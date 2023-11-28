Нельзя убираться и жадничать: приметы на 28 ноября

28 ноября наши предки отмечали Гурьев день, в который вспоминали трех мучеников христианства – Гурия, Самона и Авива. Гурию и Самону пришлось покинуть Эдессу, город, в котором они жили, так как император начал гонения на христиан.

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Однако беженцев удалось поймать, их долго пытали, чтобы те отказались от христианства и примкнули к язычеству. Но Гурий и Самон остались непреклонными, что повлекло за собой казнь мучеников.

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А другой мученик, Авив, тоже был арестован из-за доноса. Диакона заключили под стражу и заставили принять язычество, но он отказался. После этого Авив был сожжен заживо, но тело его не сгорело. После смерти диакона он был похоронен рядом с Гурием и Самоном.

“Рамблер” рассказывает о том, что можно и нельзя делать в этот день, а также делится приметами 28 ноября.

Что можно делать

Существовало поверье, что 28 ноября стоит просить о здоровье зубов. Предки были уверены, что Гурий помогает в лечении зубных болезней.

К тому же, этот святой покровительствовал хозяйкам, которые следили за домашним очагом. Поэтому к Гурию часто обращались с молитвами о сохранении счастья и семейного благополучия, а также с просьбами о женском здоровье. Святого просили помочь усмирить строгого и сурового мужа, обогатить его нежностью и любовью и привлечь уважение ко второй половинке.

Именно 28 ноября вступает в силу Рождественский пост, который длится 40 дней.

В этот день христиане особое внимание уделяли лошадям. Они ухаживали за животным и баловали их. К тому же, приводили в порядок и стойло, чтобы лошадь в тепле и комфорте переживала надвигающиеся морозы.

Что нельзя делать

Самый главный запрет на 28 ноября – это ссора. В этот день лучше воздержаться от выяснений отношений, а те, кто решит ослушаться этой рекомендации, весь год будет сталкиваться с неудачами.

Уборку в доме тоже лучше отложить до более удачного момента. Предки были убеждены, что мусор, выметенный из дома, обязательно заберет с собой счастье и благополучие.

Жадничать и скупиться 28 ноября также не стоит. Скупердяйство, наоборот, приведет к обнищанию и проблемам с финансами.

Приметы: