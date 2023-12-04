О чем на самом деле говорит песня про «Ладушки»
Вы когда-нибудь задумывались, почему в детской игре «Ладушки» бабушка угощала ребенка алкоголем? Оказывается, в популярной потешке довольно много мрачного и странного. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
Слово «ладушки» происходит от ласкового обращения к древнеславянской богине Ладе. А упомянутая бабушка уже умерла. Каша и брага были традиционным угощением на поминках родственников. Касания руками в игре символизируют контакт между миром живых и миром покойных, предками и потомками.
Ладушки, ладушки,
Где были? – У бабушки.
Что ели? – кашку.
Что пили? – бражку.
Кашка сладенькая,
Бражка младенькая,
Попили, поели,
Ши-и-и! Полетели,
На головку сели!
Также под «ладушками» можно понять ладошки, которые нужно использовать. Однако слово «ладонь» в русском языке появилось далеко не сразу. Сначала были «длань» и «долонь». А потешка с «ладушками» существует и в других славянских языках, которые во времена появления слова «ладонь» уже развивались самостоятельно.
Также «дидо-ладо», «ладо» и «лада» были известными песенными напевами. «Ладушки» упоминаются в весенней хороводной песне о любви и браке, во время исполнения которой девушки приглашали в хоровод парней.
Кто и куда полетел и на голову сел
На Руси встречу весны отмечали народными обрядами. А как понять, что пора отмечать? Знаковым событием начала весны считали возвращение в родные края птиц.
На праздник пекли обрядовое печенье в виде пернатых: жаворонков, куликов, грачиков, с ними играли дети.
А что с бабушкой
Другая версия потешки гласит, что бабушка и малыш живут в разных мирах. И в песенке мир иной «соприкасается ладошками» с миром живых. Поэтому в тексте упоминаются птицы: раньше их считали посредниками между этими мирами, между небом и землёй. И каша с бражкой — это поминальная еда. Потешка показывает нам ритуальный диалог с предками посредством касания ладонями.