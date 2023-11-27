История: у мегашторма в Черном море был аналог в XIX веке

«Шторм века», который случился в Черном море в ночь на 27 ноября, имеет аналог, который имел место почти 170 лет назад.

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«Великий шторм 1854 года случился на Черном море во времена Крымской войны», – свидетельствуют источники.

Тот шторм, который современники также прозвали «великой бурей» и «водным апокалипсисом», произошел у берегов Крыма, когда там стояли на рейде десятки кораблей Англии, Турции, Франции и Сардинии. В безопасной Балаклавской бухте всем не хватило места, и тогда волны поглотили, по разным оценкам, до полусотни кораблей союзников.

Список потерь включает в себя два линкора, три корвета и другие корабли. В человеческом исчислении флот лишился тысячи моряков. На суше были сметены лагеря войск. Среди значимых потерь историографы называют пароход «Принц», доставлявший в Крым людскую силу, пушечные ядра и снаряжение для солдат накануне зимнего сезона.

По отдаленным описаниям та буря может сравниться с нынешним «штормом века», однако о точных аналогах неизвестно, так как метеослужбы в то время не оценивали силу ветра и высоту волн так, как сейчас.