Спасение от потепления: найдена причина ледниковых периодов на Земле

Группа американских геологов под руководством профессора Оливера Ягутца из Массачусетского технологического института (MIT) выяснила, что образование крупных залежей морского глинистого минерала смектита может быть одним из факторов, вызывающих похолодания климата. Об этом, со ссылкой на пресс-службу учреждения, сообщает ТАСС.

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Многослойная глина

Смектит — это разновидность глины, которая состоит из множества прослоек силикатов, чьи частицы имеют пирамидальную форму. Он способен активно поглощать углекислый газ из атмосферы, что приводит к снижению его концентрации в воздухе.

Совпадение периодов

Ученые обнаружили, что периоды образования крупных залежей смектитов на дне Мирового океана в последние 500 миллионов лет совпадают с периодами похолодания климата. В частности, такие периоды наблюдались примерно 450 и 374 миллионов лет назад, в конце ордовикского и во второй половине девонского периода, а также в конце девонского периода (358 миллионов лет назад) и в начале пермской эры (300 миллионов лет назад).

Образование смектитов

По мнению ученых, образование смектитов может происходить в результате поднятия к поверхности литосферы так называемых офиолитов, фрагментов древней океанической коры. Этот процесс приводит к изменениям в химических процессах, протекающих в океане, что способствует образованию смектитов. При этом образованная порода начинает активно поглощать углекислый газ из атмосферы, что приводит к снижению глобальной температуры на планете.

Спасение от потепления

Последний эпизод образования достаточно крупных залежей смектитов, по мнению геологов, мог произойти 3-5 миллионов лет назад, когда начался четвертичный ледниковый период. Появление человечества, по-видимому, остановило этот процесс похолодания климата и привело к началу глобального потепления.