Как школьники переиграли лучшего диверсанта Гитлера

Эта встреча изменила послевоенную карту мира. 80 лет назад в Тегеране прошли знаменитые переговоры Сталина, Черчилля и Рузвельта. Гитлер об этой конференции знал и планировал одним ударом уничтожить лидеров союзников. Операцию разрабатывал главный диверсант Третьего рейха Отто Скорцени. Подробнее – специальный корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин.

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Иранский город Кум. В августе 1943 года сюда десантируется передовой отряд немецких диверсантов. Шесть отлично подготовленных эсэсовских боевиков должны незаметно пробраться в Тегеран. Гитлер уже знает: в ноябре там соберутся главные враги – лидеры Советского Союза, США и Великобритании.

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Операцию под кодовым названием «Длинный прыжок» Гитлер поручает лучшему из лучших – командиру подразделения особого назначения СС Отто Скорцени. Задача его команды – ликвидировать кого-то из союзников, а лучше всех .

Главный план немецкой разведки заключался в следующем. Нацистские диверсанты должны проникнуть в советское и британское посольства через водосточные каналы, где текла канализация. Наверняка немецкая разведка не только обладала схемами таких подземных сооружений, но и тщательно их исследовала. Это был верный путь, чтобы пробраться к месту проведения Тегеранской конференции в ноябре 1943 года.

Отто Скорцени такое было по силам. Незадолго до этого он уже выполнил невыполнимое.

Муссолини держали высоко в горах. Единственный путь – канатную дорогу – хорошо охраняли. Скорцени с небольшим отрядом на планерах приземлился прямо на вершину и освободил друга Гитлера.

Высшая награда от Гитлера – Рыцарский крест, повышение в звании. И задание еще более сложное – Тегеран.

Советская разведка уже получила данные об отряде, который смог проникнуть в Тегеран. Задача – найти диверсантов в 700-тысячном городе, почти невыполнимая. На поиски нацистов отправляют молодых разведчиков. Группой руководит Геворк Вартанян. Ему 19 лет, оперативный псевдоним «Амир». Ему помогает будущая супруга Гоар.

«Как он меня вербовал? Вначале, когда встречались просто как друзья. Он, наверное, шел на свою работу, брал с собой, это даже как прикрытие было. Потом он начал потихонечку мне давать задания», – рассказала Гоар Вартанян.

«Встречались так, потихоньку, на улице. Где-нибудь на углу. С цветочком приходил, она выбегала там с косичками». – вспоминал Герой Советского Союза Геворк Вартанян.

Заброшенные в Иран немецкие разведчики говорили на нескольких языках, в том числе и фарси.

«Они был одеты именно в иранские одежды, были у них бороды. Но бороды были покрашены хной. Это обычный прием немецкой разведки, они работали под иранцев, под персов», – рассказал заместитель главного редактора «Российской газеты», историк спецслужб Николай Долгополов.

Советские разведчики передвигаются по городу на велосипедах. Их шутливо называют за это «Легкой кавалерией».

«Немцы не могли их не замечать. Это точно. Какое-то пренебрежение. Крутятся тут какие-то на велосипедах, бегают, прыгают. Они не поняли, какая им грозит опасность», – отметил Николай Долгополов.

Лидеры Советского Союза, США и Великобритании встретились впервые вместе. Они решают, какой будет Европа и мир после завершения Второй мировой войны.

Еще одна версия покушения. Кортеж, на котором должен был передвигаться Франклин Рузвельт, намеревались расстрелять из автоматов. Иосиф Сталин сообщил американскому коллеге о предотвращении покушения и уговорил пожить у него, на территории советского посольства. Забота ради безопасности.

«А Черчилль приходил из английского посольства, там, правда, был организован такой переход, завешенный коврами. Попыхивая сигарой, шел, входил на территорию советского посольства, и там приступали к серьезным разговорам», – рассказал историк, писатель Олег Хлобустов.

Немцы разрабатывали и другой план – заложить пять тонн взрывчатки под зданиями советского и британского посольств. Пронести ее намеревались через подземные ходы расположенного неподалеку православного храма. Настоятеля отца Михаила пытались подкупить.

«Действительно, такое предложение ему было сделано со стороны немецких агентов. Но подобно другим представителям русской эмиграции, он не стал продавать родину. Он в посольство сообщил, что к нему обратились, и были предприняты меры, чтобы с этой стороны атаку предотвратить», – пояснил Олег Хлобустов.

Дом, из которого диверсанты вели радиосвязь с Берлином, «легкая кавалерия» все-таки отыскала. Через несколько часов немецкие радисты вели передачу в Берлин уже под диктовку.

«Это были шесть радистов. Они установили прямой контакт с Берлином – с тем, чтобы подготовить плацдарм для следующей группы террористов, которая должны была прибыть во время Тегеранской конференции», – рассказал Геворк Вартанян.

Имя разведчика-нелегала Геворка Вартаняна рассекретили лишь в 2000-м году, в день его 80-летия 20 декабря. Хотя звание Героя Советского Союза он получил значительно раньше, в 1984-м специальным закрытым указом. Его супругу Гоар наградили Орденом Красного Знамени.

В 2007-м со спасителем своего деда встретилась внучка Черчиля Силия Сандис. Геворк Вартанян поделился с ней ещё одним секретом.

«Он также рассказал мне еще об одном плане – об отравлении воды, которая шла по водопроводу, ведущему в британское посольство, где остановился мой дедушка. Цель была дать ему эту отравленную воду», – сказала Силия Сандис.

Когда в Берлине поняли, что операция провалена, Скорцени вдруг предложил еще один вариант – атаковать с воздуха с помощью летчика-камикадзе и самолета, начиненного взрывчаткой.

«Самолет должен был направиться в советское здание. Оно огромное… Летчика такого долго искали, потом выяснилось, что нет подходящего самолета», – пояснил Николай Долгополов

Тегеранская конференция состоялась. Лидеры Советского Союза, США и Великобритании договорились о послевоенном устройстве мира. В Тегеране Иосиф Сталин настоял на независимости Австрии и не допустил дробления Германии на пять государств, как предлагал Рузвельт.

«Мнение Сталина было в том, что Германия должна остаться единой страной. Единственное, что она должна быть демилитаризована, ее вооруженные части должны быть сокращены и, соответственно, от нее должны быть отторгнуты все присоединенные и завоеванные провинции. В том числе, было объявлено о незаконном аншлюсе Австрии, который произошел в начале 1930-х годов», – сказал член Ассоциации историков Союзного государства России и Беларуси Михаил Кузовкин.