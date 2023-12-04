Сотни тысяч Honda CR-V и Acura Integra могут отозвать из-за рулевого управления

<p>Исследование федеральной сети турагентств <strong>«1001 Тур»</strong> показало, что в середине декабря стоимость <strong>путешествий </strong>по различным направлениям уменьшается на 20–45% по сравнению с концом ноября. Этот временной <strong>промежуток</strong>, известный как «предновогодняя пауза», характеризуется специальными предложениями от отелей и <strong>авиакомпаний</strong>, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id240798-prednovogodnie-skidki-do-45-pochemu-seichas-samoe-vremya-bronirovat-tury?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p> <p>Ассоциация туристических операторов <strong>России </strong>(АТОР), опираясь на данные «1001 Тур», провела анализ турпакетов для двоих взрослых с вылетом из <strong>Москвы </strong>на 10 ночей в период с 8 по 15 декабря, исключая туры без питания из <strong>анализа</strong>.</p> <p>Обычно в декабре цены на <strong>путешествия </strong>снижаются, так как большинство людей планирует свои поездки ближе к Рождеству и <strong>Новому году</strong>. В этот период, начиная с середины декабря до 15–17 числа, отели и <strong>авиакомпании </strong>стимулируют спрос предложениями со скидками.</p> <p>Анализ бронирований показал, что в конце ноября наиболее популярным направлением был Египет с 31% бронирований, за ним следовал <strong>Таиланд </strong>с 29%. Однако к середине декабря Таиланд догнал <strong>Египет</strong>, и оба направления занимали по 28% бронирований. <strong>ОАЭ </strong>также увеличили свою долю с 23% до 24%, заняв второе место. Турция, в частности <strong>Анталия</strong>, заняла третье место с 13% бронирований туров с вылетом с 8 по 15 декабря. Интересно, что доля туристов с детьми снизилась с 30% в конце ноября до 27% в декабре.</p> <p>Цены на путешествия в <strong>Таиланд </strong>заметно снизились, делая это направление более доступным. Аналогичное снижение цен наблюдалось и по другим популярным направлениям, включая Египет, ОАЭ, Гоа и Кубу. Однако для других направлений, таких как <strong>Шри-Ланка</strong>, Мальдивы, ОАЭ, <strong>Маврикий</strong>, стоимость отдыха в популярных отелях оставалась значительно выше минимальных цен.</p> <p>Что касается городских и экскурсионных направлений, <strong>Санкт-Петербург</strong> остается наиболее доступным вариантом, за ним следуют Абхазия и Большое Сочи. Турция продолжает быть самым дешевым зарубежным направлением, особенно в <strong>Анталии </strong>и <strong>Стамбуле</strong>.</p>