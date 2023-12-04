Как советские «хрущевки» стали «долгожителями»

Малогабаритные дома небольшой этажности, выстроенные в огромном количестве в середине прошлого века на территории Советского Союза и стран Организации Варшавского договора, вошли в историю как «хрущёвки» (особенно активно строились именно во времена «правления» Никиты Хрущёва). Они стали символами эпохи, и на долгие годы определили внешний облик сотен городов. Правда, изначально планировалось, что вскоре на смену малогабариткам придёт более комфортабельное жильё, поэтому «срок годности» у них был ограничен.

После окончания Великой Отечественной войны страна, победившая фашизм, находилась фактически в руинах. Целые районы таких крупных городов, как Мурманск, Киев, Минск, Сталинград, были практически стёрты с лица земли. Советская власть столкнулась с наиболее трудной проблемой — нехватки жилищного фонда. Решить её требовалось в кратчайшие сроки, так как людям элементарно негде было жить. Советские граждане ютились в бараках, коммуналках, квартирах с подселением. Очевидно, такие условия не шли на пользу восстановлению СССР.

Видео дня

И вот было принято решение построить в максимально короткие сроки миллионы квадратных метров дешёвого жилья. Обязательными атрибутами «хрущёвок» стали небольшие зимние холодильники, «вмонтированные» в несущую стену на кухне, окошки в совмещённых санузлах, небольшие кухоньки. Высота же их традиционно никогда не превышала пяти этажей. И этому тоже было своё объяснение.

Проектировщики просто хотели сэкономить на установке лифта. Да, минусов было много. Но жить в таких домах всё же было гораздо комфортнее, нежели в бараках или коммуналках. К тому же советские граждане искренне верили, что «хрущёвки» — явление временное. Предполагалось, что как только государство сумеет оправиться после разрушительной войны, малогабаритные дома будут снесены, а на их месте «вырастут» новые, в которых всё сделано для людей.