Самое страшное наказание: чего боялись наложницы в гареме

При упоминании слова «гарем» воображение рисует некую «золотую клетку», в которой вынуждены находиться несколько десятков прекрасных девушек. Их главная обязанность — ожидать благосклонности восточного правителя. Но иногда наложниц «выпускали на свободу» (иными словами, просто выгоняли). И вот почему.

По мнению историков, гаремы, так популярные в некоторых странах мира, появились в результате недостатка мужчин. Представители сильного пола часто погибали в ходе бесконечных войн, а воспроизводить утраты естественным путём быстро не получалось. Главное условие, необходимое для образования гарема, — возможность содержать своих наложниц в роскоши. Позволить себе такое могли далеко не все, а лишь влиятельные чиновники, богатые купцы и крупные землевладельцы.

Видео дня

В любом женском коллективе (так уж, наверное, устроено природой) не обходится без сплетен, интриг и скандалов. И гаремы не были исключением.

Чтобы хоть как-то минимизировать вероятность возникновения конфликтов среди наложниц, в таких сообществах всё подчинялось строгой иерархии. Так, каждая обитательница гарема прекрасно знала своё место. А зависело оно во многом от благосклонности хозяина. Ещё одно важное требование — девушки должны были беспрекословно подчиняться матери правителя, которую называли «валиде-султан» и главному евнуху, носившему титул «кизляр-ага».

Оказывались же в гареме девушки при самых разных обстоятельствах. Ряды наложниц пополняли купленные рабыни, завоёванные пленницы. А порой и сами отцы, желая своим дочерям обеспеченного будущего, самостоятельно «сдавали» их во власть султанов.

Но попадание в число наложниц вовсе не означало того, что из гарема нет пути назад. Наиболее распространённой причиной изгнания была драка. Конфликтная ситуация, разрешаемая физическим путём, означала лишь одно — иерархическая структура гарема дала сбой, а поэтому, дабы не подавать дурной пример другим, от «подозрительного элемента» тут же старались избавиться.

Девушка также могла банально не понравиться или разонравиться султану. Наложница, прожившая в гареме девять лет, и за это время так и не побывавшая в царских покоях, автоматически получала документ, подтверждающий её личную свободу, — ытыкнаме.

Кроме того, обитательницы гарема тут же отправлялись за его пределы в случае серьёзной болезни. Вернуться обратно они, конечно же могли, но только в случае полного выздоровления.

Изгнание из гарема считалось наиболее серьёзным наказанием. Во-первых, для девушки приказ покинуть гарем означал расставание с жизнью в достатке. Во-вторых, тяготила неизвестность. Девушки, которым грозило изгнание, просто не представляли, чем будут заниматься на «большой земле». Сидеть и ждать, пока тебя в свои покои пригласит султан, — так себе профессия.