Зарплата инженера в СССР: сколько это было в пересчете на современные деньги

Брежневские времена — эпоху застоя — вспоминают, как пору, когда страна еще не погрузилась в пучину тотального дефицита и «денег на все хватало». Да, на столе простого рабочего не было деликатесов типа икры, сыровяленой колбасы или конфет «Птичье молоко». Но и выбирать между оплатой коммуналки или покупкой продуктов не приходилось.

Так сколько же на самом деле получали, например, советские инженеры в пересчете на современные деньги?

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Доллар, как эталон

Сразу оговоримся, что можно использовать разные подходы к пересчету тогдашних зарплат на современные деньги. Мы попробуем две из них. Начнем с курса доллара. И ограничимся временем заката брежневской эпохи — 1980-м годом. В ту пору доллар официально стоил 60 копеек. А средняя зарплата инженера или квалифицированного рабочего составляла 185 рублей. То есть 308 долларов. С учетом инфляции «эталонной» валюты за 40 с лишним лет это будет 1 123 современных доллара. Или по курсу — почти 84 тысячи рублей. Не самая плохая зарплата даже для столицы и крупных российских городов, не говоря уже про регионы.

Что касается пенсии, то она у среднего рабочего составляла 90 рублей. Если пересчитать по той же методике, что и выше, то выйдет без малого 41 тысяча в современных рублях. Много ли пенсионеров сегодня получает подобные суммы?

Расчет по товарам

Можно пойти по другому пути и сравнить стоимость товаров в СССР и современной России. Например, основа основ — хлеб. В Союзе он стоил 20 копеек. Причем, речь о полновесной буханке в 750-800 граммов. Современная буханка самого дешевого дотационного до этого веса не дотягивает, а стоит 30 рублей. То есть буханка «советского» веса обходилась бы рублей в 40. Получается, что на свою зарплату рабочий мог купить в 1980 году 925 буханок. На современные деньги для приобретения того же количества ЗП должна составлять 37 тысяч. Что уже больше соответствует реальности.

Впрочем, можно посчитать и по другим товарам — например, по стоимости комплексного обеда в столовой. В СССР она составляла 1 рубль. Сейчас же речь идет не менее чем о 300-350 рублях. Таким образом, для соответствия современная зарплата должна составлять уже 55 – 65 тысяч рублей. К сожалению, для многих жителей регионов такая сумма сегодня является лишь желанной.