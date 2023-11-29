Суворова предложили канонизировать: какие чудеса творил, был ли он верующим

Всемирный русский народный собор поддержал идею о причислении русского полководца, генералиссимуса Александра Суворова к лику святых.

© Шарлемань, Адольф Иосифович

Кто предложил канонизировать военачальника, был ли покоритель Альп, Кракова, Измаила и Праги религиозен?

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Кто предложил канонизировать Суворова

С предложением о канонизации Александра Суворова в мае 2022 года обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В РПЦ взяли время на подготовку по данному вопросу и в августе 2023 года сообщили, что материалы, необходимые для канонизации, будут переданы специальной комиссии.

В ходе заседания Всемирного русского народного собора 27 ноября участники собора поддержали продолжение работы по канонизации Суворова.

«По итогам работы секции были вынесены следующие решения: <...> поддержать инициативу Святейшего патриарха Кирилла о возобновлении процесса подготовки к возможной канонизации А. В. Суворова», — заявили в патриархии.

Был ли Суворов религиозен

По оценкам историков и современников, религиозность генералиссимуса Александра Суворова не вызывает сомнения. Член комиссии по канонизации протоиерей Кирилл Каледа в беседе с РИА Новости отмечал, что Суворов был «глубоко верующим, православным человеком».

Каледа отмечал, однако, что есть «вопрос о том, имеется ли достаточное свидетельство о том, что господь ему даровал благодатную возможность оказывать чудотворную помощь в ответ на молитвы к нему. Поэтому, естественно, имеются какие-то факты, случаи, когда приписывается, что по обращению к Александру Васильевичу какие-то события происходили — это все надо очень детально исследовать, изучать и сопоставлять».

В то же время ряд других обстоятельств жизни Суворова не укладываются в канонические нормы, отмечал главный научный сотрудник Института российской истории РАН доктор исторических наук Рудольф Пихоя в беседе с RTVI. Так, полководец долгое время не признавал сына Аркадия Александровича, подозревая в измене жену Варвару Прозоровскую в измене. Он упорно пытался развестись с женой, обращался с этим вопросом к императрице Екатерине, и в итоге вынужден был признать мальчика только после того, как императрица пожаловала мальчика званием камер-юнкера при великом князе Константине.

За что причисляют к лику святых

Главным препятствием для канонизации генералиссимуса является отсутствие данных о чудесах, когда-либо совершенных Суворовым. Чудотворение, помимо добродетельной жизни и народного почитания кандидата в святые, является обязательным условием для канонизации.

Как отмечал бывший глава комиссии по канонизации митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, «выдающиеся военные заслуги сами по себе не могут служить основанием для прославления в лике святых».

По оценке экспертов, комиссии по канонизации предстоит долгая и трудная работа по сбору свидетельств, которые бы характеризовали Суворова не просто как великого русского полководца, а как святого.