День в истории, 2 декабря: знаменательные события

2 декабря произошло множество событий, которые повлияли не только на историю нашей страны, но и на весь мир.

© Freepik

"Рамблер" рассказывает о важных исторических датах, которые произошли 2 декабря.

Видео дня

Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции, 1804

Наполеон хотел утвердить легитимность своего императорского правления с новой династией и дворянством. Для этого он разработал новую церемонию коронации, отличную от той, что проводилась для королей Франции, где акцент делался на посвящении и миропомазании короля, и которая проводилась архиепископом Реймса в Реймском соборе. Священная церемония Наполеона проходила в знаменитом соборе Нотр-Дам де Пари в присутствии папы Пия VII. Наполеон объединил различные обряды и обычаи, включив в них церемонии каролингской традиции, Древнего режима и Французской революции, представленные в особой роскоши.

Советская автоматическая межпланетная станция "Марс-3" впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхность Марса, 1971

"Марс-3" стал первым космическим аппаратом, совершившим успешную мягкую посадку на Марс. Основной задачей орбитального аппарата "Марс-3" было получение изображений марсианской поверхности и облаков, определение температуры на Марсе, измерение свойств марсианской атмосферы и др. Кроме того, орбитальный аппарат выполнял функции ретранслятора для передачи сигналов с посадочного аппарата на Землю.

Фидель Кастро стал президентом Кубы, 1976

Кастро превратил свою страну в первое коммунистическое государство в Западном полушарии. Он стал символом коммунистической революции в Латинской Америке. До 1976 г. он занимал пост премьера, а затем долгое время был президентом Государственного совета и Совета министров. В июле 2006 года из-за проблем со здоровьем он передал временные полномочия, а в феврале 2008 года официально отказался от президентства.

Убит Пабло Эскобар, 1993