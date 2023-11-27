Как пингвины узнают друг друга — выяснили зоопсихологи

Специалисты по поведению животных из Туринского университета (Италия) нашли доказательства того, что уникальный набор черных точек, украшающих живот южноафриканских пингвинов, позволяет им различать друг друга. Научная статья вышла в Animal Behavior, о ней рассказывает Phys.org.

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Известно, что представители вида пингвинов, который живет в Южной Африке, особенно любят общаться друг с другом. Такое продвинутое для птиц поведение поможет понять, как взаимодействие животных эволюционировало вплоть до сложной социальности приматов.

Как правило, пингвины очень похожи. Чтобы узнать, как птицы различают друг друга ученые провели небольшой эксперимент. Пингвинам показывали в конце тоннеля фото в полный рост товарищей по стае и «супругов» (пингвины часто образуют пары на всю жизнь). В некоторых случаях черные точки на груди удаляли в фоторедакторе.

В случае, когда рядом были фото соседа и партнера/партнерши, то пингвин шел к супругу. Когда птице показывали фото возлюбленного с точками и без, то пингвин точно шел к тому, где точки оставили. Если же показывали фото и соседа, и «мужа/жены» без точек, то птица боялась, останавливалась в нерешительности — у нее не получалось определить, кто перед ней.