День в истории, 2 декабря: знаменательные события
2 декабря произошло множество событий, которые повлияли не только на историю нашей страны, но и на весь мир.
"Рамблер" рассказывает о важных исторических датах, которые произошли 2 декабря.
Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции, 1804
Наполеон хотел утвердить легитимность своего императорского правления с новой династией и дворянством. Для этого он разработал новую церемонию коронации, отличную от той, что проводилась для королей Франции, где акцент делался на посвящении и миропомазании короля, и которая проводилась архиепископом Реймса в Реймском соборе. Священная церемония Наполеона проходила в знаменитом соборе Нотр-Дам де Пари в присутствии папы Пия VII. Наполеон объединил различные обряды и обычаи, включив в них церемонии каролингской традиции, Древнего режима и Французской революции, представленные в особой роскоши.
Советская автоматическая межпланетная станция "Марс-3" впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхность Марса, 1971
"Марс-3" стал первым космическим аппаратом, совершившим успешную мягкую посадку на Марс. Основной задачей орбитального аппарата "Марс-3" было получение изображений марсианской поверхности и облаков, определение температуры на Марсе, измерение свойств марсианской атмосферы и др. Кроме того, орбитальный аппарат выполнял функции ретранслятора для передачи сигналов с посадочного аппарата на Землю.
Фидель Кастро стал президентом Кубы, 1976
Кастро превратил свою страну в первое коммунистическое государство в Западном полушарии. Он стал символом коммунистической революции в Латинской Америке. До 1976 г. он занимал пост премьера, а затем долгое время был президентом Государственного совета и Совета министров. В июле 2006 года из-за проблем со здоровьем он передал временные полномочия, а в феврале 2008 года официально отказался от президентства.
Убит Пабло Эскобар, 1993
Пабло Эскобар, возглавлявший Медельинский картель, в 1980-х и начале 90-х годов был, пожалуй, самым могущественным наркоторговцем в мире. 1 декабря 1993 года Эскобар отпраздновал свой 44-й день рождения, предположительно отведав торт, вино и наркотики. На следующий день было обнаружено его убежище в Медельине. В то время как колумбийские войска штурмовали здание, Эскобару с телохранителем удалось выбраться на крышу. Началась погоня и перестрелка, в результате которой Эскобар был смертельно ранен. Некоторые, однако, предполагают, что он покончил с собой. Вскоре после его смерти Медельинский картель распался.