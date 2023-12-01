На пути к неизбежному. Как майдан двигался к большой крови

Настоящий "майдан" в Киеве, его активная фаза, начался не с поста безответственного сына афганских эмигрантов Мустафы Найема, опубликованного 21 ноября 2013 года, а через десять дней - 1 декабря. Когда после команды "детей бьют", поданной по большому счету самой властью, она - эта власть - потеряла контроль над столицей, и события стали развиваться не по ее сценарию. Общенациональная трагедия, растянувшаяся на годы и превратившая государство в руины, еще не казалась неизбежной, но заказчики и интересанты упрямо вели дело сначала к малой, а потом к большой крови.

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А 1 декабря 2013 года, после ночного разгона сотни боевиков из нарождающегося "Правого сектора" (запрещенной в России экстремистской организации) из-под стелы независимости, они никуда не ушли и только пополнили свои ряды. Так неудачно выдавленный прыщ вызывает гангрену.

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Уже к полудню, после построения на Михайловской и Софийской площадях, сотни боевиков, ведомых депутатами партий "Свобода" и "Батькивщина", вооружившись железными прутьями и черенками от лопат, кем-то заботливо заготовленными, пошли на штурм Киевской мэрии, Дома профсоюзов, Украинского дома и даже администрации президента на улице Банковой.

ТАСС / Боевикам, остающимся на майдане, в подворотне раздают черенки от лопат, каски и щиты. Они идут захватывать здания органов власти и устанавливать свои законы.

Не удалось им захватить только последний объект, зато там впервые на авансцену событий, тогда имевшую форму грейдера, пока еще в роли "примирителя" вылез Петр Порошенко. Вылез и сразу был стянут с нее боевиками, обматерившими мешающегося под ногами олигарха. Захват администрации в итоге предотвратил "Беркут", а не следующий украинский президент.

И даже в начале острой фазы казалось, что все скоро закончится, пройдет, страсти успокоятся, как к тому призывал еще чувствующий себя хозяином страны и положения президент Виктор Янукович. И действительно, разросшийся на площади Независимости палаточный городок в будние дни охраняли от силы два-три десятка приехавших в Киев по окончании сельскохозяйственных работ жителей запада страны.

Но все менялось в субботу и воскресенье. На пустующую по будням сцену, как черти из табакерки, выскакивали депутаты и стремительно размножающиеся активисты, выступающие в роли аниматоров, начинал работать специфический майданный кейтеринг: подозрительный чай и бутерброды с салом не заканчивались у этой службы доставки никогда, и майдан постепенно стал главным воскресным развлечением для киевлян. Они втягивались в это как будто хаотичное движение и больше в нормальную жизнь не возвращались.

Как это происходило? Сначала человек случайно, в качестве променада, попадает на майдан, слушает речи, становится частью чего-то большого и, как ему кажется, правильного и светлого - ведь поначалу майдан требовал всего-навсего наказать омоновцев, побивших великовозрастных балбесов. Потом человек достает свою альпинистскую каску и начинает активно красоваться в ней, оказывая посильную помощь лагерю "борцов с тиранией", остается с ночевками, гоняет чаи. Потом как бы сам собой начинает подтаскивать камни боевикам. К тому моменту он уже забросил свой мелкий бизнес и живет только майданом, у которого каждое воскресенье растет список "сакральных жертв" и принципиальных врагов. В перечне тех, кому желают смерти, уже не только "Беркут", мешающий веселью, но и жители Донбасса, и Россия, и все, кто не скачет и не славит Бандеру.

В декабре 2013 года общенациональная трагедия, растянувшаяся на годы и превратившая государство в руины, еще не казалась неизбежной, но по воле заказчиков неумолимо двигалась к первой крови.

Эта история реальна, так я потерял близкого друга. В последний раз мы виделись 17 февраля 2014 года, на его день рождения. До начала расстрелов на майдане оставалось два дня, мрак сгущался, в воздухе уже пахло палеными шинами. А может быть, это тянуло дымом от свитера моего бывшего друга, приехавшего на собственный праздник с майдана. "Ты понимаешь, что, если прольется кровь, начнется стрельба, это уже будет не остановить?" - спросил я. "А я все равно верю, что романтики победят", - ответил он с улыбкой блаженного. Уроженец Донбасса, человек русской культуры, одевший вышиванку и потерявший себя. Возможно, он до сих пор верит, что все это было "романтично".

Впрочем, некий "романтизм" тогда действительно был в моде и избытке. В воскресенье 8 декабря, после второго "вече на майдане", толпа - еще не злобная, скорее веселая и взбудораженная, как после победы своей команды или концерта заезжей звезды, - ринулась громить памятник Ленину на Бессарабской площади. Людей на Крещатике было действительно много, и дух единения там витал. Помнится, как без охраны, пальто нараспашку, разгуливал Порошенко, его можно было беспрепятственно потрогать и сфотографироваться. Как буйно ликовали простые киевляне, когда памятник Ленину, творение Вучетича, все-таки упал. В центре украинской столицы царил веселый праздник непослушания, втягивающий в себя, как в воронку, новых то ли участников, то ли жертв.

Эти и последующие гуляния оппозиционная тройка - Тягнибок, Яценюк и Кличко - назвали "маршем миллионов". Но, конечно, никакого миллиона на майдане никогда, даже в самый разгар, не было. Максимум, который вмещает площадь Независимости с прилегающими улицами, при условии, что плотность толпы будет как в утреннем метро, - менее 40 тысяч человек, без учета неровностей рельефа.

Валерий Шарифулин/ТАСС // Из пафосных преувеличений, ярких метафор и прямой лжи преимущественно и состоял майдан. Лидер партии "УДАР" Виталий Кличко, лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк и лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок во время митинга на площади Независимости.

Но что не скажешь ради красного словца. Из этих пафосных преувеличений, ярких метафор и прямой лжи преимущественно и состоял майдан, та его часть, которая вливалась в уши зрителей и непосредственных участников со сцены. И это самый яркий пример того, что словом можно убить. Истеричные выкрики со сцены майдана, где любой косноязычный дурак из массовки получал свою минуту славы, позже вылились в бомбы, упавшие на Донбасс. В желающих славы и активности недостатка не было, "сотни самообороны" пеклись как пирожки, к концу их было примерно столько же, сколько дивизий в войсках СС. Многие практически без передышки отправились подавлять "Русскую весну" в Одессу, Днепропетровск, Харьков и Запорожье или прямо штурмовать непокорные Луганск и Донецк, составив костяк недоброй памяти "нацбатов".

Власть еще сопротивлялась. Янукович метался между Россией и Китаем, получая кредиты, а в его отсутствие Киев превратился в экстремальный курорт для европейской бюрократии - Квасневский, Эштон, Брок, Саакашвили, десятки других, которых уже нет в политической повестке, а иные далече - они своим постоянным присутствием создавали майдану щит, который боялся разбить Янукович. Виктория Нуланд с булочками и Джон Маккейн со словами поддержки появились позже, когда дело уже шло к массовым убийствам.

Киев стремительно превращался в экстремальный курорт для европейской бюрократии. Побывала здесь и помощник госсекретаря США Виктория Нуланд с печеньем, когда дело уже шло к массовым убийствам.

Последняя попытка все исправить была совершена 16 января, когда Верховная рада приняла ряд законов, которые майдан назвал диктаторскими. Конечно, запрет не имеющих регистрации СМИ, уголовная ответственность за клевету и административная за нарушение порядка проведения митингов - это самая настоящая "диктатура". Вот только по сравнению с нынешними украинскими реалиями "законы 16 января" кажутся верхом либерализма и государственной мудрости. Впрочем, законы уже опоздали, майдан, как гангрена, расползался по стране.

Как раз в это время я побывал в Переяславе-Хмельницком, где отмечались 460 лет Переяславской Рады, воссоединения Украины с Россией. В местном доме культуры шли фольклорный концерт и торжественные мероприятия с московскими гостями в честь полукруглой даты, а в ста метрах местные активисты собирали майдан - десятка полтора бедно одетых людей с лицами, выдающими работников умственного труда низшего уровня, с флагами и плакатами пытались оккупировать площадь Богдана Хмельницкого. Тройка милиционеров не препятствовала - "покричат и уйдут, они каждый день выбегают", интереса у редких прохожих акция тоже не вызывала. Тихий провинциальный городок маргинальных националистов еще не замечал. Но лиха беда начало. Потому что в том же Львове и Тернополе на местные майданы уже регулярно выходили тысячи, и скоро они пойдут на штурм областных и городских управлений СБУ и МВД, которые сдадутся без боя и откроют им оружейные комнаты.

Майдан, как гангрена, расползался по стране - во Львове националисты провели факельное шествие.

Сейчас, спустя годы, не прекращаешь задаваться вопросами: когда майдан прошел точку невозврата, когда трагедия была внесена в программу и нажата красная кнопка? В день, когда появились первые "сакральные жертвы", или все-таки после выстрелов грузинских снайперов из отеля "Украина"? Или действительно Мустафа Найем сделал массовую гибель неизбежной? А может, все-таки уже в момент поворота Януковича в сторону ЕС судьба Украины пошла под откос? Или когда ради мелких предвыборных расчетов в парламент за уши затащили нацистов из "Свободы"? Сельский бухгалтер Ющенко, допустивший саму мысль о сближении с НАТО, толкнул Украину в пропасть? Отматывая новейшую украинскую историю в обратном направлении, я, как режиссер Климов в последних кадрах фильма "Иди и смотри", ищу тот момент, когда ненависть еще не поселилась в Украине. И не нахожу.

Похоже, все дело в самой украинской "независимости".

Хронология майдана

21 ноября. Правительство Украины заявило о приостановлении подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Недовольство вызвало требование МВФ повысить тарифы на газ и отопление на 40 процентов, заморозить зарплаты и сократить бюджетные расходы. Однако недовольные решением властей устроили акцию протеста на площади Независимости. Клич о выходе на майдан бросил известный украинский оппозиционный журналист Мустафа Найем. Вот только поддержать его решились немногие. В акции приняли участие несколько сотен человек, в основном студенты.

22 ноября. Киевский суд ограничил условия проведения протестных акций на площади Независимости, Крещатике и Европейской площади. Было запрещено устанавливать палатки и навесы, чтобы не мешать подготовке новогодних мероприятий. При этом решение суда никак не препятствовало проведению митингов. Однако протестующие проигнорировали судебное предписание и установили несколько палаток, которые были демонтированы силовиками. В этот день произошли первые столкновения.

24 ноября. В Киеве прошло шествие, организованное оппозицией, с требованиями отставки правительства за отказ подписать соглашение об ассоциации с ЕС. При этом митингующие попытались прорваться в здание правительства, проявив агрессию по отношению к милиционерам, охранявшим его. На Европейской площади и на площади Независимости появились палаточные городки.

25 ноября. Мэрия Киева получила тысячи жалоб от местных жителей, недовольных действиями сторонников евроинтеграции, из-за которых в центре города стоял невыносимый шум и образовались кучи мусора. В МВД предупредили, что милиция будет арестовывать митингующих за перекрытие улиц, невыполнение решений суда, повреждение имущества и другие противоправные действия. Было возбуждено уголовное дело по факту попытки штурма Дома правительства.

30 ноября. Правоохранители разогнали "бессрочный" несанкционированный митинг за евроинтеграцию на площади Независимости в Киеве. Бойцы спецподразделения "Беркут" в течение считаных минут освободили площадь от нескольких сотен остававшихся там митингующих. Формальной причиной для "сворачивания" митинга стало то, что затянувшаяся массовая акция мешает работникам коммунальных служб города готовить майдан к новогодним праздникам, в частности, не позволяет установить главную елку страны и открыть рождественский базар. Все задержанные - 31 человек - в тот же день были отпущены.

1 декабря. Киевский окружной административный суд по запросу мэрии запретил массовые акции на площади Независимости, Европейской площади и возле центральных органов власти до 7 января 2014 года. В ответ демонстранты захватили здание Киевской городской госадминистрации, объявив мэрию штабом своей национальной революции. Другая группа захватила здание Дома профсоюзов - самое большое сооружение на площади Независимости. Произошли столкновения с ОМОНом на Банковой.

2 декабря. Украинские оппозиционеры собрались у здания правительства в Киеве, не пустив на работу сотрудников кабинета министров. Протестующие возвели баррикады и развернули палаточный городок на площади Независимости.

3 декабря. Оппозиция вынесла на голосование вопрос о вотуме недоверия правительству, но голосование провалилось.

4 декабря. Из Киева в Москву отправилась делегация украинского кабмина, которая должна подготовить "дорожную карту" по налаживанию торгово-экономических отношений с Россией. На самой Украине продолжились акции протеста.

6 декабря. Оппозиционеры Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок обратились к конгрессу США с призывом ввести санкции против украинских властей.

8 декабря. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против оппозиционных политиков, призывавших к захвату административных зданий. Также было заведено дело по факту сноса памятника Ленину.

11 декабря. В исполнение решения суда милиция приступила к разбору баррикад на площади Независимости. Президент Украины Виктор Янукович призвал все политические силы страны, включая оппозицию, "начать диалог по выходу страны из кризиса и отказаться от ультиматумов".

14 декабря. Янукович отстранил от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича и председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова, причастных к силовому разгону майдана 30 ноября.

15 декабря. На Украине прошли повторные выборы в Верховную раду, оппозиция их проиграла.

16 декабря. Власти Киева отказались от установки новогодней елки на площади Независимости из-за проходивших там митингов оппозиции.

19 декабря. Верховная рада проголосовала за освобождение от ответственности всех активистов евромайдана.

20 декабря. Служба безопасности Украины возбудила уголовные дела против ряда лиц по обвинению в попытке захвата государственной власти в стране.

22 декабря. Очередное народное вече на площади Независимости завершилось созданием общенародного объединения "Майдан".

24 декабря. На Украине амнистировали всех участников массовых беспорядков. Освобождение от ответственности всех участников евромайдана, в том числе и тех, кто вступил в противостояние с внутренними войсками и милицией, было требованием лидеров оппозиции, которое они выставили в качестве обязательного условия для начала диалога с властью, а также как гарантию дальнейшего мирного характера протеста.

25 декабря. Под Киевом избили журналиста и гражданскую активистку Татьяну Черновол. История была странной. Например, до сих пор неясно, как видеорегистратор из машины Черновол оказался в руках депутатов от оппозиции, а не сотрудников правоохранительных органов.

Татьяна Черновол была на тот момент уже известной в узких кругах "журналисткой", продвигаемой "независимыми СМИ", руководила пресс-службой УНА-УНСО (запрещенная в РФ организация), не раз задерживалась правоохранителями за всевозможные "акции". В феврале она уже во главе боевиков руководила захватом офиса Партии регионов, где погиб ни в чем не повинный человек. В 2014 году стала депутатом Верховной рады.

1 января. Неонацисты устроили факельное шествие по Киеву по случаю очередной годовщины со дня рождения идеолога украинского фашизма Степана Бандеры. Их поддержали участники евромайдана.

4 января. В Киеве снова начались митинги оппозиции, поначалу немногочисленные.

8 января. Милиция получила десятки жалоб от киевлян на участников акций протеста, чаще всего в обращениях говорилось о нанесении телесных повреждений, хулиганстве и кражах личных вещей.

12 января. На площади Независимости состоялся первый в новом году массовый митинг оппозиции.

16 января. Верховная рада приняла ряд законов, ужесточающих наказание за организацию массовых беспорядков. Подписание документов Януковичем спровоцировало новый виток кризиса.

19 января. Очередное народное вече переросло в массовые беспорядки. Оппозиционные политики и общественники, выступавшие со сцены площади Независимости, призвали собравшихся - около 15 тысяч человек - к неповиновению законам и власти. В результате боевики напали на милиционеров. Для разгона толпы были применены спецсредства.

20 января. Боевики в центре Киева вновь спровоцировали конфликт с милицией. Янукович заявил, что приложит все усилия для того, чтобы обеспечить мир и общественный порядок в стране. После этого начались переговоры между властью и оппозицией.

23 января. Оппозиция и власть смогли договориться о перемирии на условии, что палаточный городок на площади Независимости демонтируют, но протестующие отказались выполнять его. Начались уличные бои. Из подполья в эти дни вышел "Правый сектор" (запрещен в РФ).

26 января. Радикалы захватили Украинский дом. Защищавшие здание правоохранители покинули его по приказу главы МВД Виталия Захарченко.

6 февраля. В восточных регионах Украины начали создаваться группы для защиты от воинствующих сторонников евромайдана.

16 февраля. Участники майдана согласились освободить часть захваченных административных зданий по всей Украине, разблокировать автомобильное движение в центре Киева.

18 февраля. В Киеве вновь вспыхнули уличные бои. Беспорядки начались за полчаса до начала заседания Верховной рады, на которое оппозиция собиралась вынести "конституционный акт", возвращающий страну к парламентско-президентской форме правления. По городу прокатились погромы, ряд зданий, в том числе мэрия и Дом профсоюзов, был подожжен. Боевики устроили стрельбу, начали забрасывать милицию камнями и "коктейлями Молотова". Силовики применили светошумовые гранаты и водометы.

19 февраля. Беспорядки перекинулись на другие города Украины, митингующие начали захватывать здания госорганов, пункты милиции, помещения СБУ. По информации СБУ, за сутки в руках преступников оказалось более 1500 единиц огнестрельного оружия и 100 тысяч патронов.

20 февраля. Было объявлено об очередном перемирии. Однако "Правый сектор" отказался соблюдать его.

21 февраля. Янукович согласился до конца 2014 года провести на Украине досрочные выборы президента, а Верховная рада приняла закон, исключающий уголовное преследование для участников протестов. Также было подписано Соглашение об урегулировании кризиса - в присутствии западных посредников. Тем временем "Правый сектор" потребовал, чтобы Виктор Янукович сложил полномочия президента до 10 часов утра 22 февраля, иначе боевики предпримут вооруженный штурм правительственных зданий.

22 февраля. Президент Украины Виктор Янукович покинул территорию страны. Боевики захватили здания Верховной рады, администрации президента, правительства и МВД. Рада приняла постановление о самоустранении главы государства от выполнения конституционных полномочий и назначила досрочные выборы президента на 25 мая 2014 года. Переворот состоялся.