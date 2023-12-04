Как советники из США и Израиля создали в Иране самую жестокую спецслужбу мира

На севере Тегерана по соседству с элитным районом Дарбанд расположен тусклый по своей застройке район под названием Эвин. В Дарбанде, к примеру, располагается Белый дворец — официальная резиденция последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви. А вот Эвин гораздо больше известен в мире из-за своей тюрьмы для политических заключенных. Многие активные участники прошлогодних протестов в Иране после ареста были доставлены именно в это место. Однако тюрьма появилась в Эвине еще до Исламской революции: ее построили в 1972 году при шахской власти, чтобы не допустить бунтов и революций, и с самого начала она предназначалась для политических заключенных. О том, почему появилась печально известная тюрьма «Эвин», как ей управляла одна из самых жестоких репрессивных служб XX века и какую роль в становлении шахской тайной полиции сыграли специалисты из США и Израиля, — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Больше никаких коммунистов

Видео дня

САВАК — эта аббревиатура в оригинале, на персидском, расшифровывается как Служба информации и безопасности государства (Сазман-е Эттелаат ва Амният-е Кешвар).

Шах Реза Пехлеви решил создать тайную полицию после того, как чуть было не утратил власть в 1952-1953 годах

В тот период премьер-министром Ирана являлся Мохаммед Мосаддык — прогрессивный националист и умеренный социалист. Он был назначен на свою должность меджлисом (парламентом) в конце апреля 1951 года. А месяцем ранее он активно участвовал в принятии закона о национализации нефтяных концессий, которые принадлежали британской «Англо-Иранской нефтяной компании».

Премьер-министр Ирана Мохаммад Мосаддык в ликующей толпе возле здания парламента. Он только что рассказал сторонникам о своих взглядах на национализацию нефтяной промышленности. 27 сентября 1951 года

До момента принятия соответствующего закона британцы получали львиную долю от добычи иранского черного золота. Однако 15 марта 1951 года все изменилось. Мохаммед Мосаддык стал символом национализации природных ресурсов. В ответ Великобритания начала давить на его правительство, чтобы решение меджлиса было отменено. Но политик остался непреклонен и выслал всех английских специалистов и советников из страны, а затем, в октябре 1952 года, и вовсе разорвал с Великобританией дипломатические отношения.

Кроме того, он очень лояльно относился к деятельности в стране коммунистической партии «Туде». Данный факт беспокоил США — к тому времени американские власти почти параноидально опасались распространения по миру коммунистической идеологии.

Чтобы дестабилизировать правительство Мохаммеда Мосаддыка, Великобритания и США ввели эмбарго на иранскую нефть. Это дало свой эффект: резкий экономический спад вывел на улицу десятки тысяч людей по всему Ирану

Однако протестовали они не против премьер-министра и правительства, а против Резы Пехлеви, который являлся основным проводником западных интересов в Иране. Руководили демонстрациями коммунисты из «Туде» и активисты Национального фронта, которыми и руководил Мохаммед Мосаддык. В городах протестующие сносили памятники шаху. Шаху пришлось покинуть страну — он перебрался сначала в Багдад, а оттуда в Рим.

США решили действовать радикально. На операцию по отстранению Мохаммеда Мосаддыка от власти ЦРУ получило 19 миллионов долларов — огромные по тем временам деньги

Шах Мохаммед Реза Пехлеви вскоре после восшествия на престол, 1941 год

Как пишет в своей книге журналист Винсент Бевинс «Метод Джакарта», ЦРУ печатало буклеты и постеры, где премьер-министр объявлялся врагом ислама и коррупционером, а также нанимало гангстеров, чтобы они под видом членов «Туде» напали на мечеть, подкупило иранских военных, которые согласились устроить мятеж против правительства.

Путч произошел 19 августа 1953 года. В тот день на улицы Тегерана были выведены армейские подразделения, включая танковые, которыми командовал генерал Фазлолла Захеди (бывший министр внутренних дел Ирана, уволенный премьер-министром в 1951 году). Орудия и пулеметы открыли огонь по демонстрантам.

Две сотни человек погибли, пять сотен ранены, протестующие разбегались в разные стороны. Вечером военные, обстреляв дом Мохаммеда Мосаддыка из танков, арестовали главу правительства. Фазлолла Захеди отправил шаху в Рим сообщение, что он может возвращаться. Кроме того, руководитель мятежников сразу же вернул Великобритании ее концессии

Страх, что «Туде» или кто-то еще внутри страны снова может посягнуть на его власть, привел Резу Пехлеви к решению, что необходимо создать репрессивную структуру, которая будет самым жестоким образом бороться с оппозицией. По совету послов шах учредил САВАК.

Тайна тайн

САВАК официально была создана 20 марта 1957 года. Однако ядро для этой структуры под руководством американских специалистов формировалось уже несколько лет до этого.

Первым начальником шахской тайной полиции стал Теймур Бахтияр. Во время путча 19 августа 1953-го он командовал бронетанковой бригадой, которая участвовала в расстреле антишахских демонстраций в Тегеране. Впоследствии он руководил репрессивной кампанией против членов партии «Туде» и министров из правительства Мохаммеда Мосаддыка. Его верность шаху легко объясняется — он приходился родным дядей его второй жены Сорайи Исфандери (с ней шах был в законном браке с 1951-го по 1958-й год).

Солдаты, охраняющие штаб-квартиру САВАК в Тегеране, 11 февраля 1979 года

Формально, как это обычно бывает с органами государственной безопасности, САВАК в соответствии с подписанным Резой Пехлеви законом должна была бороться с силами, которые угрожают безопасности общества, существованию Ирана, его благополучию и процветанию. На деле, как пишет в своей книге «Шахиншах» польский журналист и свидетель Исламской революции 1979 года Рышард Капущинский, служба занималась цензурой прессы, книг и фильмов, допросами и пытками заподозренных в нелояльности к правящему режиму, слежкой за политическими оппонентами шаха.

Офицеров САВАК готовили спецслужбы США, Великобритании и Израиля. В том числе их обучали, как «правильно» пытать

На отделениях тайной полиции не имелось никаких вывесок. Это были объекты из разряда «кому надо, тот знает». САВАК размещала свои учреждения в не привлекающих внимание каменных домах и на виллах за высокими стенами. На них отсутствовали какие-либо надписи либо имелись вывески несуществующих контор и фирм.

То, что творилось за этими стенами, порождало самые ужасные слухи среди иранцев.

Иран был вотчиной САВАК, но САВАК в нем действовала как нелегальная организация, появлялась и исчезала, затирая за собой следы, адреса у нее не существовало Рышард Капущинский польский журналист

Слово «САВАК» с конца 1950-х для иранцев стало синонимом абсолютного беспредела со стороны государства. Санкции тайной полиции на арест не требовалось.

Человек просто исчезал с улицы или из дома, и больше о нем никакой информации не было. В лучшем случае он возвращался через несколько месяцев истерзанный и с надломленной психикой

Казни сотрудники САВАК проводили без какого-либо суда. В службе в разное время числилось от 5 до 15 тысяч штатных сотрудников (некоторые исследователи называют цифру в 60 тысяч сотрудников). На нее работали десятки, если не сотни тысяч осведомителей. Донос могли написать на кого угодно за малейшие подозрения в нелояльности к действующей власти. Заподозренного отправляли в тюрьму и подвергали пыткам — обычная практика САВАК.

Журнал Time в феврале 1979 года, во время свержения шаха, охарактеризовал САВАК как «самый ненавистный и опасный институт Ирана», который «пытал и убивал тысячи противников шаха»

Немецкие архитекторы, израильские технологии

В Тегеране существовали две тюрьмы САВАК. Уже упомянутая в районе Эвин и вторая, главная тюрьма тайной полиции — так называемый Центр предварительного заключения, расположенный в самом центре столицы, на площади, которая до Исламской революции называлась Тубхане, а затем была переименована в площадь Имама Хомейни.

Обе тюрьмы строили по проектам немецких архитекторов. «Эвин» — в 1972 году, специально для нужд САВАК. Центр предварительного заключения — в середине 1930-х, при предыдущем шахе, отце Мохаммеда Резы — Резе-шахе Пехлеви.

В 1930 годах шах сдружился с руководством нацистской Германии. Возможно, именно нацистские деятели и подсказали правителю Ирана, что ему нужна новая современная тюрьма

Шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви (в центре) и премьер-министр Шапур Бахтияр (справа) в Тегеране, 6 января 1979 года

Устройство Центра предварительного заключения было максимально направлено на подавление заключенных. Взять хотя бы такой нюанс: в коридоры, где расположены камеры, ведут тяжелые двери с громко лязгающими запорами — чтобы их лязг мешал спать всем заключенным в коридоре, хотя выводят или приводят кого-то в одну из камер.

Звук из помещений для пыток за счет специальных шахт направлялся в камеры, чтобы все слышали крики замученных. Сами помещения для пыток — каменные мешки, куда не поступало никакого света извне

В 1972 году Центр предварительного заключения перешел под управление одного из департаментов САВАК — Объединенного комитета по борьбе с саботажем. Эта структура являлась самой изуверской в тайной полиции. В ней служили наиболее профессиональные следователи и истязатели, которые проходили обучение у специалистов израильской службы внутренней безопасности «Шабак».

Узников тюрьмы и Центра предварительного заключения избивали кусками электрокабелей, подвешивали за руки или за ноги, топили, пытали электричеством, ломали кости. Также заключенных пытали битым стеклом и кипятком, вырывали им зубы и ногти. Одна из самых садистских форм издевательства — распиливание черепа живому человеку. В «Эвине» имелись специально подведенные к камерам трубы, по которым можно было подавать чрезмерно холодный или слишком горячий воздух.

Они приковали его наручниками к батарее и оставили. Радиатор нагрелся, жар распространился по стальным наручникам. Он начал кричать. Ему дали кричать шесть часов житель Ирана в комментарии для The Washington Post на условиях анонимности

Революционеры сжигают портрет шаха Мохаммеда Резы Пехлеви в Тегеране во время Исламской революции, февраль 1978 года

В Центре предварительного заключения в комнатах для допросов стояли на подставках небольшие клетки — не для животных, для людей. Внутрь помещали допрашиваемых, и следователь в любой момент мог включить электричество. Клетка разогревалась, и человек в буквальном смысле поджаривался. После истязаний заключенного отправляли в одиночную, очень тесную камеру, где не имелось ни столов, ни стульев, ни, разумеется, кровати: холодный бетонный пол, бетонные стены и высокий бетонный потолок.

Схожая ситуация была в многоместных камерах: ни столов, ни стульев, ни кроватей. Многоместные камеры набивали так, чтобы люди, если они будут лежать или сидеть, оказывались буквально друг у друга на головах.

С 1972-го по 1979-й только через Центр предварительного заключения Али Хаменеи. Логично предположить, что в этой тюрьме оказалось куда больше людей, чем 8,5 тысячи. Ведь там сотрудники САВАК проводили бессудные казни: люди просто исчезали и больше уже никогда не появлялись, когда и как они погибли — неизвестно до сих пор.

В застенках тюрем кроме мужчин оказывались и женщины, и несовершеннолетние. Далеко не все они имели хоть какое-то отношение к оппозиционным политическим группам. Арестам подвергались представители интеллигенции — как свидетельствует Рышард Капущинский, просто потому, что «они умели читать книги»

Одна из причин свержения шаха

В сентябре 1978 года шах Реза Пехлеви дал интервью корреспонденту немецкого еженедельника Stern: он позиционировал себя как лидер западного типа, ему нравилось внимание журналистов, он не прятался от иностранных корреспондентов, умел с ними общаться.

Мохаммед Реза Пехлеви и его жена Фарах во время визита в Соединенные Штаты, 16 ноября 1977 года

К тому моменту САВАК проводила репрессии в Иране более 20 лет, о его деятельности постепенно становилось известно за пределами страны. Журналист спросил: «Сколько политических заключенных в Иране?» Шах ответил: «Что вы подразумеваете под этим понятием? Впрочем, я догадываюсь, кто имеется в виду, — меньше тысячи». Корреспондент: «Вы уверены, что никого из них не подвергали пыткам?» Шах: «Я как раз распорядился отменить пытки».

К тому времени счет бессудно казненных САВАК подозреваемых в нелояльности к шаху шел на тысячи, десятки тысяч прошли через тюрьмы тайной полиции — это минимальные оценки, говорят о десятках и даже сотнях тысяч казненных.

Несмотря на то что организация САВАК задумывалась как репрессивный орган, который подавит на корню любую крамолу, именно она стала одной из главных причин свержения шаха

На фоне стабильно ухудшающейся экономической ситуации, тотальной коррупции, отсутствия политических свобод, тайных казней и пыток вспыхивали бунты отчаяния. Бунты постепенно перерастали в масштабные демонстрации — их не способны были уже остановить ни САВАК, ни армия.

Весь 1978 год страну сотрясали антишахские протесты.

16 января 1979 года Реза Пехлеви бежал из Тегерана за границу. Защищать было больше некого, и военные начали массово переходить на сторону протестующих

Проповедь Али Хаменеи во время пятничной молитвы в Тегеранском университете, 27 июля 1980 года

1 февраля в Иран вернулся опальный при шахе аятолла Рухолла Мусави Хомейни и взял власть в свои руки. САВАК к тому времени самораспустился, его сотрудники пытались прятаться и бежать за границу. Кому-то это удалось. Например, начальнику Центра предварительного заключения Парвизу Сабети — он добрался до США, где живет до сих пор, ему 87 лет.

Сторонникам новой власти удалось поймать всех четверых генералов, которые, сменяя друг друга, руководили САВАК в течение 22 лет. Все они были расстреляны после условного «народного суда». С некоторыми сотрудниками тайной полиции после поимки расправлялись на месте

***

В тюрьме «Эвин» весной 1979 года новые власти провели экскурсию для советских журналистов. Бывшие заключенные рассказали им о пытках, которым подвергались при шахе.

Однако тюрьма пустовала недолго. Вскоре в ней оказались заключенные нового политического режима — Исламской Республики Иран

Жительница Ирана осматривает в бывшей тюрьме САВАК, ныне музее, восковые манекены следователей и заключенных, Тегеран, 7 января 2019 года

Центр предварительного заключения в центре Тегерана после свержения шаха также продолжил функционировать по своему прямому назначению. Его закрыли лишь в 2000 году. А в 2017-м в нем открылся музей «Эбрат» (музей «Назидания»). Это главный музей страны, посвященный деятельности САВАК. Разумеется, там нет ни слова о том, что происходило с заключенными уже в Исламской Республике Иран.