Темная история из 90-х: почему «Спартак» отказался ехать в Грозный

Красно-белые не провели ни одного матча в первом розыгрыше Кубка России. Романцев считал, что с клубом поступили несправедливо.

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В мае 1992 года «Спартак» одержал итоговую победу в Кубке СССР/СНГ, который в прежнем виде был последним в истории. Красно-белые обыграли в финале ЦСКА (2:0) благодаря дублю Владимира Бесчастных. А вот в первом розыгрыше Кубка России красно-белые не сыграли. В октябре 1992 года «Спартак» должен был провести матч 1/32 финала с «Тереком», однако встреча так и не состоялась.

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Представители московского клуба отказались ехать в Грозный. Они мотивировали своё решение нестабильной обстановкой в Чечне и опасением за личную безопасность игроков. Согласно данным СМИ в 1992-м, решение об отказе поездки в Грозный спартаковцы приняли на общем собрании. Руководство клуба полностью согласилось с доводами футболистов.

На тот момент попасть в Грозный можно было только транзитом через Владикавказ. За несколько недель до кубковой игры красно-белые ездили в Северную Осетию, где играли с местным «Спартаком». Гости разнесли соперника (5:2), после чего местные болельщики атаковали автобус с футболистами московского клуба. Дошло до того, что хулиганы выбили стёкла.

Через пять дней «Спартак» сенсационно не обыграл в первом матче 1/16 финала Кубка обладателей кубков скромный «Авенир» из Люксембурга. Матч, который прошёл на стадионе «Лужники», завершился без голов. После игры главный тренер красно-белых Олег Романцев посетовал на то, что было на Кавказе. «Мы крупно выиграли во Владикавказе у более сильного, чем «Авенир», соперника, — говорил тренер. — Правда, хулиганские выходки болельщиков после игры изрядно потрепали нам нервы».

После такого поведения фанатов у руководства «Спартака» не было уверенности, что в Грозном не возникнет опасности для жизни и членов тренерского штаба команды. Спартаковцы предложили провести матч в Москве или на нейтральном поле. И даже были готовы в связи с этим компенсировать расходы «Терека». Президент РФС Вячеслав Колосков быстро отреагировал на это заявление и обратился с запросом в компетентные органы Грозного. Министр безопасности Чеченской республики Албаков сообщил, что гарантирует безопасность проведения матчей и пребывания гостей.

В итоге «Спартак» никуда не полетел. Согласно пункту 26 тогдашнего регламента, московский клуб ждал бан на новый розыгрыш Кубка России. Да-да, именно такая санкция была предусмотрена в случае неявки команды на игру без уважительной причины.

«Регламент одинаков для всех, и мы не собираемся делать исключений ни для «Спартака», ни для любого другого клуба, — заявил президент ПФЛ Николай Толстых. — Поэтому к спартаковцам будут применены санкции, предусмотренные в нашем главном документе по проведению соревнований. Как заверил нас и представителей «Спартака» президент «Терека» Али Ибрагимов, в Грозном вопросы безопасности были решены на самом высоком уровне. Более того, «Терек» гарантировал «Спартаку» прилёт в Грозный и вылет в Москву на специальном самолёте. «Терек», как известно, выступает в Первой лиге, и у нас не было ни одной жалобы от команд, игравших в Грозном, ни на плохой приём, ни на беспорядки на стадионе».

Через несколько дней дело «Спартака» рассматривали на заседании контрольно-дисциплинарного комитета. Начальник московского клуба Николай Старостин в своём выступлении, основанном на тщательно подобранных аргументах, стремился доказать правоту принятого командой решения. Прозвучали и политические мотивы, согласно которым утверждалось, что команда «Терек» вообще не должна бы выступать в чемпионате и Кубке России.

Мнения членов КДК разделились. Кто-то поддержал позицию «Спартака», кто-то требовал наказать его в соответствии с регламентом. Последние в качестве своей правоты привели такой факт: «Терек» продолжает выступать в Первой лиге, и ни одного матча в Грозном не было сорвано. В итоге «Спартаку» засчитали «технарь» за неявку на игру, а также оштрафовали на 50 тысяч рублей. Однако КДК обратился в исполком РФС с просьбой не исключать команду из нового розыгрыша Кубка России.

Любопытно, что в ноябре 1992-го домашний матч «Терека» в 1/8 финала турнира перенесли в Пятигорск. Именно там чеченский клуб проиграл ставропольскому «Динамо» — 0:1. В конечном счёте победителем Кубка России стало «Торпедо». А вот «Спартак» всё-таки допустили к новому розыгрышу Кубка России, и команда взяла трофей.

В начале 1993 года Романцев дал интервью еженедельнику «Футбол». Один из вопросов как раз касался неявки на матч в Грозный: