Как возрождали город-герой Сталинград

Летом 43-го, через полгода после завершения Сталинградской битвы, в то место на Волге, что стало символом непобедимой и жертвенной стойкости советского народа, прибыл личный представитель президента США Джозеф Дэвис. Разбитые дома и цеха заводов, траншеи, бесконечные воронки от бомб и снарядов, что он лицезрел на месте промышленного центра, отстроенного перед самой войной, побудили дипломата дать такой совет сопровождавшим его представителям советского руководства:

"Ваш город лучше строить заново на новом месте, скажем, севернее или южнее нынешних руин. Восстанавливать погибший город намного труднее и, главное, дороже, нежели построить новый".

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Но его не послушали. Ни в Сталинграде, ни в Москве.

А постановление Государственного комитета обороны "О первоочередных мероприятиях по восстановлению хозяйства Сталинграда и Сталинградской области" вышло уже 4 апреля 1943 года и нацеливало на безусловное возобновлению работы градообразующих предприятий - Сталинградского тракторного завода им. Дзержинского, металлургического завода "Красный Октябрь", Сталинградской государственной электростанции. К середине 1944 года объединенными силами местных и приезжих строителей были запущены 102 промышленных предприятия. Были открыты школы, детские сады на 300 мест, больницы на 120 коек, в городе заработал первый кинотеатр.

Американскому послу оказалось не под силу понять логику русских даже в то время, когда мы считали наши страны союзниками в борьбе с Гитлером и нацизмом. А теперь, спустя 80 лет, его преемники во втором-третьем поколениях и вовсе отказываются понимать, отчего мы такие "упертые" и не хотим допустить, чтобы тот же нацизм, только в новом обличье, вырастал, как раковая опухоль, у наших западных границ.

Об этом и многих других прямо и косвенно связанных проблемах недавнего прошлого и современности рассказывает историко-документальная выставка "Где каждый камень - памятник героям. Сталинград. 1924-1967".

РГАКФД / Жительницы Сталинграда во время восстановительных работ

Она стала результатом совместной инициативы Российского исторического общества и Федерального архивного агентства (Росархив) и начинает работу 30 ноября в галерее ВХУТЕМАС при Московском архитектурном институте - одном из старейших и наиболее уважаемых учебных заведений в сфере архитектуры и градостроительства (Москва, ул. Рождественка, 11, стр. 4).

Координатором всего проекта стал Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). С его директором Игорем Пермяковым мы связались накануне открытия и попросили расставить главные смысловые акценты.

- Сталинградская битва, - выделил главное наш собеседник, - самое масштабное сражение Второй мировой войны. Ее значение, память о защитниках города-героя и опыт его возвращения к мирной жизни - определяющие факторы национального самосознания. В тяжелейшей ситуации бойцы и командиры Красной Армии, а вместе с ними просто горожане - мужчины, женщины, дети - не захотели оставить врагу на растерзание родной город. И своим же мужеством, стойкостью, нередко ценою жизни, повернули ход событий Второй мировой войны. В результате бомбардировок и ожесточенных уличных боев Сталинград превратился в руины - города, по сути, не стало. Но Сталинград не только выстоял, Сталинград возродился! А создание величественного мемориала на Мамаевом кургане стало и памятью защитникам, и символом возрождения, символом города, устремленного в будущее…

ГНИМА / Один из эскизов проекта по восстановлению города

Об этом, по словам Игоря Пермякова, и рассказывает историко-документальная выставка, в подготовке которой вместе с РГАНИ принимали участие еще шесть федеральных архивов - ГАРФ, РГАСПИ, РГАЭ, РГАЛИ, РГАКФД, РГВА, а также Центр документации новейшей истории Волгоградской области и Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева.

- Отличительная особенность новой выставки в том, - продолжает директор РГАНИ, - что на ней демонстрируются ранее не известные широкой общественности документы и фотографии, отражающие процесс выработки ключевых решений в отношении Сталинграда в 1930-е годы, о его обороне в годы войны и восстановления из руин в 40-50-е годы. И здесь же, в рамках одной выставки, впервые экспонируется комплекс проектных и эскизных материалов, что в разные годы созданы выдающимися советскими зодчими, инженерами, конструкторами.

А это и генеральный план развития города, его центральной части до начала Великой Отечественной. И планы генеральной застройки в период послевоенного восстановления. И, конечно, варианты создания, эскизы, архитектурные концепции и переписка в связи с созданием памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.

Представленные на выставке документы убедительно демонстрируют, что к началу 1930-х годов Сталинград превратился в символ индустриализации. Выгодное экономико-географическое положение, развитие водного и железнодорожного транспорта, появление многочисленных промышленных предприятий позволили ему стать одним из стратегических центров страны. Еще 12 июля 1926 года на северной окраине Сталинграда состоялась торжественная закладка первого в СССР тракторного завода - он был построен в рекордные сроки - за 11 месяцев.

Индустриальный подъем 30-х был прерван в июне 41-го. А уже 23 августа немецкая авиация провела первую массированную бомбардировку города, которая вывела из строя многие заводы, электростанции, водопровод, начавшийся пожар охватил жилые кварталы. А Сталинградский тракторный продолжал работу, но теперь выпускал уже только танки. И даже в сентябре 42-го, когда бои шли в центре города, сумел передать в войска 200 танков и 40 моторов. И только 5 октября 1942 года, когда завод был полностью выведен из строя, рабочие прекратили ремонт боевых машин…

РГАНИ / Возобновление работы Сталинградского тракторного завода

Про то, как обороняли город на Волге, известно даже тем, кто историю "проходил" только в школе. Сражались за каждый квартал, каждую улицу, каждый дом. Группа бойцов под командованием старшего сержанта Я. Ф. Павлова 58 дней держала свой Сталинград в таком полуразбитом доме. Теперь дом Павлова стал Домом солдатской славы.

О том, какие были предложения и как непросто вырабатывались решения во славу и память защитников Сталинграда, рассказывает значительный раздел выставки, где собраны подлинные документы, переписка, архитектурные и градостроительные предложения от известных тогда и ныне деятелей культуры, включая членов Академии архитектуры К.С. Алабяна, Е.В. Вучетича, Б.М. Иофана, А.В. Щусева, писателей и публицистов Бориса Полевого и Константина Симонова.

В 1944 году в СССР был объявлен первый конкурс на лучший проект центральной части Сталинграда, в котором участвовали известные архитекторы и простые граждане. Результата он не дал. В 1945-м организовали второй, закрытый конкурс. Спустя год группа архитекторов под руководством академика Алабяна представила "окончательный проект" застройки центра Сталинграда. Его приняли к исполнению, но реализовать в полном объеме помешало вышедшее в 1955 году, уже после смерти Сталина, постановление ЦК КПСС "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве".

А мемориал на Мамаевом кургане, который теперь ассоциируется со Сталинградом-Волгоградом, был сооружен в 1959-1967 годах по проекту и под непосредственным руководством скульптора Е.В. Вучетича и инженера Н. В. Никитина. Открытие состоялось 15 октября 1967 года. И слова, сказанные тогда генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым, участником войны, от времени не потускнели.

РГАКФД / А. Н. Косыгин, Л.И. Брежнев, Н.В. Подгорный, И.С. Конев, Е.В. Вучетич и др. на открытии памятника-ансамбля героям сталинградской битвы на Мамаевом кургане

"Этот монумент - дань героическим сынам и дочерям Советской страны, которые своей стойкостью, беззаветным мужеством, кровью своей завоевали победу. Здесь, на этой земле, они повернули ход судьбы, заставив ее идти от мрака к свету, от порабощения к свободе, от смерти к жизни.

… Там, где были руины и пепелища, вырос светлый и радостный город - город широких набережных и утопающих в зелени проспектов, современных заводов и фабрик. Новый Волгоград - это тоже монумент нашей победы - победы в мирном труде, победы в созидании".