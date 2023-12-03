Как советский летчик стал вождем индейцев

Биография Ивана Даценко полна тайн. Разбираемся в фактах.

© Чемпионат.com

Эта необычная история буквально пестрит загадками. Она настолько обросла мифами, неожиданными открытиями, что просто диву даёшься. В итоге складывается стойкое впечатление, что все факты запрятаны в чемодане с двойным дном. Судьба нашего героя до сих пор вызывает неподдельный интерес. Предлагаем попробовать в ней разобраться.

Видео дня

Отважный лётчик

Боевой лётчик, гвардии капитан Иван Даценко, Герой Советского Союза родился 29 ноября 1918 года в селе Чернечий Яр недалеко от гоголевской Диканьки. Он рос в обычной семье, и крестьянское происхождение сулило мальчику светлое будущее.

После окончания семилетки Иван поступит в зооветеринарное училище. Затем недолго проработает по специальности. В 1937 году Даценко призовут в Красную Армию. Здесь у сельского парня неожиданно проснётся тяга к небу. По рекомендации старших товарищей активный комсомолец вступит в партию. А затем – в Чкаловскую лётную школу.

С самого начала Великой Отечественной войны Иван Даценко участвовал в боевых вылетах. Отметим, что воевал лётчик отважно и умело. Летом 1942 года он был тяжело ранен, но сумел из последних сил, превозмогая боль, посадить боевую машину на родном аэродроме.

Иван Даценко участвовал в знаменитой Сталинградской битве: его штурмовик успешно наносил бомбовые удары по позициям фашистов. К тому времени он считался опытным и удачливым лётчиком. Ордена Ленина, Красного Знамени украшали грудь боевого офицера, а 18 сентября 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Иван Даценко успел побывать и на родине. Для села Чернечий Яр это было целым событием, которое надолго осталось в памяти жителей. Отпуск среди родных и друзей пролетел быстро. Вскоре гвардии капитан Иван Даценко отправился в свой полк авиации дальнего действия. Это была последняя встреча боевого лётчика с родными людьми.

Бесследное исчезновение

19 апреля 1944 года после успешного выполнения задания, когда была уничтожена железнодорожная станция Львов-2, самолёт Ивана Даценко попал под обстрел немецких зениток. Машина рухнула на землю и взорвалась. Всё это произошло на глазах других лётчиков, которые после бомбардировки возвращались на аэродром.

В родное село Героя Советского Союза пришла похоронка. А немногим позже доставили и личные вещи Ивана Даценко. Его признали без вести пропавшим на вражеской территории.

Вспомнили про Ивана Доценко только в 1980-е годы и с помпой, торжественно установили символический памятник в Брюховичах, на территории пионерлагеря — предполагаемом месте падения самолёта Даценко. Немногим позже в родном селе героя появилась гранитная плита. На ней увековечили имена Ивана Даценко и членов его экипажа.

Неожиданное известие

Весть о том, что прославленный лётчик жив и обитает в Канаде, прозвучала как гром среди ясного неба. Оказывается, теперь Иван Даценко – вождь ирокезов и уважаемый человек в резервации индейцев. Он носит имя Пронзающий Огонь, а белые люди кличут его Джоном МакКомбером. Эта сенсация взбудоражила весь мир. Вокруг личности бывшего боевого лётчика возник небывалый ажиотаж.

Хотя нужно отметить, что интерес к Ивану Даценко возник ещё раньше. По словам знаменитого советского танцора Махмуда Эсамбаева, который был в составе делегации, прилетевшей в Квебек на Всемирную выставку Экспо-67, он встретил Даценко совершенно случайно во время экскурсии в индейской резервации.

Дарья Ивановна – сестра Ивана Даценко — получила от Эсамбаева фотографию брата. Но вскоре знаменитый танцор неожиданно прекратил общение с родными лётчика. А позже и вовсе отказался от своих слов. Начал говорить, что никогда не видел Ивана Даценко в образе вождя ирокезов. Исчезла и видеоплёнка с индейского праздника в резервации (эту съёмку вёл сам Эсамбаев). По его словам, материал якобы сгорел в пожаре.

Первая передача «Жди меня», посвящённая жизни Ивана Даценко, вышла 28 января 2002 года. Здесь ведущие программы рассказали о стенограмме выступления Эсамбаева на Всесоюзном совещании работников культуры в Житомире 29 марта 1991 года. Вот что рассказывал он тогда:

«В этот день был выходной. Приехали мы. Одновременно танцевали 800-900 человек: мужчины, женщины, дети. Красиво до невозможности! Я спрашиваю: «А где же вождь?» И тут вижу — навстречу идёт высокий, крепкого телосложения мужчина. Весь украшенный, на голове — праздничный убор из перьев. Он был моего роста, возможно, даже выше. Рядом стояла прекрасная жена-индианка. И тут он поклонился и говорит: «Будьте здоровы! Добрый день. Счастлив вас приветствовать. Пожалуйста, прошу к себе в хижину».

Нашлось более 20 человек, которые признали на фотографии знаменитого лётчика. В подлинности снимка не сомневалась и родная сестра Ивана. Известный эксперт-криминалист Сергей Никитин с помощью тщательного исследования также пришёл к выводу: на фото действительно изображён Даценко.

В 2010 году в Санкт-Петербурге была издана книга «Герои Советского Союза. Справочник». И на одной из страниц можно найти любопытную запись: «Даценко Иван Иванович… Умер в Канаде. Резервация ирокезов. В 1980-х годах». Казалось, теперь всё предельно ясно. И можно с полным правом говорить, что «индеец с хутора близ Диканьки» оставил заметный след вдали от родины. Именно в Канаде бывший гвардии капитан Иван Даценко обрёл личное счастье, уважение и… последний приют.

Однако ставить точку в этой крайне запутанной истории рано…

Расследование продолжается

Есть факты, которые по-прежнему заставляют сомневаться в подлинности этой истории. К примеру, в тот трагический день, когда погиб экипаж Героя Советского Союза, его боевые товарищи заметили одно существенное несоответствие. После прямого попадания немецкого снаряда в машину никто так и не увидел распустившихся куполов парашютов. И похоже, что ни Иван Даценко, ни его штурман не успели выбраться из горящей машины. От удара о землю самолёт взорвался и разлетелся на обломки. Уцелеть лётчикам в этой ситуации было бы равносильно чуду.

Смущает и другая информация. В 1936 году человек по имени Пронзающий Огонь открыл в Канаде Индейский музей. В это время Иван Даценко ходил ещё в ветеринарах и готовился к службе в Красной Армии.

Добавим также, что человека по имени Джон МакКомбер в резервации и в помине не было. Хотя эта фамилия была широко известна в Канаваке. Её основателем считается протестант Джарвис МакКомбер, который в поисках куска хлеба покинул родной Массачусетс и обосновался в Канаде.

Это случилось в 1796 году. В Канаде Джарвис быстро стал католиком, удачливым охотником за пушным зверем. Женился на индианке Шарлотте, затем ещё на двух женщинах. Итог его бурной семейной жизни – 26 детей, которые после смерти отца не бедствовали и благодарили родителя за деловую хватку.

Один из потомков Джарвиса МакКомбера придумал своеобразный бизнес: открыл огромный «вигвам» со всеми индейскими принадлежностями – отличную приманку для туристов. А заодно стал вождём резервации.