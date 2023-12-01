Синопское сражение: победа, вырванная из рук России

30 ноября исполнилось 170 лет Синопскому сражению – последней яркой и крупной победе русского флота в морской войне и последнему в истории сражению парусных флотов.

© А. П. Боголюбов. Синопский бой, 18 ноября 1853 года

Причины и предпосылки Крымской войны 1853–1856 годов хорошо известны, но интересно остановиться на ее военно-морских уроках.

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Российский флот изначально, с начала Крымской войны, использовался для воинских перевозок и вспомогательных задач. После ряда эпизодических столкновений с участием моряков и кораблей Черноморского флота война пришла и на море тоже. Сначала произошло несколько не столь знаменитых морских сражений. Например, 9 ноября (по старому стилю) 1853 года русский 44-пушечный парусный фрегат «Флора» в ходе 7-часового боя успешно отбился от трех турецких пароходов, имевших на всех 62 орудия и не зависевших (в отличие от «Флоры») от ветра.

Важнейшая роль моря в жизни человечества – это морские коммуникации. В Синопском сражении именно это обстоятельство и сыграло принципиальную роль.

Турки имели на театре военных действий численное превосходство, и было видно, что вскоре они попробуют прорваться к Тифлису (эта попытка и произошла в середине ноября). Турки сформировали сильный отряд кораблей, который должен был поддерживать левый фланг турок на Кавказе всеми доступными способами – от воинских перевозок и десантов до обстрелов. Русское командование видело главную угрозу в риске высадки турецких войск во фланг русским войскам в Закавказье. В начале ноября русская эскадра под командованием адмирала Нахимова вышла в море.

Изначально план Нахимова строился на перехвате турецкого конвоя. Речь шла о борьбе с турками на коммуникациях, а не действиях против турецкого берега. Однако ряд факторов изменил намерения Нахимова.

Не желая получить большую войну и желая сохранить экспортные поставки по Черному морю, Николай I придерживался пассивной стратегии. Например, даже не рассматривал вопрос блокады Босфора. Между тем специфика военно-морского флота как вида Вооруженных сил требует проведения наступательных боевых действий. Нахимов, Корнилов и другие флотоводцы понимали это прекрасно, но их стреноживали политические ограничения. Тем не менее риск того, что баланс сил на Черном море изменится не в пользу русских, и неясность с положением армии на Кавказе дали флоту необходимую свободу. Со стратегической точки зрения встал ребром вопрос усиления турок за счет сначала переброски вассального египетского флота на Черное море, а потом и за счет англичан и французов.

Вторым фактором стала погода, а именно сильные штормы. Из-за погоды турецкий командующий, вице-адмирал Осман-паша, принял решение укрыть свои корабли в Синопе. Это позволило Нахимову застать турок на месте.

Поначалу у него не было сил для боя, только для блокады. С 11 по 16 ноября по старому стилю Нахимов блокировал турецкий порт. 16 ноября на помощь к его трем кораблям подошли еще пять кораблей контр-адмирала Федора Новосильского, что сделало преимущество русского флота в силе достаточным для атаки противника на базе. А самое главное – было наконец-то получено разрешение на эту атаку от военно-морского министра князя Александра Меншикова, но с оговоркой – не подвергать сам город разрушениям. Атаку было решено начать утром, 18 ноября 1853 года по старому стилю (по новому 30 ноября).

Бой

Утром две колонны русских кораблей двинулись в Синопскую бухту. Русский флот имел численное преимущество и по числу кораблей, и по числу пушек на борту. Кроме того, на русских кораблях массово имелись так называемые бомбические орудия, позволявшие стрелять не ядрами, а разрывными снарядами, наносившими куда больший ущерб, чем обычные ядра.

У турок, однако, был козырь – береговые батареи. Имея всего 44 орудия, они тем не менее имели то преимущество перед кораблями, что их нельзя было утопить. Минусом было то, что орудия на многих батареях были старыми и имели недостаточную дальность, а личный состав состоял из ополченцев, а не кадровых военных, и позже они не оказали должного сопротивления.

Дальнейший ход событий хорошо известен. Колонны русских кораблей вошли в бухту и буквально расстреляли турецкий флот. Огонь корабельных пушек также подавил турецкую береговую артиллерию. Потери турок составили более 3000 человек убитыми, 200 человек, включая командующего эскадрой Османа-пашу, попало в плен. Потери в кораблях составили семь фрегатов, три корвета, один пароход, два вооруженных транспорта и два других судна. Четыре береговых батареи из шести оказались разрушенными, а перекинувшиеся на город пожары нанесли Синопу огромный ущерб. Русский флот потерял убитыми 37 человек, а корабли получили поправимые повреждения.

Это была абсолютная победа. Ее значение было решающим для всего Кавказского направления – после Синопа турецкие войска должны были бы драться сами по себе, без поддержки с моря и без поддержки от горцев Северного Кавказа, на вступление в войну которых турки имели серьезные надежды. Турецкий флот перестал быть значимым военным фактором.

Те почести, которые были оказаны после этой победы Нахимову и другим командирам, а также награды участникам сражения с русской стороны, были полностью заслуженными. Но у этой победы была и оборотная сторона.

Победа, вырванная из рук

Известно, что именно Синоп в большой степени вынудил англо-французов вступить в войну против России. Но надо понимать механизм этого «вынуждения». Первоначально англичане не планировали вмешиваться в происходящее, а турки были серьезно деморализованы. Две недели понадобилось императору Франции Наполеону III, чтобы интригами добиться от англичан согласия на вмешательство в войну. Только в конце декабря англо-французская эскадра вошла в Черное море, а в войну против России союзники вступили уже весной 1854 года. Все это время Россия не делала ничего, чтобы закрепить успех, достигнутый в Синопе.

Посылка объединенной победоносной эскадры Нахимова для блокады Босфора, скорее всего, сделала бы Крымскую войну полностью невозможной. Каким бы превосходством в силах ни обладали англо-французы, но прорыв в Черное море в этой ситуации мог бы оказаться для них весьма дорогостоящим.

Черноморский флот имел достаточно сил, чтобы устроить английскому и французскому флотам кровавую бойню, которая априори оказалась бы для нападающей стороны неприемлемо дорогой. Достаточно было и времени на то, чтобы свести максимум сил к Босфору и начать мобилизацию пароходов и других судов. Если бы это было сделано, вся история России пошла бы иначе.

При минимальном сопротивлении ни высадок союзников в Крыму, ни их охоты на наше торговое судоходство в Азовском море, ни сожжения Таганрога, ни других провалов просто не было бы. Проигранная Крымская война была морской войной, и в ходе нее руководство Российской империи, начав с блестящей победы при Синопе, затем добровольно уступило море противнику. В том числе вопреки мнению флотских командиров, например, того же Корнилова.

У России не было ресурсов на то, чтобы полностью разбить флоты союзников. Но у нее было все, чтобы не дать им победить – и корабли, и командиры, по всей видимости, более умелые, чем у англичан и французов, и личный состав, и время. Не было только понимания того, как ведется война на море с точки зрения стратегии, и не было воли противостоять более сильному противнику. В дальнейшем пассивность флота стала одной из причин поражения России в Крымской войне.

Уроки Синопа для сегодняшнего дня

Сражение при Синопе и его последствия говорят нам о следующем. Исход войны на Черном море всегда зависит от того, чтобы Россия могла свободно использовать морские коммуникации, а ее противники – нет. Чтобы добиться этого эффекта, существует только один способ – флот должен изыскать способы решительно атаковать противника там, где ему можно нанести ущерб. При этом общее превосходство противника в силах не важно. Важно, чтобы его не было там, где идет бой. Чаще всего это вполне возможно обеспечить.