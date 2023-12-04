«Ответная реакция»: могут ли домашние коты мстить своим хозяевам

Коты не способны на месть, но любое агрессивное поведение в отношении хозяина имеет свое объяснение. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала фелинолог Татьяна Васильева.

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По ее словам, у кошек краткосрочная негативная память. Следовательно, они быстро забывают негативные поступки и действия со стороны хозяев.

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— Даже если вы отругаете кота, а потом увидите, что у вас домашние тапочки мокрые — это вовсе не означает, что в ответ питомец мстит. Это может означать, что лоток переполнен или вы забыли покормить любимца, либо не уделили должного внимания его кошачьим проблемам, — сказала Васильева.

Эксперт пояснила, что животное любым, на первый взгляд, провокационным действием пытается донести до хозяев что-то важное, но поскольку говорить не умеет, ищет иные способы самовыражения.

— История с женщиной, которую коты в Москве закрыли на балконе, тоже вряд ли тянет на случай мести со стороны питомцев. Конечно, мы там не были и не видели, но вряд ли коты поджидали момента, когда хозяйка пойдет на балкон, чтобы ее закрыть. Да и какой в этом смысл, зачем терять, грубо говоря того, кто тебя кормит? Животному это невыгодно, — уточнила спикер.

Собеседница «ВМ» отметила, что питомцы, напротив, всегда пытаются в силу своих возможностей защитить своих хозяев, а нередко и предупредить об угрозе.

При этом эксперт отметила, что неправильное игровое поведение котов нередко может быть следствием неправильного воспитания в молодом возрасте:

— Либо коты видели, что хозяйка закрывает всегда балконные двери, и они научились повторять эти жесты — такое бывает.

Что же касается ситуаций, когда коты кусают хозяев после того, как те случайно наступили им на хвост — это тоже не месть, а ответная реакция на боль. Такое поведение продиктовано инстинктами животного, но вовсе не намерением нанести ущерб его владельцу, заключила собеседница «ВМ».

Коты заперли хозяйку на балконе, куда та вышла в одном халате. Об этом стало известно в пятницу, 1 декабря. По информации Telegram-канала Shot, 61-летняя пенсионерка ненадолго вышла на балкон буквально в одном халате. Воспользовавшись ситуацией, питомцы закрыли дверь и наблюдали за хозяйкой через стекло. Женщина пыталась вернуться в квартиру самостоятельно, но безуспешно.