чёрная метель»

8 февраля 1990 года Воркута оказалась во власти невиданной ранее пурги. И именно в этот день в город прилетел глава Совета Министров СССР Николай Рыжков. Стихийное бедствие, позже прозванное «рыжковской пургой», нанесло городу серьезный экономический урон и унесло человеческие жизни.

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Неожиданная стихия

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Синоптики предсказывали непогоду заранее, однако вряд ли кто-то мог предположить, что к шести часам дня скорость ветра достигнет 40 метров в секунду. Обычно во время сильной пурги незамедлительно прекращалось движение пассажирского транспорта на так называемом Воркутинском кольце (трассе между городом и горняцкими поселками). Но в тот раз распоряжение о прекращении транспортного сообщения запоздало. В итоге на трассе в снежном плену оказались десятки автобусов с людьми.

Тем временем в местную гостиницу начали поступать первые пострадавшие от обморожения. Но самое плохое – стихия разрушила городское электроснабжение, повредила линии, которые питали местный водопровод. Без воды и электричества оказалась обогревающая Воркуту ТЭЦ-1.

А ведь зимние температуры в заполярном городе довольно экстремальные: средние значения февраля составляют 20 градусов, нередко термометр показывает минус 30 и ниже. Пурга поставила 115-тысячный город на грань гибели. Но вьюга и не думала утихать.

Снежная ловушка

Операцию по спасению города возглавил лично Рыжков. Местные энергетики надеялись, что хотя бы часть линий уцелела и можно будет собрать из них одну цепь. Поиск обрывков проводов шел всю ночь, но безуспешно. В условиях нулевой видимости и при сильнейшем ветре отыскать повреждения было невозможно.

Утром 9 февраля из-за сложившихся экстремальных условий было решено отключить ТЭЦ-2. Энергетики предложили направить к водопроводу два вездехода с целью найти и устранить неполадки. Но представители штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОиЧС) отобрали машины и отправили их на кольцо к заблокированным автобусам. Оказавшимся в плену стихии людям доставили теплую одежду и горячее питание.

Тогда гендиректор «Комиэнерго» Михаил Косолапов лично обратился к главе Совмина. Он заявил Рыжкову, что ситуация не контролируется и если за оставшийся световой день повреждения на линиях не будут обнаружены, то придется срочно готовить к эвакуации целый город. Председатель Совета Министров распорядился отправить на поиск поломок три вездехода, которые расчищали для него взлетно-посадочную полосу - Рыжков на следующий день должен был улететь с официальным визитом в Таиланд. И вылет главы кабинета министров из Воркуты считался вопросом государственной важности.

Спасение

Вечером, уже в сумерках бригада энергетиков все-таки смогла найти разрыв на ведущей к водопроводу линии электропередачи. И хотя были опасения, что эта авария может оказаться не единственной, к счастью, все обошлось.

В это время воркутяне выживали как могли. Свет в холодных квартирах обеспечили свечи, которые горожане достали из своих запасов. Еду, в том числе молоко для детей, разогревали на спиртовках.

Вечером 9 февраля в домах жителей наконец-то появились тепло и свет. Косолапов был убежден: Воркуту спасли не только сотни людей, которые помогали пострадавшим и искали повреждения на линии, но и премьер-министр. Рыжков, по свидетельству очевидцев, действовавший в те нелегкие дни спокойно и уверенно, не растерялся и смог принять правильное решение.

Позже его самолет пошел на взлет с запорошенной вьюгой полосы. Говорят, участвовавшие в операции по спасению города вездеходы так и не успели ее расчистить. Летчики же решили рискнуть только по личному указанию премьера.