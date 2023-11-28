Секонд-хенд или жизнь: как чужие вещи влияют на новых владельцев

Сейчас во многих городах есть магазины вещей «из вторых рук», или секонд-хенд. Для одних граждан они представляют собой возможность регулярно обновлять гардероб при очень скромных доходах; для других — реальным шансом найти уникальную, не встречающуюся ни в одной современной коллекции сумочку или шляпку. Всем этим людям следует знать, что ни врачи, ни эзотерики не советуют носить чужие вещи.

Биополе владельца

Видео дня

Эзотерики считают, что любой предмет (одежда, часы, украшения, аксессуары, шкатулки и пр.) впитывает энергетику своего владельца. Человек своим отношением как бы разделяет свое биополе с этим предметом. Любимые вещицы впитывают позитивные и негативные эмоции человека, энергетику трагедий, которые с ним происходили, и даже каким-то мистическим образом реагируют на его смерть.

Известен случай с любимыми часами французского правителя Людовика XIV де Бурбона. Король-солнце получил этот изысканный хронометр от голландского математика и изобретателя Христиана Гюйгенса. Часы ходили очень точно, чем заслужили любовь монарха. 1 сентября 1715 года, ровно в 7:45 они вдруг стали. В этот же момент остановилось и сердце Людовика.

После пышных похорон царедворцы попытались завести часы, а впоследствии и починить их, но ничего не помогало. Любимая вещь короля упорно не желала служить после смерти владельца. Но не только поломки могут воспрепятствовать возможности пользоваться чужими личными вещами. Эзотерики предупреждают: на любой предмет могут быть наложены порча или проклятие, несущие тяжелые болезни и смерти.

Проклятые вещи

Одним из самых известных случаев в истории, касающихся проклятия личной вещи, связан с пожаром в Японии, в городе Эдо (сейчас это Токио). Бедствие случилось в 1657 году и получило название «пожара из-за фурисодэ». Фурисодэ — это красивое, нарядное и дорогостоящее кимоно для невесты или просто юной незамужней девицы. Из-за высокой стоимости убранства фурисодэ почти никогда не выбрасывали, а просто передавали по наследству следующему поколению.

2 марта 1657-го в одном из кварталов Эдо умерла очередная владелица одного такого роскошного фурисодэ. Девушка была совсем юной, а главное, уже третьей по счету владелицей наряда, которая долго болела и умерла в расцвете лет. Все три японки, носившие то фурисодэ, страдали от неизвестной болезни. Врачи не знали причин недуга и не могли от него спасти.

После очередного летального исхода родственник покойной решил сжечь кимоно, посчитав его проклятым. Но фурисодэ не пожелало расставаться с этим миром так просто. Проклятье оказалось исключительно сильным. Сгорая, кимоно повлекло за собой на тот свет многотысячные жертвы. Искры от пылающего наряда перекинулись на соседнее здание, после чего огонь быстро распространился по всему кварталу. За 3 дня сгорело 70% города. В огне погибло 100 тысяч человек. Это бедствие считается одним из величайших в истории Японии.

Опасные болезни

Даже тем, кто не верит в проклятия, стоит обходить стороной чужие (особенно личные) вещи. Врачи предупреждают: на предметах, которыми пользовался больной человек, могут долгое время оставаться микробы, споры грибов и другие опасные микроорганизмы. Покупая одежду или обувь в секонд-хенде, никто не знает, что может вместе с ней достаться в подарок: гепатит, туберкулез или грибок стопы.

Даже детская обувь может быть опасна для нового владельца ввиду того, что ножка предыдущего имела свои анатомические особенности. Кожаная обувь легко подается за стопой и принимает ее форму. Если у предыдущего малыша было плоскостопие или какой-то другой дефект, его ботиночек имеет внутреннюю поверхность, отражающую эти изменения.