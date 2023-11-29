Бесполезное оружие: почему спецназ не использует пистолет Макарова
Пистолет Макарова (ПМ) является отличным примером малогабаритного самозарядного пистолета, обладающего высокой надёжностью и прекрасной кучностью. ПМ был сконструирован более 70 лет назад, но и в настоящее время он находится на вооружении в нескольких десятках стран. Только в годы советской власти выпустили более двух миллионов экземпляров этого оружия. Однако спецназовцы считают его бесполезным. Так почему же?
Достоинства
Давид Болотин в книге «История советского оружия и патронов» отмечает, что ПМ создавался как «оружие мирного времени». Конструктор Николай Макаров взял за основу Walther PP, постаравшись при этом избавиться от недостатков прототипа.
Цель в итоге была достигнута и у разработчика получился надёжный пистолет с прекрасной точностью и кучностью стрельбы. Отличным дополнением стала тупоконечная пуля. Она проникала в тело неглубоко, не пробивая навылет, как это мог делать ТТ. Таким образом вся кинетическая энергия выстрела передавалась телу, что повышало останавливающий эффект. С учётом этих факторов, в 1951 году ПМ «приняли на вооружение для армии и правоохранительных органов».
Недостатки
А вот для нужд спецназа ПМ оказался бесполезным. Дело в том, что спецназовцам часто приходится действовать против хорошо вооружённых и защищённых преступников, использующих бронежилеты. Такая броня считается для ПМ серьёзной преградой, так как большая часть энергии пули тратится на то, чтобы её пробить, и это - если получится. Максимум, чего стоит опасаться злоумышленнику, так это синяка на месте попадания. Неприятно, конечно, но не смертельно.
Сергей Монетчиков в статье «Арсенал: «Три богатыря», или новые боевые пистолеты» отмечает, что в спецназе по этой причине отдали предпочтение пистолету Стечкина, который обладает и большей огневой мощью, и пробивной силой, и боевой эффективностью. Но в начале 90-х годов прошлого столетия ему на смену пришла ещё более совершенная конструкция – самозарядный пистолет Сердюкова.