«Гул стоял адский, как из преисподней»: истории россиян, переживших «шторм века»

Вечером 26 ноября на Черноморском побережье начался самый мощный шторм за всю историю наблюдений. Порывы ветра достигали 144 км/ч. По официальным данным, в результате урагана пострадали десятки людей, четверо числятся погибшими. В некоторых муниципалитетах Крыма и Кубани продолжает действовать режим ЧС. Жители Краснодарского края и Крыма рассказали «Газете.Ru», как готовились и пережили «шторм века».
Ангелина (Краснодар): для нас это уже норма жизни
— О том, что на Краснодарский край идет мощный циклон, я не знала. В день шторма мы вместе с молодым человеком запланировали фотосессию и поездку к родным в Анапу. Фотографироваться было тяжело.
Песок, листья, ветки — все летело в глаза. В Анапе — потоп, море вышло из берегов, все размыло.
Мы приехали на празднование дня рождения к родственникам, а из-за сильного дождя праздничный стол водой заливает. Потом отключили электричество и интернет. Это было в Юровке и Витязево, под Анапой — там живут наши родители.
На пути домой в Краснодар мы попали под дождь. Он не прекращался всю поездку, на дорогах были страшные пробки. А когда мы вернулись домой, то на нашу машину упало дерево. Капот помяло, и от удара зеркало выпало. Мы проконсультировались у автоюриста — оказывается, мы виноваты сами, ведь службы оповещали о надвигающемся циклоне. Я не смотрела прогноз погоды, не читала новости… Мне кажется, к такому у нас никто не готовится, ведь сильные штормы в нашем крае происходят каждый год.
Наталья (Севастополь): животные чувствовали, что-то надвигается
— Про надвигающийся циклон мы знали заранее. Наши службы рассылали SMS-уведомления, по телевизору оповещали и во всех новостных каналах писали о том, что на нас идет шторм.
Наша дача находится примерно в двух километрах от моря. Уже утром 26 ноября дул сильный ветер, поэтому заранее стали укреплять постройки — палками, железками, кирпичами. Муж закрепил ворота и кровлю, чтобы не унесло ветром, а я занималась животными. У нас хоть животные на самовыгуле, но в тот момент решили поберечь, поэтому закрыли их.