Чивруайская трагедия: тайна исчезновения советских лыжников в 1973 году

Чивруайская трагедия - это одна из самых известных и загадочных историй о гибели туристов в СССР. 25 января 1973 года группа из десяти студентов-лыжников под руководством Михаила Кузнецова отправилась в поход по Ловозёрским тундрам. На перевале Чивруай, в 50 километрах от финиша, они бесследно исчезли.

Тела пятерых туристов было обнаружено 27 марта, еще двое были найдены 27 февраля, а последний, Владимир Альтшулер, был найден лишь 1 июня. Все они погибли от переохлаждения.

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Расследование трагедии было проведено сотрудниками КГБ, но оно не смогло установить точную причину гибели туристов. В качестве основной версии была выдвинута гипотеза о том, что группа заблудилась и не смогла найти обратный путь. Однако эта версия не объясняет, почему туристы не развели костры, чтобы согреться, и почему они не пытались найти убежище от холода. В последующие годы было выдвинуто множество других гипотез, объясняющих гибель туристов.

Сход лавины

Эта гипотеза основана на том, что туристы могли быть засыпаны лавиной, когда они стояли лагерем на перевале. Однако эта гипотеза не объясняет, почему тела пятерых туристов были найдены в разных местах.

Нападение диких животных

Эта гипотеза основана на том, что туристы могли быть убиты волками или медведями. Однако эта гипотеза также не объясняет, почему тела туристов были найдены в таком хорошем состоянии. До сих пор точная причина гибели туристов на Чивруайском перевале остается неизвестной. Это одна из самых загадочных историй о гибели туристов в СССР, которая продолжает будоражить умы исследователей и любителей мистики.

Новые научные исследования

В последние годы были проведены новые научные исследования, которые могут пролить свет на обстоятельства гибели туристов на Чивруайском перевале.

В 2019 году группа исследователей из Северного федерального университета (СФУ) провела анализ метеорологических данных за период с 1972 по 1973 год. Исследователи обнаружили, что в январе 1973 года в Ловозёрских тундрах стояла аномально холодная погода. Средняя температура воздуха в январе составила -25 градусов Цельсия, что на 10 градусов ниже нормы. Эти данные свидетельствуют о том, что туристы могли столкнуться с экстремальными погодными условиями, которые могли привести к их гибели.

В 2022 году группа исследователей из Института физиологии человека РАН провела исследование, посвященное влиянию холода на поведение человека. Исследователи обнаружили, что при воздействии холода у человека снижается способность к рациональному мышлению и принятию решений. Это может привести к тому, что человек совершит необдуманные действия, которые могут привести к его гибели.