"Казанские коты" в Эрмитаже: кто охраняет искусство

Санкт-петербургский "Государственный Эрмитаж"таит в себе множество загадок и секретов. Одна из них скрыта от посетителей в подвалах Зимнего дворца. Именно там живут его пушистые "стражи" — эрмитажные коты. Корреспондент "Реального времени" прогулялась по старинным коридорам и познакомилась с пушистой стражей.

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Эрмитаж- одно из самых известных музейных пространств России, является домом для множества произведений искусства и исторических реликвий. Среди разнообразных коллекций и экспонатов можно найти не только картины великих художников и древнюю скульптуру, но и живых обитателей музея — "казанских котов".

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Пресс-секретарь музея Мария Халтунен рассказала, как казанские коты попали в Эрмитаж, почему в Санкт-Петербург привезли мурлык именно из татарстанской столицы и насколько нынешние коты "казанские".

Коты появились в Эрмитаже почти 300 лет тому назад — недавно мы отмечали памятную дату, знаменующую их переезд в Зимний Дворец. У них даже есть свой праздник, который так и называется — День Эрмитажного кота. Он отмечается в конце весны — 27 мая.

13 октября 1745 года императрица Елизавета Петровна подписала указ, в котором поручила генерал-лейтенанту, кавалеру и губернатору Казанской губернии Артемию Григорьевичу Загряжскому сыскать 30 котов для борьбы с мышами и крысами. В те времена их количество неуправляемо увеличилось в царских покоях.

"Сыскав в Казани здешних пород кладеных самых лучших и больших тридцать котов, удобных к ловлению мышей, прислать в С.-Петербург ко двору ея императорскаго величества… <…> И ежели кто имеет у себя таковых кладеных котов, оных бы для скорейшаго отправления, объявили в губернскую канцелярию конечно от публикования в три дни, опасаясь за необъявление, кто оных имеет, а не объявит, штрафа по указам"

Кот казанский, ум астраханский, разум сибирский: почему котов везли из Казани

Но почему коты были выбраны именно из Казанской губернии? Дело в том, что тогда считалось, что в Казани живет особая порода этих животных:

— У них были очень специфические физические характеристики: большеголовые, с широкой шеей, крепкими плечами и выраженной талией. То есть, такой типичный крысолов, — рассказала Мария Халтунен.

Кстати, казанские коты были известны на всю Россию благодаря лубочным картинкам.

"Кот казанский, ум астраханский, разум сибирский, сладко жил, сладко ел, сладко бздел".

После переезда в российскую столицу казанские коты сначала жили во дворце на пересечении Невского и Большой Морской улиц для акклиматизации. Затем они отправились в Зимний дворец. У них появился статус "охранников картинных галерей", а еще их поделили на два класса — надворных и комнатных. Так и остались коты на службе в Эрмитаже.

Насколько нынешние эрмитажные коты — казанские?

На самом деле, к большому сожалению местных экскурсоводов, нет. Дело в том, что в тексте указа "О высылке ко двору котов" Елизаветы четко прописано, что коты должны быть "кладеные", что означает "кастрированные". Поэтому нынешние пушистые обитатели не могут быть потомками тех казанских котов.

— В то время прекрасно знали о том, что котов нужно кастрировать во избежание излишнего размножения, и поэтому их вызвали как... что-то вроде спецназа, наверное, чтобы они решили проблему <...>. Кровного наследования наши коты от казанских сейчас уже не имеют. И это очень жаль, потому что, насколько мне известно, эта порода и вовсе исчезла, но ее пытаются возродить, — рассказала пресс-секретарь Эрмитажных котов.

Вот и получается, что наследование казанских эрмитажных котов прервалось тогда, когда умер последний представитель из Казани. И на смену ему пришел уже бойкий петербургский мурлыка.

Однако и их наследование, к большому сожалению, прервалось во время блокады Ленинграда. Тогда во всем городе, как рассказала Мария Халатунен, осталось только шесть кошек. Но после прорыва блокады, когда Ленинград начал восстанавливаться, в Эрмитаж снова начали привозить кошек — на этот раз со всего государства.

— Это легендарная, к сожалению, почти бездокументальная история о том, как дважды и из Центральной России, и из Сибири присылали опять котов. Люди отдавали своих домашних питомцев. И, получается, что история повторилась, но если в первом случае от крыс спасали дворец, то во втором уже спасали целый город. Часть привезенных животных попала в Эрмитаж. И, теоретически можно считать, что кто-то из нынешних обитателей является потомком тех кошек. Кто знает, может быть, среди них были и коты из Казани. Тот порыв жителей России спасти город... он в памяти остался, — улыбается Халатунен, рассказывая эту трогательную историю.

Распорядок дня эрмитажного кота: хорошо поесть, поспать и погулять

Сейчас в Эрмитаже живут около 50-ти котов, спрятавшись от гостей музея в подвалах. Никто из них не имеет официального трудоустройства, за ними нет закрепленных обязанностей и они не получают "зарплату". Теперь главная их миссия — хорошо питаться, гулять и много спать, отпугивая грызунов своим запахом.

Коты могут свободно перемещаться по всему подземелью Эрмитажа и даже выходить на улицу.

На протяжении всего пути нам встречались двери со специальными проходами для хвостатых. Однако подниматься в музейные залы им уже запрещается. За этим следят как сотрудники Эрмитажа, так и волонтеры. Именно последние и ухаживают за котами, кормят, играют, тренируют, лечат и просто дарят им свою любовь. Добровольцы занимаются всеми этими хлопотами, бескорыстно помогая музею в этом непростом деле.

Гуляя по подземным коридорам, я встретила на пути больше десяти кошек. Кто-то из них спокойно сидит и провожает тебя взглядом, внимательно наблюдая, кто-то, притаившись, следит за тобой из укрытия. А некоторые и вовсе устроились под потолком, где расположены трубы.

В коридорах также существуют так называемые "станции кормежки"- миски с кормом и водой, чтобы коты могли в любой момент поесть, не тратя время на дорогу до "Кошкина дома".

"Кошкин дом" — это, собственно, и есть основное место, где животные отдыхают, спят, едят и проходят медицинские процедуры. Внутри небольшого помещения, расположенного в коридорах подвала, находятся комфортабельные вольеры-клетки для новобранцев или же болеющих котиков, чтобы за ними было легче следить; всевозможные матрасики, лежанки и домики для отдыха, когтеточки и игрушки, шкаф с лекарствами и пункты приема пищи. У эрмитажных котов есть даже собственная стиральная машинка!

На какие деньги живут эрмитажные коты

Создать такие комфортные условия удалось во многом именно за счет поддержки неравнодушных людей. Эрмитажные коты содержаться исключительно на те средства, что поступают в их фонд от гостей музея, активистов, спонсором и просто людей, которые хотят помочь. И, конечно, очень важную роль в их содержании играют волонтеры.

— Они [коты — прим. ред.] живут за счет благотворительных пожертвований. Их собирают как сотрудники музея, так и мы. И вот так шаг за шагом развилось то, что вы увидели. <…> У нас есть разные благотворители, как частные лица, так и сотрудники Эрмитажа, а также производители кормов. <…> Мы принципиально никогда не подаем заявки на гранты, потому что наша установка — не привлекать внимание. Мы стараемся обходиться собственными возможностями. Мы благодарны всем, кто нам помогает! Но есть множество других приютов, которым эти гранты действительно нужнее. Потому что у нас — замкнутое пространство. У нас есть хорошее теплое помещение, у них котов есть даже стиральная машина. Но сотрудники четко понимают, что есть и другие животные, которые нуждаются в поддержке гораздо больше, — объяснила пресс-секретарь эрмитажных котов.

Благодаря таким хорошим условиям содержания среди эрмитажных котов много самых настоящих долгожителей. Например, кошка по кличке Мовточка — ей было 24 года! Я смогла увидеть и 20-летних, и 18-летних, и 15-летних мурлык. Все они живут бок о бок.

За порядком в подвалах следят не только волонтеры, но и сами коты. Среди них есть негласный вожак по кличке Black, есть и воспитатель — Лаврентий Палыч. Они вдвоем перевоспитывают хулиганов и обучают новоприбывших местным порядкам.

Но особую симпатию у меня вызвала кошечка Линда, которая сначала с осторожностью встретила меня и повсюду ходила хвостиком, изучая нового человека в их доме. А потом, когда поняла, что угрозы нет — начала ластиться и подставлять свою голову для ласки. Стоит заметить, что практически все кошки с радостью дают себя погладить и не ведут себя агрессивно.

Эрмитажные коты порываются к искусству или беглецы в семье

Несмотря на то, что за котами тщательно следят, они все равно порой прорываются наружу — в музейные залы или к посетителям. Такое бывает редко, но встречаются очень целеустремленные представители кошачьих, которые привыкли добиваться свих целей.

— В зал Египта пробегали, и их отлавливали, и сейчас иногда прорываются. Срывают сигнализацию, тогда их ловят ночные дежурные, а иногда и дневные. И был такой котик по кличке Юрист, очень наглый. Он прорывался, причем бежал именно в залы Италии, его там отлавливали. Еще была история с кошкой Вандейкой. Это было давно, она попала в вентиляцию, поднялась до зала Ван Дейка в новом Эрмитаже. Никто не знает, как ей это удалось. Там смотрители ее неделю выманивали из этой шахты. Еще минимум дважды коты залезали на деревья и не могли слезть. Один раз мы даже вызывали пожарных, — смеется Халтунен.

Кто может забрать себе домой эрмитажного кота?

Проведя с кошками совсем немного времени, уже начинаешь задумываться, а можно ли забрать кого-то домой? Да, можно. Любой желающий может сделать это, обратившись в музей, однако он должен доказать всю серьезность своих намерений.

— У желающего забрать котика всегда беру интервью. Он должен рассказать и показать условия жизни животного. Объяснить, какого именно кота ему нужно — общительного, спокойного, ласкового или такого, чтобы ловил мышей. Это все обсуждается, — объяснила Мария Халтунен.

У человека, забравшего себе домой эрмитажного кота, к сожалению, не появляется пожизненного абонемента в музей — это миф. Однако, как рассказала Мария, хозяев пушистых страж всегда рады видеть в Эрмитаже.

— То есть, скажем так, пожизненного официального билета у них не будет, но он всегда придет в Эрмитаж, — рассказала она.

Так, эрмитажные коты живут не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах России. А есть даже история про то, как девушка из Германии забрать питомца с собой. И теперь он счастливо живет с ней за границей.

Почему эрмитажных котов и сейчас продолжать называть Казанскими?

И все-таки, почему же принято называть Эрмитажных котов — казанскими, особенно у нас, в столице Татарстана? Дело в том, что все просто привыкли к этому. История рассудила так, что за ними так и сохраняется звание именно казанских котов, несмотря на то, что официально подтвержденных казанцев в музее — нет.