Шторм-убийца на Черном море 170 лет назад

Нынешние сводки с черноморского побережья Кавказа и Крыма: дом разрушился после того, как волны разбили берег; железная дорога провисла над огромными промоинами; корабль выбросило на мель; тело погибшего нашли спустя трое суток после пропажи... Такой же кошмар, а может, и пострашнее, творился на Черном море и в ноябре 1854-го, почти 170 лет назад. Это был разгар Крымской войны...

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По разным оценкам, 14 ноября 1854-го года у Крымского побережья погибло более 30 судов и кораблей, еще почти полсотни получили серьезные повреждения. Сломанные мачты, расколотые борта, месиво из корабельных щепок возле берега. В том шторме погибло несколько сотен англичан, французов, турок, американцев. А если кто-то и выбирался на берег, вскоре умирал от ран и холода. Это были не только военные, но и зарубежные купцы, которые доставляли в Крым провизию, обмундирование, корм для лошадей, боеприпасы для оккупационных войск.

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Крымская война началась в 1853-м и продолжалась до 1856-го. К тому моменту сражения проходили уже на суше, так как на море главенствовал флот союзников. Для поддержания боеспособности английской армии между Британией и Крымом курсировало примерно 100 различных судов.

Еще до ноябрьского шторма 1854-го корабли и суда перестали пускать в бухту Балаклавы: она была переполнена. То есть корабли на рейде были брошены на произвол судьбы. Только пароход "Avon", наплевав на приказы управляющего оккупированного Балаклавского порта, буквально врезался в гавань, повредив другие суда. Но спасся.

Наши бойцы ожидали корабли неприятеля на берегу. Когда корабль выбрасывало на берег, русские солдаты стремились взять в плен противника. Хотя вообще-то это могло быть приравнено и к спасению утопающих.

О масштабах бедствия, которое потерпели союзники, можно судить, например, по одному только транспорту "Resolute": он затонул с 500 тоннами груза. Это теплая одежда, питание, медикаменты.

А в Крыму же уже хозяйничала зима...

Страшная буря уничтожила не только флот союзников, но и разметала палатки и бараки в их лагерях.

- Страшная буря уничтожила не только флот союзников, но и разметала палатки и бараки в их лагерях. Затем началась долгая полоса непогоды - дождей пополам со снегом. Они превратили Сапун-гору в море грязи. Непогода подорвала силы плохо одетых, плохо снабжаемых и лишенных крова союзников. Французы получили теплую одежду и лесоматериалы для новых бараков лишь в начале декабря, а англичане - 6 декабря и только теплую одежду; ночевать они продолжали в ямах, - отмечает военный историк "Родины", кандидат исторических наук АндрАндрей Смирнов.