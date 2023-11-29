Раскрыта тайна знаменитой пещеры Церковь Дьявола

В Финляндии ученые раскрыли тайну знаменитой пещеры Пирункиркко в национальном парке Коли, которую прозвали Церковью Дьявола из-за странного воздействия на посетителей. Об этом сообщает Daily Mail.

© University of Eastern Finland

Людям, бывавшим в Пирункиркко, нередко кажется, что под землей они вступают в контакт с миром духов и даже могут «поговорить с Дьяволом». В финском фольклоре эту пещеру называли местом, где в древности собирались мудрецы, чтобы заглянуть за грань обычного мира.

«Согласно фольклору [лекарь] Кинолайнен водил в эту "церковь" пациентов, чтобы поговорить с Дьяволом о причинах их недугов. Такой ритуал исцеления включал в себя громкие крики, топот, стрельбу и удары», — рассказала Риитта Райнио из Восточнофинляндского университета.

Теперь исследователи выяснили, что ощущение «контакта с миром духов» возникает из-за того, что гладкие, параллельные стены пещеры в некоторых местах начинают резонировать при звуках на частоте 231 Гц и создают эффект стоячей волны. Он заключается в том, что изначальный звук и отраженный сталкиваются и взаимодействуют друг с другом. Резонанс продолжается около секунды после звука. Такой эффект часто встречается в естественных сооружениях, но редок для естественных пещер.

В ходе исследования ученые, в частности, записали шаманов, которые приходят играть в Церковь Дьявола на барабанах. Выяснилось, что инструменты часто выдавали звуки частотой 231 Гц, которые усиливались сводом пещеры и создавали ощущение «потустороннего присутствия».