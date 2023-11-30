Среди государственных образований, расположенных на российской периферии, Финляндия в настоящее время – наиболее печальный и разочаровывающий случай.

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Связано это с тем, что именно соседи на крайнем Северо-Западе виделись нам в качестве примера, каким может быть цивилизованное поведение в мировой политике. Поведение, учитывающее особенности географического положения, экономической выгоды народа и объективные стратегические обстоятельства. Верилось, что если темпераментные южане не всегда способны соотносить реальность с эмоциями, то уж рассудительные жители сельской окраины Европы смогут и дальше демонстрировать пример внешнеполитического благоразумия.

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Оказалось, однако, что это было иллюзией, а созданный в прошлом веке налет цивилизации оказался слишком тонким для того, чтобы противостоять разрушительному влиянию экономического стресса и националистической одержимости. Сейчас Финляндия представляет собой образец того, как быстро государство может откатиться назад, к своей собственной истории и привычкам почти 100-летней давности.

Это не повод для того, чтобы переживать долго и серьезно, но при этом превосходно иллюстрирует, как стремительно «возвращается история». И показывает насколько необходима бдительность в сфере международной политики, где способность учиться на собственных ошибках является достоинством только немногих цивилизаций.

Количество недружественных по отношению к России решений и действий финского правительства за последние полтора года не может, конечно, соперничать с «подвигами» других малых стран Восточной Европы. Но на фоне того, что можно было бы ожидать с учетом весьма конструктивных – и в чем-то действительно «особых» – отношений ранее, оно является весьма значительным. Начиная с абсурдных решений весной 2022 года физически уничтожить подвижной состав поезда, на протяжении десятилетий курсировавшего между Санкт-Петербургом и финской столицей, до недавнего выступления в Киеве председателя парламента Финляндии. Который, как сообщают, торжественно зачитал список претензий к России, включая вопросы территориального характера.

Между этими подвигами были строительство забора из железной сетки на границе с Россией, поспешное вступление в НАТО, а также масса других глупостей, включая текущую самоизоляцию и закрытие пограничных переходов. И нет сомнений, что список странных поступков соседей продолжится в будущем.

Отметим сразу, что сам по себе факт участия Финляндии во враждебном России военном блоке не создает угроз нашей безопасности, сопоставимых по масштабу с теми, что могли появиться при неконтролируемом развитии украинских земель. Об этом, в частности, упоминалось в одном из выступлений главы российского государства, всегда умеющего дать верную оценку стратегическим обстоятельствам. Однако определенные озабоченности в сфере военной обстановки на Северо-Западном направлении все-таки возникают. Иначе в Москве не было бы принято решение о создании там отдельного военного округа и корпуса.

Да и в вообще: достаточно неприятно осознавать, что такая жемчужина российской цивилизации, как Санкт-Петербург, находится в непосредственной близости к озлобленному на нас соседу. Но фактом является то, что повлиять на поведение сопредельного государства мы особенно не в состоянии. Остается, видимо, признать, что цивилизация действительно может в силу географических обстоятельств соседствовать с некоторой отсталостью. И просто учитывать это в военно-техническом планировании, не создавая себе иллюзий по поводу изменения природы отношений между народами. В конечном итоге это и может оказаться наиболее востребованным в международной политике, где благоразумие и упорядоченность остаются несбыточной мечтой. Для этого нужно учитывать негативный опыт и делать выводы.

Есть несколько причин того, почему резкое изменение поведения Финляндии воспринимается в России с некоторым изумлением. Опыт нашего взаимодействия в период 1919–1945 годов, особенно на завершающем этапе, мог убедить рационально устроенное сознание, что с Россией лучше жить в мире. Факты состоят в том, что изначально у Финляндии не было предпосылок для дружественных отношений с Россией.

Чуть более 100 лет назад в этой стране произошла жестокая гражданская война, победителями в которой оказались политические силы и общественные слои, придерживающиеся правой националистической идеологии, очень похожей на то, что Россия ликвидирует на Украине в рамках денацификации. В межвоенный период таежная граница между СССР и Финляндией представляла собой поле для диверсионной войны разной степени интенсивности.

Военные события 1939–1945 годов положили этому конец, а договоры 1947 и 1948 годов утвердили мирные и добрососедские отношения двух государств. После распада СССР между Россией и Финляндией был подписан новый договор 1992 года, который уже не препятствовал вступлению Хельсинки в Европейский союз и, потенциально, в НАТО.

Присоединение Финляндии к Евросоюзу окончательно освободило страну от формально особых отношений с Россией, а с учетом планов ЕС по развитию своей оборонной политики – ликвидировало ее нейтральный статус. Однако даже после этого мало у кого были сомнения, что финское правительство и народ сохранят с Россией дружественные отношения. В реальности же оказалось, что формальная сторона дела имеет значение. И после своего «освобождения» от обязательств, связанных с поражением во Второй мировой войне, Финляндия почти немедленно начала движение к отказу от неформальной части особых отношений с Россией.

Экономические трудности, вызванные ослаблением связей на Востоке и интеграцией в общий рынок Евросоюза, привели к росту популярности правых партий и одновременно поправению традиционных элит. Для последних это оказалось совсем несложно, поскольку они также являются наследниками националистов межвоенного периода.