Самый странный пищевой запрет русских: почему нельзя было есть крольчатину

Мясо кролика содержит массу полезных микроэлементов. Несмотря на это, до раскола употреблять в пищу крольчатину русским было нельзя. И вот почему.

Дело в том, что мясо кролика по религиозным соображениям считалось долгое время на Руси нечистым. Табу было снято лишь после того, как русская православная церковь претерпела раскол. Произошло это в 1650-х годах.

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Тогда по инициативе Патриарха Московского Никона старинные церковные традиции упразднили, а богослужение стало происходить по греческому канону. Кстати, данные правила действуют и в современной православной церкви.

Никоновская реформа подразумевала и снятие запрета на поедание крольчатины. Примечательно, что старообрядцы, проживающие в настоящее время на территории России, Польши, Литвы и некоторых других стран, до сих пор не употребляют в пищу мясо кролика. Брезгуют таким продуктом и иудеи.

В древности крольчатина, а также зайчатина, приравнивались к мясу кошек и собак. О запрете говорится и в Ветхом Завете. Так, в 11-й главе книги Левит можно прочесть: «Запрещено есть зайца, потому что он жуёт жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас».

Согласно старинным канонам, в одну категорию с кроликами и зайцами попадают также верблюды и свиньи. Чистым же считалось только мясо животных с раздвоенными копытами, которые питаются травой, то есть «жуют жвачку».

Так как кролики данному требованию не соответствовали, то их церковь признала «выродками живой природы». Их употребление в пищу тут же оказалось вредным не только для человеческого организма, но и, что намного важнее, души.

Естественно, никакого научного обоснования после введения запрета не последовало. Отказ от крольчатины оказался просто способом испытать веру.