Очевидцы рассказали, что животные почувствовали приближение шторма в Крыму

Вечером 26 ноября на Черноморском побережье начался самый мощный шторм за всю историю наблюдений. Порывы ветра достигали 144 км/ч. По официальным данным, в результате урагана пострадали десятки людей, четверо числятся погибшими. В некоторых муниципалитетах Крыма и Кубани продолжает действовать режим ЧС. Жители Краснодарского края и Крыма рассказали «Газете.Ru», как готовились и пережили «шторм века».

«Гул стоял адский, как из преисподней»: истории россиян, переживших «шторм века»
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Ангелина (Краснодар): для нас это уже норма жизни

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— О том, что на Краснодарский край идет мощный циклон, я не знала. В день шторма мы вместе с молодым человеком запланировали фотосессию и поездку к родным в Анапу. Фотографироваться было тяжело.

Песок, листья, ветки — все летело в глаза. В Анапе — потоп, море вышло из берегов, все размыло.

Мы приехали на празднование дня рождения к родственникам, а из-за сильного дождя праздничный стол водой заливает. Потом отключили электричество и интернет. Это было в Юровке и Витязево, под Анапой — там живут наши родители.

На пути домой в Краснодар мы попали под дождь. Он не прекращался всю поездку, на дорогах были страшные пробки. А когда мы вернулись домой, то на нашу машину упало дерево. Капот помяло, и от удара зеркало выпало. Мы проконсультировались у автоюриста — оказывается, мы виноваты сами, ведь службы оповещали о надвигающемся циклоне. Я не смотрела прогноз погоды, не читала новости… Мне кажется, к такому у нас никто не готовится, ведь сильные штормы в нашем крае происходят каждый год.

Наталья (Севастополь): животные чувствовали, что-то надвигается

— Про надвигающийся циклон мы знали заранее. Наши службы рассылали SMS-уведомления, по телевизору оповещали и во всех новостных каналах писали о том, что на нас идет шторм.

Наша дача находится примерно в двух километрах от моря. Уже утром 26 ноября дул сильный ветер, поэтому заранее стали укреплять постройки — палками, железками, кирпичами. Муж закрепил ворота и кровлю, чтобы не унесло ветром, а я занималась животными. У нас хоть животные на самовыгуле, но в тот момент решили поберечь, поэтому закрыли их.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС // На площади Южного мола во время шторма на Черном море, 26 ноября 2023 года
Дмитрий Феоктистов/ТАСС // Затопленная в результате шторма набережная в Сочи, 27 ноября 2023 года
Александр Кряжев/РИА Новости // Набережная, поврежденная в результате шторма в Сочи, 27 ноября 2023 года
Кристина Кормилицына/РИА Новости // Люди убегают от волны на набережной в Сочи во время шторма, 27 ноября 2023 года