Сотни тысяч Honda CR-V и Acura Integra могут отозвать из-за рулевого управления

Куда и когда отправиться на море в декабре: стоимость туров падает

<p>Исследование федеральной сети турагентств <strong>&laquo;1001 Тур&raquo;</strong> показало, что в&nbsp;середине декабря стоимость <strong>путешествий </strong>по&nbsp;различным направлениям уменьшается на&nbsp;20&ndash;45% по&nbsp;сравнению с&nbsp;концом ноября. Этот временной <strong>промежуток</strong>, известный как &laquo;предновогодняя пауза&raquo;, характеризуется специальными предложениями от&nbsp;отелей и&nbsp;<strong>авиакомпаний</strong>, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id240798-prednovogodnie-skidki-do-45-pochemu-seichas-samoe-vremya-bronirovat-tury?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p> <p>Ассоциация туристических операторов <strong>России </strong>(АТОР), опираясь на&nbsp;данные &laquo;1001 Тур&raquo;, провела анализ турпакетов для двоих взрослых с&nbsp;вылетом из&nbsp;<strong>Москвы </strong>на&nbsp;10 ночей в&nbsp;период с&nbsp;8 по&nbsp;15 декабря, исключая туры без питания из&nbsp;<strong>анализа</strong>.</p> <p>Обычно в&nbsp;декабре цены на&nbsp;<strong>путешествия </strong>снижаются, так как большинство людей планирует свои поездки ближе к&nbsp;Рождеству и&nbsp;<strong>Новому году</strong>. В&nbsp;этот период, начиная с&nbsp;середины декабря до&nbsp;15&ndash;17 числа, отели и&nbsp;<strong>авиакомпании </strong>стимулируют спрос предложениями со&nbsp;скидками.</p> <p>Анализ бронирований показал, что в&nbsp;конце ноября наиболее популярным направлением был Египет с&nbsp;31% бронирований, за&nbsp;ним следовал <strong>Таиланд </strong>с&nbsp;29%. Однако к&nbsp;середине декабря Таиланд догнал <strong>Египет</strong>, и&nbsp;оба направления занимали по&nbsp;28% бронирований. <strong>ОАЭ </strong>также увеличили свою долю с&nbsp;23% до&nbsp;24%, заняв второе место. Турция, в&nbsp;частности <strong>Анталия</strong>, заняла третье место с&nbsp;13% бронирований туров с&nbsp;вылетом с&nbsp;8 по&nbsp;15 декабря. Интересно, что доля туристов с&nbsp;детьми снизилась с&nbsp;30% в&nbsp;конце ноября до&nbsp;27% в&nbsp;декабре.</p> <p>Цены на&nbsp;путешествия в&nbsp;<strong>Таиланд </strong>заметно снизились, делая это направление более доступным. Аналогичное снижение цен наблюдалось и&nbsp;по&nbsp;другим популярным направлениям, включая Египет, ОАЭ, Гоа и&nbsp;Кубу. Однако для других направлений, таких как <strong>Шри-Ланка</strong>, Мальдивы, ОАЭ, <strong>Маврикий</strong>, стоимость отдыха в&nbsp;популярных отелях оставалась значительно выше минимальных цен.</p> <p>Что касается городских и&nbsp;экскурсионных направлений, <strong>Санкт-Петербург</strong> остается наиболее доступным вариантом, за&nbsp;ним следуют Абхазия и&nbsp;Большое Сочи. Турция продолжает быть самым дешевым зарубежным направлением, особенно в&nbsp;<strong>Анталии </strong>и&nbsp;<strong>Стамбуле</strong>.</p>

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