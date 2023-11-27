"Матч состоится при любой погоде". Какая игра была самой экстремальной?

Этой осенью в РПЛ было как минимум три матча, где природа серьёзно испытала футболистов на прочность — в Воронеже, Самаре и Калининграде.

«Факел» принимал «Спартак», и из-за долгих обильных осадков поле «Центрального стадиона профсоюзов» будто бы вернуло нас в 90-е или начало нулевых: «радовало» ямами, грязью и лужами. Воду убирали лопатами, как в старые добрые!

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На минувших выходных «Ростех Арену» накрыло мощным снегопадом – и лига к этому оказалась не готова: не было ни цветных мячей, ни соответствующей разметки. Так ещё и «Спартак» играл в белой форме. По телевизионной картинке на поле находилась только одна команда – «Балтика». И соперничала она с невидимкой, которая её ещё и обыграла. Невероятно!

Подобные ситуации в России происходят, само собой, не впервые. Самое время восстановить в памяти некоторые из давних и проголосовать за самые яркие и легендарные. Да, именно некоторые, потому что на перечисление всех уйдёт вечность

Рейтинг: самый запоминающийся матч в российском футболе при экстремальных погодных условиях

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Снежное дерби: ЦСКА — «Спартак», 9 ноября, чемпионат России — 2002

Перед игрой. В ноябре 2001-го состоялось такое же снежное дерби: метель и сугробы превратили футбол в ледовое побоище. Год спустя ничего не изменилось: на столицу снова рухнул обильный снегопад, и матч отложили почти на час — в это время орудовали снегоуборочные грузовики, которые не особо-то помогали и вместе с тем портили газон. Перерыв по такой же причине длился дольше обычного в два раза. Зато было место для веселья: спартаковцы играли в снежки и изобразили на снегу родной ромбик.

Во время игры. «На поле, можно сказать, конь не валялся», — иронично отмечал в репортаже комментатор Александр Лидогостер. Но, на самом деле, валялся, и не только конь. Команды скользили по снегу и исполняли тройные тулупы, словно в них разом вселились и Плющенко, и Ягудин. Забавно, что, когда игроки уже развели мяч, сотрудники стадиона «Торпедо» до сих пор чертили краской границы штрафной. Болельщики в то же время согревались крепкими напитками и бросались друг в друга снегом. Футбольная романтика нулевых!

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Негостеприимный Новосибирск: «Сибирь» — «Спартак» (1:3), 26 февраля, Кубок России — 2007

Перед игрой. Официально температура была -16°С, что для февраля в Новосибирске вообще не трагедия. Но на деле, чтобы встречу не отменили, ситуацию слегка приукрасили — в этом уверял спартаковский администратор Георгий Чавдарь, личный термометр которого показал суровые -25°С. В помощь сотрудникам стадиона для очистки снега срочно завезли молодых солдат, а купивших дешёвые заворотные билеты болельщиков пересаживали прямо на центральную трибуну — погода сыграла им на руку.

СКАН ФОТО ИЗ ГАЗЕТЫ

Во время игры. «Спартак» не испугался мороза и увёз домой победу (3:1), но далась она высокой ценой — серьёзную травму получил Роман Павлюченко. И это не всё: «Не дай бог, меня ещё когда-нибудь занесёт в Сибирь! Холод стоял адский, да и ветер дул. У меня, вон, щёки до сих пор горят. Павленко с Павлюченко не надели шапок и в результате отморозили уши. У Сашки уши покраснели и оттопырились, как у Чебурашки», — шутил забивший первый гол во взрослом футболе Артём Дзюба. Знал бы он, что вскоре его дважды отправят в аренду в Томск.

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Аномальный холод: «Уралмаш» — «КАМАЗ» (4:1), 10 ноября, чемпионат России — 1993

Перед игрой. Официально самый холодный матч в российской истории: в Екатеринбурге на термометре возникли жуткие для футбола -24°С! Возможно, встречу и перенесли бы, не выпади она на последний тур чемпионата. Не ждать же несколько месяцев для подведения итогов турнира, верно?

Во время игры. Заснеженное поле даже не пытались очистить. Поверх сугробов просто начертили красные полосы. В итоге несколько футболистов отморозили ноги уже в первом тайме, а представители обеих команд обвинили чиновников РФС в нежелании перенести весь финальный тур на другую дату.

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Самый грязный матч в истории: «Крылья» — «Локомотив» (1:0), 23 марта, чемпионат России — 1996

Перед игрой. Грязная игра. Какие у вас ассоциации с этой фразой? Может, грубые единоборства и неспортивное поведение? Те, кто знают про матч «Крылышек» и «Локо» 1996 года, считают иначе. Самарский газон просто утонул в лужах — не спасла даже чистка вертолётом! Разметку пришлось чертить мелом, и всё же встречу не перенесли: по регламенту, для этого поле должно было на две трети покрыться водой. Идеальное олицетворение весеннего футбола в России.

Во время игры. «Все нормально, бывает и хуже», — говорил футболист гостей Олег Гарин. «Какой хуже, вы чего? Заканчивайте играть», — должен был ответить здравый смысл. «Крылья» оказались проворнее, лучше приспособившись к родному болоту, и забили единственный гол в начале матча.

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Болотный царь Роналдо: «Спартак» — «Интер» (1:2), 14 апреля, полуфинал Кубка УЕФА — 1997/1998

Перед игрой. Бурный снежный циклон накрыл тогда не только Москву, тем не менее именно туда пожаловал звёздный «Интер» во главе с великим Роналдо. А ещё крайне своевременно пошёл дождь! Встречу хотели перенести на день, но какой смысл? Главный тренер миланцев Луиджи Симони иронично отмечал: «Газон на «Динамо» — это нечто невероятное». И действительно, поле превратилось в настоящее песчаное месиво и с каждой минутой становилось лишь хуже.

БУЛДАКОВ ОЛЕГ/ФОТОХРОНИКА ТАСС

Во время игры. Футболисты поначалу куда больше напоминали агрономов, которых вместо посадки картофеля зачем-то заставили пинать мяч. И всё же они показали высокий уровень: «Спартаку» удалось комбинировать даже при таких условиях, но сказался класс Роналдо — бразилец закинул двушку и подарил итальянцам проход в финал Кубка УЕФА.

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Потоп в Ярославле: «Шинник» — «Валенсия» (1:0), 25 июля, третий раунд Кубка Интертото — 1998

Перед игрой. Да, сейчас результат того матча выглядит очень странно, однако «Шинник» был в полном порядке: пробился в третий еврокубок после четвёртого места в чемпионате. Да и погода помогла: Ярославль натурально затопил мощнейший ливень. Местный стадион куда больше был похож на бассейн. Именно туда приехал клуб, который два года спустя пробьётся в финал Лиги чемпионов.

Во время игры. Встречу целиком способно описать всего одно предложение: команды разыгрывали угловые прямо из огромных луж! Представляете, что тогда испытали именитые Сантьяго Каньисарес и Гаиска Мендьета? Футболом и не пахло — царило водное поло. Хозяева добились исторической победы, но дальше за счёт домашних 4:1 прошли испанцы.

7 МЕСТО

Европейские разборки в снегу: «Локомотив» — «Брюгге» (2:0), 13 ноября, Лига чемпионов — 2002/2003

Перед игрой. Матч из серии «ну кто же мог подумать, что в ноябре валом пойдёт снег». И ведь реально никто: синоптики обещали нормальную погоду. Всё поле, кроме центрального круга — за счёт лигочемпионского полотнища, было белоснежным. И это во время решающего матча за выход из группы: помимо «Локо» и «Брюгге», за плей-офф в параллельной встрече рубился ещё и «Галатасарай».

Во время игры. Россияне явно лучше приспособились к суровому климату, закинули бельгийцам по голу в конце каждого из таймов и выкарабкались из группы. Особенно запомнилось культовое празднование Дмитрия Лоськова, который вместе с Владимиром Маминовым прокатился на животе по снежному покрытию с расставленными руками и ошарашенным взглядом. Если бы тогда были в ходу соцсети, фото эпизода точно разобрали бы на мемы.

8 МЕСТО

Бассейн во Владивостоке: «Луч-Энергия» — «Зенит» (0:0), 16 июля, чемпионат России — 2008

Перед игрой. Тот случай, когда совпали три фактора: дальневосточный климат, отсутствие адекватной дренажной системы и самый важный — перед игрой сильный дождь шёл практически 18 часов подряд! Именитый Дик Адвокат умолял перенести матч и даже строил теорию заговора, однако к нему не прислушались: «Я всё ещё зол, что нам пришлось играть при таких обстоятельствах. До сих пор думаю: кто оказался в выигрыше от того, что игру не отменили? Мне кажется, точно не «Зенит», а кто-то другой», — негодовал голландец несколько дней спустя.

ФК «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»

Во время игры. «Зенит» тогда был действующим обладателем Кубка УЕФА и готовился добавить к нему Суперкубок Европы, но даже с такими мастерюгами на поле творилось что угодно, кроме футбола: водное регби, прыжки в лужи или, как охарактеризовал Адвокат, бокс на воде. Никто в таких условиях на гол не сподобился.

9 МЕСТО

Невыносимая жара: «Рубин» — «Ростов» (0:2), 13 июня, чемпионат России — 2009

Перед игрой. Единственный пример в нашем топе, когда вмешались не ливень с морозом, а экстремальная жара. Термометр в Казани показывал +34°С, что чуть не привело к трагедии.

Во время игры. В самом конце матча на газон как подкошенный рухнул полузащитник хозяев Пётр Быстров. Его откачали водой и нашатырём, уведя под руки в подтрибунку. Прошло 40 минут, но футболист так и не вернулся из раздевалки. Жена Петра начала ломиться туда — бесполезно, охранник девушку не пропустил. Неужели что-то серьёзное? Да: «скорая» увезла Быстрова с подозрением на инсульт и отёк мозга. К счастью, диагноз не подтвердился, тем не менее вернулся на поле Быстров только через три месяца. Плохо, кстати, было не только ему.

10 МЕСТО

Водные процедуры: «Сатурн» — «Кубань» (2:0), 3-4 августа, чемпионат России — 2007

Перед игрой и в её первой половине. Единственный случай из нашей десятки, когда матч всё-таки перенесли на следующий день. Тем не менее случилось это только на 56-й минуте, когда команды уже вдоволь навалялись в мокрой грязи, а «Сатурн» забил два мяча. До этого в Раменском несколько дней подряд шли дожди. Дренажная система стадиона к такому повороту оказалась не готова. Как и местами прохудившаяся крыша.

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