Звезда с нуля: как попадают «в телевизор» и становятся популярными ведущими

Редактор и сценарист частной продюсерской компании Александр Полуванов рассказал «Вечерней Москве», как становятся популярными телеведущими.

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— Взять человека совершенно неизвестного и сделать из него звезду с нуля — это сегодня редкость, — отмечает эксперт. — Вести новые шоу сегодня приглашают людей, которые уже обладают определенной медийностью. Так, например, начала карьеру телеведущей бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская.

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Она пришла на ТВ, будучи человеком со своей драматической историей. Уже много лет Юлия успешно ведет программу «Мужское и женское».

Или возьмем Маргариту Грачеву, пострадавшую от мужа-садиста. Ее история гремела на всю страну (бывший супруг на почве ревности лишил Маргариту кистей рук. — «ВМ»).

А впоследствии ее тоже пригласили вести телепередачу «Близкие люди» на канале «Россия». А вот совсем свежий случай: новым ведущим популярного интеллектуального шоу «Сто к одному» после увольнения Александра Гуревича стал известный продюсер, президент фонда «Академия российского телевидения» Александр Акопов. Он великолепно справляется с конферансом. Конечно, есть исключения.

На небольших телеканалах появляются свежие лица — новые ведущие новостей и небольших рубрик. Как правило, это люди, тоже пришедшие на телевидение не «с мороза». За спиной у них — несколько лет упорного труда за кадром в качестве редактора (как было у Елены Летучей) или телекорреспондента.

Также телеведущими становятся те, кто регулярно посещает кастинги. Но шансы в таком случае невелики, ведь конкурсы на подобных смотрах громадные: из нескольких тысяч человек выбирают одного или двух. Но в первую десятку ведущих федерального канала вы все равно вряд ли попадете.

— Как бы то ни было, если вы хотите стать телеведущим, поработайте над своим ораторским мастерством, тембром голоса, учитесь уверенно держаться в кадре.