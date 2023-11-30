«Карающий меч революции»: кого запрещено было принимать в чекисты

Попасть на работу в НКВД было не просто. Существовал даже специальный документ, согласно которому только строгое соответствие всем положениям могло дать шанс кандидатам на трудоустройство. Многие требования (о них стало известно после рассекречивания инструкции), пронизаны расистскими и евгеническими идеями.

Инструкция НКВД СССР (№00134/13) «Об основных критериях при отборе кадров для прохождения службы в органах НКВД СССР» от 21 декабря 1938 года, обозначенная грифом «Совершенно секретно» была подписана Лаврентием Берией. На протяжении долгого времени она хранилась в архивах НКВД. Там-то документ и удалось обнаружить, после чего он был обнародован.

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Некоторые положения нормативно-правового акта вызывают вопросы. Так, Яков Рабинович, автор книги «Быть евреем в России», подчёркивает, что в инструкции рекомендовалось не брать на службу в НКВД тех, в ком течёт еврейская кровь (требовалось проверить всех родственников кандидата до пятого колена), а также граждан с признаками «вырождения» (косоглазием, картавостью и пр.).

Уделялось большое внимание и близким родственникам будущих чекистов. Григорий Липартелиани в своей книге «Сталин великий» пишет о том, что в НКВД запрещалось принимать граждан, чьи родители находились в разводе. Авторы документа называли разводы «печатью проклятия, которая передаётся из поколения в поколение».

Перед приёмом на работу в ведомство тщательно изучалась биография супруги кандидата, а также её родственников.

«У дегенеративных матерей часто случается так, что чем больше они грешат, тем больше плодят детей», — гласил пункт документа.

Таким образом, рекомендовалось тщательно приглядеться к выходцам из многодетных семей. Кроме этого, и жена, и сам потенциальный чекист не должны были быть младшими детьми у своих родителей: «Хуже всех бывает последний ребёнок».