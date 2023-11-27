«Русские — воины, а не палачи»: как боец ВС РФ спас раненого солдата ВСУ

Бойцы ВС РФ с риском для своей жизни вытащили из-под обстрела сдавшегося в плен украинского военнослужащего. Как и где это произошло, как сдаются в плен солдаты ВСУ и что сейчас происходит в зоне спецоперации?

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Как спасали раненого украинского солдата

Военкор Дмитрий Зименкин опубликовал видеозапись спасения сдавшегося в плен украинского военнослужащего в зоне боевых действий на Украине. Попытка небольшого отряда ВС РФ взять в плен бойцов ВСУ превратилась в сложную операцию по спасению раненого противника.

Военкор получил кадры с Артемовского (Бахмутского) направления, где идут ожесточенные бои в районе населенного пункта Клещеевка. Когда сдающийся украинский военный сообщил, что не в состоянии ни встать, ни подползти ближе из-за тяжелого ранения, боец ВС РФ с позывным Один подобрался поближе к нему и под обстрелом смог дотащить из опасной зоны до взятого штурмом блиндажа.

«Русские бойцы, рискуя собой, вытаскивают с поля боя раненого украинца. Так и воюем», — прокомментировал видео с передовой военкор Александр Коц.

«Русские — воины, а не палачи», — прокомментировал ситуацию один из пользователей.

Как берут в плен бойцов ВСУ

Военкоры и участники боевых действий в зоне СВО неоднократно сообщали, что бойцам ВС РФ приходится спасать сдающихся в плен украинцев. Во многих случаях сослуживцы бросали на поле боя раненых бойцов ВСУ, а также открывали огонь по группам российских военнослужащих, которые занимались эвакуацией пленных.

Так, солдат ВСУ Евгений Зиновик, попавший в плен в сентябре 2023 года на Южнодонецком направлении, рассказал РИА Новости, что, получив тяжелое ранение (осколок раздробил ему тазобедренную кость), он четыре дня провел без помощи, прежде чем его взяли в плен бойцы ВС РФ.

В другом случае в начале октября российский боец с позывным Кортес вынужден был эвакуировать раненого противника под огнем артиллерии ВСУ. Пленный получил серьезное ранение, поэтому бойцу ВС РФ пришлось на месте оказать ему первую помощь под обстрелом.

Сообщения о подобных случаях регулярно поступают из зоны СВО. По словам российских бойцов, часто противник оказывается в плену прежде, чем успевает понять ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Telegram-канал «Это еще не конец» сообщил, что «из-под окруженного Коксохима в Авдеевке есть сообщения о взятии многих пленных ВСУ, из которых есть десятка три поляков, а также два инструктора из ЧВК „Моцарт“».

Что происходит в зоне СВО

Главной новостью спецоперации на Украине за минувшую неделю стало освобождение Авдеевской промзоны. После многих лет позиционных столкновений между ВСУ и Народной милицией ДНР, ВС РФ смогли пробиться через мощную линию укреплений, а ВСУ отступили в город, где по ним наносят удары российская авиация. По словам военкора Александра Сладкова, украинские войска после падения наиболее укрепленной линии обороны «потеряли уверенность» и, скорее всего, скоро начнут покидать город.