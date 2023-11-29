Историк рассказал, что буква "ё" стала обязательной при Сталине из-за нужд фронта

Буква Ё относительно новая в русском языке и одновременно самая многострадальная. Сначала ее с боем ввели в алфавит, потом сделали обязательной, затем вернули право выбора писателю. Ё ненавидят редакторы и дизайнеры за якобы некрасивый и громоздкий вид, но из-за этого почти все забыли, как правильно произносится слово планёр. О приключениях буквы Ё и о том, почему ее не было в изначальной кириллице — в материале «Газеты.Ru».

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Каким был русский язык во времена Кирилла и Мефодия?

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Если сравнить оригинальную созданную монахом Кириллом азбуку с современным русским алфавитом, то может встать вопрос: зачем нашим предкам были нужны лишние буквы? В первой азбуке было 44-46 букв, причем если попытаться прочитать древние письменные источники и заменить "странные" буквы на привычные, слова станут понятными: "сѣдѧ́ща ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀" превратится в "седяща одесную оца", в чем легко можно узнать "сидящий одесную отца", фразу из православного Символа веры. Ту же самую операцию можно проделать со словом "человѣ̑къ", которое при замене буквы ять на Е и отбрасывании твердого знака превратится в обычное современное "человек".

Такие любительские замены помогут неподготовленному человеку понять старые тексты, но совершенно не передают прошлое языка. До XII века русские использовали другие звуки и особым образом расставляли их в словах. Например, Ъ и Ь были не мягким и твердым знаком, а буквами ер и ерь. Их использовали для обозначения звуков [ŏ] (сверхкраткий "О") и [ĕ] (сверхкраткий "Е"), в то время как все другие гласные, в том числе обычные "О" и "Е", всегда произносились полностью. В современном языке гласные отчетливо произносятся лишь под ударением, а безударные, вероятно, похожи на древнерусские редуцированные. Иными словами, первые два "о" в слове "воротничок" могут звучать похоже на то, как на Руси читали букву Ъ.

В связи с этим может возникнуть вопрос: а как быть с древними словами вроде "человѣ̑къ" и старой формой слова "[пчелиный] медъ"? Такой вид эти слова прибрели из-за самого чуждого современным русским людям правила - закона открытого слога. Все слоги без исключения, в том числе на конце слов, должны были заканчиваться на гласный. С учетом того, что буква Ѣ в ту эпоху обозначала звук, похожий на "ие" [ieː], то произносилось "человиеко", "медо", "домо" - не забывая, что концевой "О" в них звучит сверхкратко. Интересно, что в болгарском языке Ъ не потеряла звук и используется в словах България и многих других.

На фоне такого отличия от современного языка отсутствие буквы Ё в старославянской азбуке не выглядит удивительным. Ее не было потому, что не существовало "ёкающего" произношения. Эта норма сохранилась до наших дней в традиционных православных молитвах: "да святится имя Твое, да прии́дет Царствие Твое".

Поменять все на всiô

Однако, в течение столетий после создания азбуки, язык менялся, и уже к XII веку "е" стало превращаться в "о" под ударением перед твердыми согласными и на конце слова.

"Начиная еще с домонгольского времени, в русских письменных источниках, включая берестяные грамоты, в некоторых словах, где появлялся звук "ё", его пытались обозначить. Обычно его писали через О, например, жоны. Постепенно это становилось общеупотребимой разговорной нормой. В церкви продолжали служить почти как раньше, а язык общества превращался из древнерусского в старорусский, а затем в современный", - рассказал "Газете.Ru"

историк Евгений Пчелов, заведующий кафедрой вспомогательных исторических дисциплин и археографии Факультета архивоведения и документоведения РГГУ.

До появления звукозаписи надежных способов сохранить древнее произношение было мало, но к новому времени и петровской эпохе произношение Ё во многих словах стало почти безальтернативным. В 1730-х годах благодаря историку Василию Татищеву, поэту Василию Тредиаковскому и филологу Василию Ададурову в русской письменности было предложено для звука "Ё" использовать диграф "IÔ" - десятеричное И и О с "крышечкой" (каморой). Незадолго до этого сатирик Антиох Кантемир в рукописи "На хулящих учение" для тех же целей применял диграф "јо", но издатель выбросил его и привел в текст в соответствие с правилами.

"В 1773 году, когда началось создание словаря Российской академии, главной задачей было отразить в нем живой русский язык того времени. Поэтому, по предложению княгини Екатерины Дашковой, "IÔ" был принят для печати в словаре слов с соответствующим звуком. Потом, в 1790-х годах в произведениях литераторов из круга Николая Карамзина стала появляться буква Ё современного начертания. Впервые ее напечатали в сборнике стихов Ивана Дмитриева "И мои безделки", - объяснил Пчелов.

Никто не знает, кто придумал именно такое начертание, но начиная с конца XVIII века буква Ё становилась все более распространенной. Принимали новую норму не все, и существовала мощная оппозиция.

"На что подобно все перемѣнять во всіо? А коли iô потребно; такъ писать надобно такъ: Альона", - писал в 1781 году поэт Александр Сумароков о более старом варианте-диграфе.

Уже в 1830-х годах филолог-славист Александр Востоков считал Ё избыточной и не нужной, подобно тому, как не пишут слово "огонь" через А, несмотря на то, что она там слышится.

Однако в литературе и документах XIX века буква Ё встречается повсеместно. Например, она осталась в ученических записях Царскосельского лицея, всегда ее использовал в документах великий князь Сергей Александрович, московский генерал-губернатор. Ё есть в Азбуке, изданной Львом Толстым, да и сам он себя звал исключительно Лёв. Необходимо понимать, что в дореволюционной России не было никакого органа, который бы сделал орфографическую норму обязательной, причем касалось это не только Ё. Существовали учебники русского языка, но они опирались на авторитет автора. То же самое относилось к журналам и книжным издательствам.

Марксизм и языкознание

В 1918 году большевики провели реформу русской орфографии. Она опиралась на проект реформы 1904 года, в котором был пункт "признать желательным более широкое распространение буквы Ё на письме, поскольку упраздняется буква Ѣ". До реформы слова всѣ и все различались с ее помощью. Однако в реформе 1918 года Ё уже не было. Как считает Пчелов, причина была в основном хозяйственная.

"Чтобы использовать эту букву в печати, необходимо отливать литеры. В стране идет гражданская война, причем в какой-то момент большевики оказались на грани краха. Для дополнительной буквы требуется дополнительный металл, более того - литеры запрещенных букв изымались из типографий в принудительном порядке и шли на переплавку".

В том числе за новый алфавит боролись как за символ новой советской власти. И напротив, в знак борьбы с большевизмом многие белоэмигранты до самой смерти придерживались дореформенной орфографии.

Обязательной буква Ё стала лишь в 1942 году по приказу Наркомата просвещения. Об этом существует исторический анекдот, якобы Сталин разозлился на неправильное написание фамилии нескольких генералов в документах, но подтверждения этой истории нет. Однако, по мнению историков, эта версия близка к истине.

"Идет война. Представьте себе карту местности, на ней населенный пункт Кремнево. Как его читать, Кремнёво или Кремнево? В армии служит масса людей, которых надо учитывать, награждать и хоронить. Как назвать человека: Еськов или Ёськов, Шмелев или Шмелёв? На войне нужна абсолютная точность. Если у вас рядом две деревни, из которых одна именуется через Ё, то командир должен четко знать, что именно он должен брать или оборонять. На немецких картах все русские названия, в которых была буква Ё, писались прямо с ней - и это при том, что в немецком языке такой буквы нет", - рассказал Пчелов.

Отменили же обязательное написание Ё лишь в 1956 году, оставив ее в именах собственных, в учебниках для иностранцев и в тех местах, где требуется смыслоразличение. Считалось, что носители языка сами способны понять, где буква Е читается как "о", но история доказала, что это не так. Например, в русском языке закрепилось неправильное произношение слов рёнтген, Кёнигсберг, Рёрих, Пёрл-Харбор, Гёббельс, Чебышёв, блёклый, жёлчь и многих других. Даже слово планёр почти все современные люди читают как планер, хотя советские дикторы изначально озвучивали название станции метро как Планёрная.

Во многих современных издательствах и редакциях (в том числе в "Газете.Ru") использование буквы Ё вне имен собственных строго запрещено. Особенно презирают ее дизайнеры, поскольку считают, что она замусоривает текст и затрудняет чтение (по схожим причинам стараются отказаться от использования кавычек везде, где можно).

Пчелов радикально не согласен с таким подходом.

"Сначала говорят, что русские сами поймут, как надо говорить, а потом у них свекла́ вместо свёклы".