"Большая тройка": 80 лет назад СССР преподал урок союзникам по антигитлеровской коалиции

В этом году исполнилось 80 лет со дня проведения Тегеранской конференции (28 ноября - 1 декабря 1943 г.), которой в дипломатической истории Второй мировой войны отводится особое место. Первая встреча "Большой тройки" - лидеров И.В. Сталина (СССР), Ф.Д. Рузвельта (США) и У. Черчилля (Великобритания) проходила на фоне побед Красной армии, освободившей более половины захваченной советской территории, но при еще достаточных силах Германии, владевшей ресурсами практически всей Европы. Логика борьбы против общего врага свела глав правительств трех стран в Иране, где они, несмотря на различия убеждений, взглядов на историю и идеалов, пришли к соглашению об открытии второго фронта в Западной Европе и наметили контуры послевоенного мирового устройства.

© Getty Images / "Меч Сталинграда" – подарок короля Георга VI. 29 ноября 1943 года

В Москву из Тегерана, где только что завершилась конференция "Большой тройки", маршал Сталин возвращался 1 декабря 1943 года. Два пассажирских самолета, в которых находились члены советской делегации и сопровождающие их лица, охраняли три девятки истребителей - две по бокам и одна спереди и выше.

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В воздухе была сильная болтанка, и три часа полета от Тегерана до Баку дались Сталину нелегко. Однако настроение вождя было приподнятым. Он вынудил высокомерных союзников вести с ним переговоры на равных.

Пролог

На первом же заседании Тегеранской конференции Сталин сказал:

"Приветствуя конференцию представителей трех правительств, я хотел бы сделать несколько замечаний. Я думаю, что история нас балует. Она дала нам в руки очень большие силы и очень большие возможности. Я надеюсь, что мы примем все меры к тому, чтобы на этом совещании в должной мере использовать ту силу и власть, которые нам вручили наши народы".

Деловой ритм работы конференции был задан.

И президент США Рузвельт, и премьер-министр Великобритании Черчилль признали тот непреложный факт, что у Советского Союза, третий год подряд ведущего смертельную схватку с нацизмом, имеются не только свои собственные национальные интересы, но и потенциальная возможность самостоятельно отстоять их на поле боя. Во время встречи "Большой тройки" в Тегеране Сталин не без усилий, но добился главного: союзники взяли на себя официальное обязательство в мае 1944 года провести операцию "Оверлорд" - пересечь Канал (так союзники называли Ла-Манш, пролив между побережьем Франции и островом Великобритания), высадиться в Нормандии и открыть второй фронт в Западной Европе.

Новые роли

Сталин вспомнил события недавнего прошлого - неудачные советско-англо-французские переговоры весны и лета 1939 года. Второй мировой войны можно было бы избежать. Но заключение тройственного договора о взаимопомощи и военной конвенции, направленной против нацистской Германии, не состоялось.

В сентябре 1939 года вождь в образной форме очень точно объяснил своим ближайшим соратникам причину неудачи:

"Мы предпочитали соглашение с так называемыми демократическими странами и поэтому вели переговоры. Но англичане и французы хотели нас иметь в батраках и притом за это ничего не платить! Мы, конечно, не пошли бы в батраки и еще меньше, ничего не получая".

После контрнаступления Красной армии под Москвой, победы под Сталинградом, Курской битвы, форсирования Днепра и освобождения Киева ни о каком "батрачестве" Советского Союза не могло быть и речи. США и Англия, силою вещей вынужденные считаться с национальными интересами СССР, без возражений согласились с требованием Сталина: передать его стране после победы над Германией два незамерзающих порта на Балтийском море - Кенигсберг и Мемель (Клайпеду).

Роли переменились.

РГАКФД / Здание советского посольства в Тегеране

Нотация для Рузвельта

На сей раз чванливым союзникам, как нерадивым школьникам, не выучившим заданный учителем урок, пришлось терпеливо выслушать суровую нотацию из уст Верховного главнокомандующего. Сталин весьма настоятельно попросил союзников назвать ему не только сроки начала операции "Оверлорд", но и имя главнокомандующего союзными войсками в Европе.

29 ноября 1943 года, во время второго заседания глав правительств трех стран, состоялся примечательный диалог:

"Рузвельт. Этот вопрос еще не решен. Сталин. Тогда ничего не выйдет из операции "Оверлорд". Кто несет моральную и военную ответственность за подготовку и выполнение операции "Оверлорд"? Если это неизвестно, тогда операция "Оверлорд" является лишь разговором... Должно быть одно лицо, которое отвечало бы как за подготовку, так и за проведение операции".

До сей поры никто не смел так разговаривать с президентом США. И вскоре после завершения Тегеранской конференции главнокомандующий был назначен. Им стал генерал Дуайт Эйзенхауэр.

РГАКФД / Военнослужащие 21-й бригады 10-й пехотной индийской дивизии охраняют место проведения конференции

Залп по Черчиллю

Что касается Черчилля, он вместо операции "Оверлорд" строил планы высадки союзных войск в восточной части Средиземного моря.

"Английский лидер стремился через Балканы вклиниться в Центральную Европу и не допустить наши войска в Румынию и Австрию, а возможно, и в Венгрию, даже тогда, когда Рузвельт по пути в Тегеран на совещании в Каире 22-28 ноября 1943 года указал ему, что русские (то есть советские) войска находятся всего в 60 милях от границы с Польшей и в 40 милях от Бессарабии и что они после форсирования Буга окажутся, по существу, в Румынии. Поэтому союзные войска просто не успеют попасть на Балканы, так как русские опередят их".

Советская разведка доложила: Иран буквально нашпигован гитлеровской агентурой, и на "Большую тройку" готовится покушение. Из соображений безопасности Сталин предложил Рузвельту поселиться на территории советского посольства. Предложение было с благодарностью принято, и первая неофициальная встреча лидеров двух стран состоялась без Черчилля. С первых же минут Сталин и Рузвельт прекрасно поняли друг друга: и тот и другой считали, что пора положить конец доминированию Британской империи в мире.

"Черчилль был весьма недоволен тем, что Рузвельт остановился в советском посольстве. Он полагал, что это был хитрый шаг со стороны И.В. Сталина, который давал ему возможность встречаться с Рузвельтом в неофициальной обстановке, обговаривать без него, Черчилля, важные вопросы и склонять Рузвельта на свою сторону".

Так и произошло.

РГАКФД / Министр иностранных дел Великобритании Э. Иден, заместитель иностранных дел Великобритании А. Кадоган и другие в кулуарах конференции

Пообещав Рузвельту вступить в войну с Японией сразу же после победы над Германией, Сталин безоговорочно склонил американского президента на свою сторону. 28 ноября 1943 года, во время первого заседания глав правительств, Сталин официально заявил:

"К сожалению, мы пока не можем присоединить своих усилий к усилиям наших англо-американских друзей потому, что наши силы заняты на западе и у нас не хватит сил для каких-либо операций против Японии. Наши силы на Дальнем Востоке достаточны лишь для того, чтобы вести оборону, но для наступательных операций надо эти силы увеличить по крайней мере в три раза. Это может иметь место, когда мы заставим Германию капитулировать. Тогда - общим фронтом против Японии".

После этого заявления Черчилль остался в меньшинстве и был вынужден подчиниться.