Вышел первый журнал Playboy: день в истории, 1 декабря

1 декабря произошли знаменательные события, которые оказали влияние не только на Россию, но и на весь мир. Некоторые из них прочно укрепились в исторической памяти.

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“Рамблер” рассказывает о самых важных событиях, которые произошли первого декабря.

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1 декабря 1887 года вышла первая повесть о Шерлоке Холмсе

Она называлась “Этюд в багровых тонах”. Автору Артуру Конану Дойлу понадобилось всего полтора месяца, чтобы закончить работу над повестью. Изначально у главного героя было другое имя – Шеридан Хоуп, потом оно сменилось на Шеррингфорда Холмса. Идея назвать героя Шерлоком Холмсом появилась только к моменту оформления окончательной редакции.

Конан Дойл обратился к одному из издателей, но тот назвал повесть “бульварной дешевкой”. “Этюд в багровых тонах” опубликовали только через полтора года после написания, сделано это было в альманахе “Битос Кристмас мэньюэл”. На обложке разместился не только Шерлок Холмс, но и реклама, в том числе пасты от клопов.

Тираж раскупили быстро, читателям понравилась история о сыщике. Они начали просить продолжение истории о жизни Шерлока Холмса, поэтому автор написал еще 56 рассказов и 4 повести.

1 декабря 1913 года был запущен первый конвейер Ford

В этот день на фабрике по производству машин впервые запустили линию конвейерной сборки. Такое нововведение позволило выполнять задачи по сборке автомобиля в шесть раз быстрее. Первоначально конвейер двигался со скоростью 1,8 метра в минуту. На ленту выкладывали рамы, а рабочие прикрепляли к ним необходимые детали.

Такой способ сборки автомобиля значительно ускорил работу. В 1912 году компания выпустила 82 388 машин, стоимость которых составляла 600 долларов. А к 1916 году количество машин увеличилось до 585 388, причем стоимость понизилась и составила всего 360 долларов.

1 декабря 1953 года вышел первый журнал Playboy

На первом выпуске журнала красовалась Мэрилин Монро. Тираж составлял порядка 70 тысяч экземпляров. Playboy основал Хью Хефнер, изначально у него были сомнения насчет успеха издания, однако в течение всего одной недели была распродана треть от общего количества напечатанных номеров. Успех журнала объяснить просто – это первый тип журнала, который сильно отличался от других. Ранее существовали мужские издания, посвященные исключительно спорту и туризму.