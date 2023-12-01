Акселераты: почему современные дети взрослеют быстрее

«Мы в свое время такими не были», - любят повторять люди старшего поколения. И они правы - каждое поколение отличается от предыдущего. Ученые уверены: сегодня дети взрослеют быстрее своих родителей.

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Люди растут

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Первые фиксированные наблюдения, касающиеся скорости развития человека в младшем возрасте, были сделаны в середине ХХ столетия. Тогда немецким ученым Э.Кохом было замечено, что за последние сто лет люди изменились в физиологическом строении в сторону укрупнения. Так, среди признаков акселерации были впервые выделены следующие:

- Увеличение массы и длины тела.

В настоящее время рост годовалых детей в среднем на 4—5 см, а масса тела на 1—2 кг больше, чем 50 лет назад. Московские мальчики возраста 13 лет за последние 80 лет стали выше на 1 см, а девочки – на 14,8 см. В разных странах, видимо, в силу климатических условий, эти показатели разнятся. Так, в Голландии за последние 150 лет мужское население выросло на 14 см, а в странах Южной Европы всего на 2-3 см. Кстати, наблюдения за ростом и весом людей проводились отнюдь не в стенах университетских лабораторий, а были впервые замечены случайным образом – по записям военных комиссий, годами взвешивающих и измеряющих рост новобранцев.

- Половое взросление.

Не все социальные процессы можно объяснить культурной пропагандой и насаждением извращенных ценностей. Подростки сегодня, как доказала наука, действительно взрослеют раньше. Половое развитие мальчиков и девочек в развитых странах заканчивается на 1,5—2 года раньше, чем в начале XX века, а за каждые 10 лет наступление менструации у девочек ускоряется на 4—6 месяцев.

Акселерация делает людей более активными во всех отношениях. Так, имеются сведения и об удлинении детородного периода: за последние 60 лет он увеличился на восемь лет. У женщин в Центральной Европе за последние 100 лет менопауза сдвинулась с 45 до 48 лет, в нашей стране это время приходится в среднем на 50 лет, а в начале века приходилось на 43,7 года.

- Психическое развитие.

Акселерация при сохранении традиционно сложившихся условий воспитания и норм поведения подростков в отдельных случаях становится источником возникновения смысловых барьеров, конфликтов и девиантных форм поведения. Иными словами, психика не поспевает за физиологией, что вызывает внутриличностные конфликты и сложности в социальной адаптации. Однако такая картина не является правилом.

Напротив, культурная среда в развитых странах развивается подчас быстрее физиологических процессов, о которых мы упомянули ранее. Поэтому быстро взрослеющие индивиды вписываются в социальный контекст гораздо быстрее своих сверстников, живших на полстолетия раньше.

С этим связан ряд неожиданных следствий. Например, в странах Европы и Северной Америки возраст вступления в брак сдвинулся на 5-7 лет, что объясняется более ранним возрастом начала половой жизни у подростков и большей свободой действия в связи с этим. Правила брачного поведения больше не диктуются безальтернативной религиозной истиной – и люди не боятся следовать гедонистическим позывам.

Причины

Теорий на этот счет немало, и сложно выделить среди них ведущую. Скорее, акселерацию следует объяснять синергетической совокупностью ряда факторов.

Отечественные и зарубежные ученые-медики и антропологи склонны выделять три главные причины ускоренного развития человека в последние полтора столетия: изменение состава атмосферы вкупе с влиянием электромагнитного поля, изменение рациона питания и урбанизация.

Сторонник первой обозначенной теории, Т. Трейбер утверждает, что радиоактивное загрязнение среды обитания человека, на первых порах ведет к ускорению роста, а со временем, как показывают опыты с растениями и животными, к ослаблению генофонда. Загрязнение окружающей среды и атмосферы ведет к снижению уровня содержания в воздухе кислорода, что ведет к расширению объемов легких и неизбежно приводит к увеличению массы тела.

Адепты теории урбанизации связывают акселерацию с феноменом разнокачественного скрещивания. Исторически в города переселялись более развитые и способные к адаптации индивиды, часто различающиеся по национальному и расовому признаку.

Городская среда в большей степени, чем сельская, подразумевает борьбу за выживание, чем стимулирует селекцию наиболее активных и развитых членов человеческого общежития.

Нутрицевтическая теория, связывающая акселерацию с изменением в питании людей ХХ века, сводится к тому, что люди в развитых странах получили доступ к разнообразной пище, богатой углеводами и витаминами, что также ведет к увеличению массы тела.

Однако эта теория выглядит весьма спорно на фоне появления в это же время генномодифицированных продуктов и массового производства химикатов, употребляемых людьми в пищу регулярно.

Как бы то ни было, какая бы теория в конечном итоге ни оказалась верна, процессы акселерации представляются закономерными в отношении развития человеческого вида.

Эволюция неизбежна, она не знает финала – она может лишь ускорять или замедлять свой темп. Ошибочно было бы полагать, что то ускорение, которые мы наблюдаем сейчас, - первый случай в истории нашего вида. Скорее первый, зафиксированный наукой, которой еще 200 лет назад не были доступны методы и техники, которыми она располагает сегодня.

Ускорение времени

По терминологии ведущего британского историка Эрика Хобсбаума, модерн, берущий свое начало в Новом Времени, принадлежит к эпохам «быстрой» (или «короткой») истории, когда возрастает скорость во всех проявлениях человеческой жизнедеятельности: в труде и его интенсивности, в перемещении в пространстве, в усвоении информации, наконец, в чередовании циклов – экономических, социально-политических, войны и мира, и прочего.

Хобсбаум проводит последовательный анализ исторического развития человеческого общества и делает заключение, ставшее в гуманитарной науке крылатым: каждая последующая эпоха короче предыдущей.

По мнению ученого, время постоянно ускоряется – человечество успевает произвести, написать, разрушить и построить заново больше за меньший промежуток времени.

В пользу теории ускоренного времени говорит и постоянное насыщение информационного поля человека. По данным исследовательского института Массачусетса, в 1986 году на каждого жителя Земли приходилось лишь 0,16 Мбайта переданной через коммуникационные устройства информации, а в 2007 году — уже 27 Мбайт. Т.е. за 25 лет человечество стало общаться почти в 170 раз более информационно насыщенно.

Трудно себе представить, чтобы такие изменения не повлияли на психическое развитие новых поколений. Маршалл Маклюэн, занимавшийся теорией коммуникации, отмечал, что в связи с небывалыми объемами информации, которые в условиях современного мира обрабатывает человеческий мозг, скорость мышления людей в развитых странах за последнее столетие удвоилась и продолжает расти.