«Гул стоял адский, как из преисподней»: истории россиян, переживших «шторм века»

На пути домой в Краснодар мы попали под дождь. Он не прекращался всю поездку, на дорогах были страшные пробки. А когда мы вернулись домой, то на нашу машину упало дерево. Капот помяло, и от удара зеркало выпало. Мы проконсультировались у автоюриста — оказывается, мы виноваты сами, ведь службы оповещали о надвигающемся циклоне. Я не смотрела прогноз погоды, не читала новости… Мне кажется, к такому у нас никто не готовится, ведь сильные штормы в нашем крае происходят каждый год.