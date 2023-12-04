О чем на самом деле говорит песня про «Ладушки»

Вы когда-нибудь задумывались, почему в детской игре «Ладушки» бабушка угощала ребенка алкоголем? Оказывается, в популярной потешке довольно много мрачного и странного. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

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Слово «ладушки» происходит от ласкового обращения к древнеславянской богине Ладе. А упомянутая бабушка уже умерла. Каша и брага были традиционным угощением на поминках родственников. Касания руками в игре символизируют контакт между миром живых и миром покойных, предками и потомками.

Ладушки, ладушки,

Где были? – У бабушки.

Что ели? – кашку.

Что пили? – бражку.

Кашка сладенькая,

Бражка младенькая,

Попили, поели,

Ши-и-и! Полетели,

На головку сели!

Также под «ладушками» можно понять ладошки, которые нужно использовать. Однако слово «ладонь» в русском языке появилось далеко не сразу. Сначала были «длань» и «долонь». А потешка с «ладушками» существует и в других славянских языках, которые во времена появления слова «ладонь» уже развивались самостоятельно.

Также «дидо-ладо», «ладо» и «лада» были известными песенными напевами. «Ладушки» упоминаются в весенней хороводной песне о любви и браке, во время исполнения которой девушки приглашали в хоровод парней.

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А что с бабушкой