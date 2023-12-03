Умер послуживший прообразом героя песни «Батяня-комбат» генерал-майор Солуянов

«Севастопольский союз ветеранов десантников» сообщил о смерти Героя СССР, генерал-майора ВДВ в отставке Александра Петровича Солуянова. Он ушел из жизни в возрасте 69 лет.

«Память о нем навсегда останется в сердцах десантников как настоящего командира и замечательного человека», - говорится в некрологе.

Командование ВДВ, сослуживцы и ветераны выразили соболезнования родным и близким Александра Петровича.