Третий рейх против СССР: как Украина стала полигоном для реализации нацистских замыслов

Уже на стадии планирования нападения на Советский Союз руководство Третьего рейха решило сделать ставку на разжигание противоречий и конфликтов между народами, населявшими СССР. Одним из главных полигонов для реализации нацистских замыслов по провоцированию русофобских и антисемитских настроений стала Украина. "Родина" публикует ряд советских и трофейных немецких документов, хранящихся в РГАСПИ, рассказывающих об этой стороне политики гитлеровской Германии.

"Розенберг слишком много уделяет внимания украинцам"

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Активным проводником политики широкого использования нерусских национальностей в войне против СССР и последующем обустройстве Восточной Европы был один из близких сподвижников Гитлера Альфред Розенберг. В июле 1941 г. он был назначен руководителем имперского министерства оккупированных восточных территорий.

И до своего назначения Розенберг проводил линию на создание в качестве противовеса России украинского государства и присоединение к нему русских земель, поддержку украинской культуры, настраивание украинских масс против Москвы. В разговоре с Гитлером 28 марта 1941 г. он подчеркивал, что "укр[аинский] вопрос может быть решен только ясной и четкой установкой: против московитов и евреев. Эти лозунги имеют двухсотлетнюю историю, и сейчас они могут быть претворены в жизнь"1. Выступая 16 июля 1941 г. на совещании в ставке фюрера о целях войны против СССР, Розенберг отмечал:

"Я полагаю, что здесь политическими и психологическими средствами можно ...многого достичь. Например, нужно поднять украинское историческое самосознание, поддерживать словесность, основать в Киеве укр[аинский] университет" 2. Протоколировавший совещание Борман отметил в записи: "Многократно замечалось, что Розенберг слишком много уделяет внимания украинцам. Он хочет также значительно увеличить старую Украину" 3.

Альфред Розенберг (1893-1946)

Позицию Розенберга не разделяла большая часть нацистской верхушки, в том числе Геринг, Борман и Геббельс. Но, главное, во многом не разделял мнения рейхсминистра сам Гитлер и совсем не разделял - формально подчинявшийся Розенбергу рейхскомиссар Украины Эрих Кох. Для них не существовало принципиальной разницы между русскими и другими восточными славянами: и те, и другие считались "расово неполноценными". Территория же Восточной Европы, включая украинские земли, рассматривалась в качестве объекта всесторонней эксплуатации (вывоз в Германию людских ресурсов, сырья, продуктов, предметов искусства и пр.), а в будущем - как земли, подлежащие тотальной колонизации "арийской расой" без создания каких-либо буферных зон.

"Обращаться с украинцами корректно"

Тем не менее идеи Розенберга находили практическое применение, причем не только на поздних этапах Великой Отечественной войны. В первую очередь, это касалось мер в области пропаганды и агитации. Нацистами были подготовлены и распространены миллионы листовок, немалая часть которых была обращена непосредственно украинцам - с призывами к совместной борьбе против "жидов" и "москалей".

В директивах, обращенных подразделениям вермахта (док. N 1), указывалось, что украинцы являются "ценными союзниками" и необходимо "деятельное сотрудничество" с ними. Под контролем гестапо насаждались различные украинские культурно-просветительские общества; в Киеве был проведен съезд украинских писателей, во Львове основан институт имени Тараса Шевченко (док. N 3). Культ Шевченко как "борца против Москвы и московского влияния" и "друга немцев" демонстративно поддерживался немцами, и наличие в квартире портрета поэта служило ее обитателям своеобразной охранной грамотой (док. N 2, 3).

Одним из направлений политики нацистов в отношении военнопленных красноармейцев являлась их расовая и этническая сегрегация, что активно использовалось в пропаганде, направленной на украинцев (док. N 2). С начала войны пленных в лагерях делили по национальному признаку, причем украинцев обычно выделяли и содержали отдельно. Условия их содержания отличались большей либеральностью; во многих лагерях украинцы не посылались на принудительные работы. В 1941 г., когда на селе обнаружилась острая нехватка рабочих рук, стал практиковаться отпуск из плена украинцев и прибалтов. Иногда русским и даже евреям (при условии знания украинского языка, соответствующего говора и т.п.) удавалось выдавать себя за украинцев, и их отпускали тоже 4.

Немецкие солдаты возле памятника Тарасу Шевченко . Харьков. 1942 г.

"Живительное влияние арийской расы"

Важное место в нацистской пропаганде на Украине занимали исторические апелляции, призванные подчеркнуть верховенство украинцев над русскими. Объяснялось это якобы тесными взаимоотношениями украинцев с "арийской расой" в средние века и в последующем, когда немецкие колонисты массово селились в Галиции и Северном Причерноморье. Так, в изданной в Берлине в 1940 г. брошюре Ф. Паузера "Немцы на украинской территории", писалось про "самобытные варяго-русинские предания восточнославянского Киевского государства. Этой культурно и политически самостоятельной, к тому же совершенно незатронутой монгольским влиянием восточнославянской нации, т.е. украинцам (а не зависевшим от монголов и совершенно бескультурным русским) предстояло оставить за собой культурное и политическое руководство восточными славянами и Восточной Европой вообще"

5.

Гитлеровцы делали акцент на утверждениях об извечном антагонизме русских и украинцев, благотворности западного влияния и зловредности - еврейского и русского, а также польского. Похожие сюжеты распространялись и среди белорусов (док. N 2).

Характерно, что на современной Украине историки в академических журналах прямо признаются в том, что актуальность содержания "антироссийского исторического нарратива", использовавшегося немцами, "не утрачена и поныне"

6.

Таким образом, архивные документы свидетельствуют о том, что идеи и практики Розенберга и его единомышленников оказали влияние на нацистскую политику в оккупированной Украине.

Публикуемые документы извлечены из описей Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) (Ф. 17. Оп. 125) и Организационно-инструкторского отдела ЦК ВКП(б) (Ф. 17. Оп. 122). Все подчеркивания в документах - авторские.

N 1. Директива 387-й пехотной дивизии вермахта об отношении к украинцам

13 апреля 1942 г.

387 ПД Перевод с немецкого

Оперативный отдел Штаб

Содержание: Отношение войск к украинцам.

Приложение: 1.

Украинцы с их плодородной, богатой полезными ископаемыми землей являются ценными союзниками в борьбе против большевизма.

Украинский народ видит в Германии своего освободителя от коммунистического господства и в основной своей массе настроен антисоветски.

Только при деятельном сотрудничестве с украинским населением станет возможным полностью использовать для нашего хозяйства большую производительную силу страны.

Из этих фактов для каждого солдата вытекает обязанность обращаться с украинцами корректно и не как с врагами, если они не проявляют враждебного отношения к немецкой армии.

Войска необходимо ознакомить с этой инструкцией об отношении к украинцам.

За командира дивизии 1-й офицер штаба Розенштиль 7.

Разослано: командирам полков,

командиру 387 б - на связи,

марш[евой] группе I, XII, А, В, С до подразделений.

[Приложение]

Инструкция для войск

Отношение войск к украинцам.

В конце мировой войны 1914-18 гг. немецкая армия, призванная народным правительством, впервые вступила в Украину, чтобы защитить страну от московского империализма, губящего народы. Исход войны помешал созданию длительного порядка на Востоке с немецкой помощью. Предоставленная самой себе Украина после отхода немецких частей, несмотря на храброе сопротивление большевистскому натиску, удержаться не смогла.

20 лет большевистского господства сделали из преимущественно зажиточного крестьянского населения бедный сельский пролетариат и превратили города в безрадостное скопление запущенных домов.

Крайнюю запущенность в одежде и внешний вид людей, домов и дворов нужно поэтому рассматривать не как выражение народного характера, а как итог планомерного обнищания в результате большевистско-еврейского руководства. Находясь в такой нищете, большая масса украинского народа видит в немецком солдате, который через 23 года после окончания мировой войны снова вступил на украинскую землю, освободителя от духовного и экономического угнетения, представителя немецкой власти и поручителя за лучшее будущее. Украинское население готово - это доказало его поведение в прошлые месяцы войны - подчиняться приказам германского командования и путем сотрудничества содействовать обеспечению своего собственного будущего.

В связи с этим перед немецким солдатом встают определенные обязанности, которые, кроме участия его в непосредственных боевых действиях, делают немецкого солдата носителем немецкого порядка на Востоке. К работающему народу, хозяйственная работоспособность которого имеет большое значение для дальнейшего ведения войны, немецкий солдат должен относиться справедливо и быть готовым оказать помощь; в то же время он должен быть жестоким и беспощадным в отношении к врагу и вредителю в своем тылу.

Защищая жизнь и собственность, немецкая армия ослабила силу мерзкой клеветы противника и тем самым заслужила доверие населения, что существенно облегчает обеспечение подвоза и сотрудничество с населением при раскрытии вредительской работы противника. Вместо советского произвола мы насаждаем немецкую справедливость; поэтому немецкий солдат соблюдает все установленные цены при покупке продовольствия и помогает ответственной тяжелой работе хозяйственных руководителей, соблюдая распоряжения по снабжению продовольствием.

Экономические ценности в городе и деревне (фабрики, мастерские, крестьянские дома и колхозное имущество, посевы и скот, запасы сырья и всякого рода жилые здания) служат в полном объеме германскому военному хозяйству. Сохранение и уход за этими ценностями, даже если они не используются своей частью, является поэтому солдатским долгом. Нарушение этого приносит вред своим войскам.

Свою ненависть против большевизма, активные представители которого в большинстве своем сбежали, немецкий солдат не должен переносить на украинское население, которому приходится нести всю тяжесть и невзгоды войны. Немецкий солдат является не только солдатом. Он в любой момент и в каждом своем действии, особенно среди чужого народа, с сознанием собственного достоинства выступает как представитель великой германской империи.

Перевел: воен[ный] переводчик тех[ник-]инт[ендант] 1 ранга Разумова

Захвачено в р-не Землянск [8] 10.7.42 г.

Верно: Пом[ощник] Нач[альника] 1 Отдела 2 Управления

Главразведуправления Генштаба Красной армии майор Тульбович.

22 августа 1942 г.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 96. Л. 168-168об. Заверенная копия. Машинопись.

N 2. Из справки "Немецкая агитация и пропаганда" о пропаганде нацистов на Украине и в Белоруссии

[1943 г.] [9]

[...]

Украина

Немцы и их приспешники всячески превозносят "самостоятельность Украины" и кричат во все голоса, что главные враги украинцев - это русские "москали". В пропаганде и агитации немцы проводят лозунг существования самостоятельного "независимого" украинского государства под главенством Германии; "доказывается" при этом на всех перекрестках, что украинцы выше русских, так как украинцы пережили "живительное влияние арийской расы в средние века". Фальсифицируя историю украинского народа, немцы стремятся использовать в своих фашистских интересах всех популярных исторических политических и культурных деятелей Украины.

Украинские шовинисты вкупе с немцами преподносят Тараса Шевченко в качестве борца против Москвы и московского влияния, в качестве друга немцев. То же наблюдается и с личностью Богдана Хмельницкого, [Ивана] Франко и др[угих] деятелей Украины. Немцы прилагают все силы к тому, чтобы красноармейцы из украинцев возвращались на Украину и приступали к работе "на освобожденных от большевиков украинских землях". Для военнопленных украинцев устанавливается особый, более льготный режим, чем для великороссов; военнопленные из украинцев освобождаются из плена и распускаются по домам. Немцы всячески превозносят свою последнюю меру, как свидетельство особой благосклонности немцев к украинцам, хотя смысл последнего мероприятия немцев был продиктован совсем не мотивами какой-то благосклонности немцев к военнопленным-украинцам, а тем, что немцы хотели проверить политическую благонадежность военнопленных украинцев по месту жительства, чтобы затем вывезти их на работу в Германию.

Немецкие оккупанты в Западной Украине. 1941 г.

Как оказалось потом, возвратившиеся по домам военнопленные-украинцы были вскоре увезены на каторгу в Германию, а лица, которые по данным местожительства были неблагонадежными (советские активисты, комсомольцы, коммунисты, стахановцы, ударники и пр[очие] лица, неугодные немцам), заключались в концлагеря или мобилизовывались на труд[овые] работы с установлением за ними тщательной полицейской слежки.

Немцы в своей печати, да и в устной пропаганде, особенно хвалились созданием специальных украинских воинских частей, которые якобы ведут активные боевые действия "против русских и большевиков". Немцы, например, в придонских районах распространяли версии о сформированных ими украинских корпусах, дивизиях и армиях, выдавая мелкие бандитские отряды из бывших петлюровцев и других предателей, "за армии и корпуса". Никаких воинских соединений, кроме всякого рода полицейских отрядов, отрядов по борьбе с партизанами и пр. немцам из украинского населения создать не удалось.

Белоруссия

Здесь, как и в других республиках, немцы из кожи лезут вон, чтобы доказать белорусам 10, что их враги русские, что белорусы долгое время жили под игом русских, "которые эксплуатировали белорусов". Исходя из того, что в Белоруссии жило много евреев и поляков, немцы особенно усердствуют, чтобы доказать, что белорусы были под тройным гнетом. "К русскому гнету прибавлялся гнет еврейский и польский, что и создавало невыносимую жизнь белорусам".

Вот что, например, писала немецкая газета "Берлинер берзенцейтунг" от 25 июля 1942 г.:

"Белорусы - это русины, оставшиеся свободными от татарского ига. (Слово "бело" означает "свободный"). Это - древнеславянский народ, сохранившийся в наиболее чистом виде среди всех славян. Однако белорусы не проявили никаких государственных способностей, которые могли бы противостоять воле завоевателей. Они лишены твердости, честолюбия и энергии, всегда были пассивным объектом в борьбе окружающих великих народов, всегда находились под гнетом, их никогда не считали народом и относились к ним с открытым презрением. Счастливое будущее страны возможно только под защитой Германии. Немецкая администрация должна превратить этот 10-миллионный народ в европейцев".

В одном из своих выступлений немецкий генеральный комиссар по делам Белоруссии заявил:

"В царское время Белоруссия была еврейской областью. 9 млн белорусов приходилось терпеть присутствие миллиона самых дрянных евреев, грязных духом и телом. Белорусы подчинялись тройному гнету: евреям - в стране, полякам - на Западе и москалям - на Востоке. Однако в белорусах сохранилась здоровая северная кровь... По историческим и политическим принципам мы проводим резкую демаркационную черту между белорусами и русскими... Мы предлагаем белорусам разделить нашу судьбу. В борьбе против Москвы белорусы не могут стоять в стороне и бездействовать, они должны стать на нашу сторону, ибо только истый немец обеспечивает их существование".

Пропаганда на западе Украины. Плакат.

Этот же фашистский волк в другом месте заявил:

"Судьба Белоруссии неотделима больше от судьбы Германии. Белорусский народ не нужен на фронте. Его задача заключается только в том, чтобы положить конец партизанскому движению, расстраивающему жизнь в стране".

Белорусы на все эти лисьи словоизлияния фашистов и их волчьи дела отвечают еще большим развитием партизанского движения и платят жгучей ненавистью немецким захватчикам за все их чудовищные палаческие преступления. Никакой массовой опоры среди белорусского населения немцы не имеют, и все их хитросплетения разлетаются как дым о морально-политическое единство белорусского народа со всей семьей советских людей.

[...]

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 167. Л. 17-20. Копия. Машинопись.

N 3. Записка заведующего отделом журнала "Партийное строительство" Г.И. Шитарева заведующему Организационно-инструкторским отделом ЦК ВКП(б) М.А. Шамбергу

[Не позднее 26 ноября 1943 г.] [11]

Зав[едующему] Организационно-инструкторским отделом ЦК ВКП(б)

тов. Шамбергу

Некоторые факты, характеризующие политику немецких оккупантов на Украине

Из бесед с руководящими партийными работниками Харькова и Сталино [12], с коммунистами-подпольщиками, а также в результате ознакомления с документами - газетами, листовками и т.п., издававшимися во время оккупации, обращают на себя внимание следующие факты, характеризующие политику немецких оккупантов на Украине.

В области национальной политики. Немецкие оккупанты пытались играть на национальных чувствах украинского народа. Выражалось это в следующем:

1) В показной поддержке всего украинского. Во всех гражданских учреждениях города Харькова, например, висели таблички: "Говорить только по-украински". И одной из форм протеста, в частности, украинской интеллигенции против немецких захватчиков было то, что, несмотря на эти вывески, профессора, научные работники и т.д. разговаривали в официальных учреждениях все же на русском языке.

В Харькове выходили две газеты и обе на украинском языке. Листовки и плакаты, как правило, выпускались только на украинском языке. В течение всего периода оккупации в Харькове функционировал украинский театр имени Шевченко. В городе насаждались, понятно, под контролем гестапо, различные культурно-просветительские общества, участниками которых были только украинцы.

В глазах населения оккупанты пытались строить из себя "поклонников" украинской литературы. Многие жители Харькова и Сталино, например, рассказывали, что наличие в квартире портрета Тараса Шевченко как бы ставило обитателей ее вне подозрений. При посещении квартиры руководителя подпольной группы станции Сталино тов. Пуркановой, где на видном месте висел портрет Шевченко, немцы произносили многозначительно: "О, колоссаль поэт!" Интересно, что они сказали бы, узнав, что под портретом Шевченко хранился портрет товарища Сталина, а также ряд подпольных документов.

2) В возбуждении и разжигании ненависти ко всему русскому. Все плохое - от Москвы и московщины, все хорошее - от Запада и, в особенности, от Германии - так можно охарактеризовать суть пропаганды в этой области. В газете "Донецкий вестник" в статье некоего Ю. Музыченко 13 "Творческий оптимизм", например, содержатся такие рассуждения. "Едкий циничный пессимизм от природы не свойственен украинцам. Заболевание пессимизмом не внутреннего происхождения. Эту заразу вместе с сифилисом и многими другими "приятными" вещами мы получили в подарок от нашего "великого восточного брата". В другой статье "Пути развития украинского театра" доказывается, что большевики (а большевики отождествляются с "москалями") сознательно затушевали "национальную самобытность и руководящую роль украинского театра". В статье пропагандируется, что "годами наибольшего расцвета культуры, искусства и театра является время, когда Украина теснейшим образом была связана со странами Западной Европы и не знала московского гнета".

В отдельных случаях пропаганда ненависти к русским принимала форму погромных призывов. На улицах Горловки, как рассказывал один из подпольщиков, в первые дни оккупации появились плакаты с призывом: "Вон кацапов из Украины!" Между прочим, этот призыв не оказал того действия, на какое рассчитывали немцы. Русские и украинцы еще больше сплотились для борьбы с оккупантами. Поэтому через несколько дней плакаты исчезли с улиц Горловки.

Обложка пропагандистской брошюры "Что мы видели в Германии: Рассказы пленных красноармейцев".

3) В лести по адресу украинского народа, который-де зарекомендовал себя как народ, достойный быть среди народов "новой Европы". "Немецкое командование убедилось, что украинцы - народ, заслуживающий доверия. Украинцы доказали, что они могут находиться равными между всеми народами, которые обороняют Европу от большевизма Москвы" - вот лейтмотив обращений, листовок, призывов, исходивших от оккупантов и их ставленников на Украине.

Неотъемлемой частью подобной политики являлся, с одной стороны, дикий, разнузданный антисемитизм, а с другой - восхваление фашистской Германии, как страны всеобщего изобилия, образцового порядка и т.д.

"Большевизм - дело иудейства!", "Ширится волна антисемитизма" - такие лозунги можно найти в любой газете. Вместе с тем печатались и "глубокомысленные" статьи вроде: "Великие люди о еврействе" и т.д.

Оккупанты организовали экскурсии украинских рабочих и крестьян в Германию. Как были организованы эти экскурсии - неизвестно, но материалы о них под заголовками "Путешествие по Великой Германии", "Украинские крестьяне увидели Германию", "Я свидетельствую" и т.д. систематически печатались на страницах газет "Харьковчанин", "Новая Украина", "Донецкий вестник".

Правда, попытки расписать "ах, как хорошо в Германии" настолько неуклюжи, что авторы статей, сами того не замечая, превращались в свидетелей против фашистской Германии. Некто Дугин, выдающий себя за инженера, рассказывая в газете "Донецкий вестник" о сотнях магазинов, наполненных разными товарами, о рынках, заваленных овощами, маслом, сыром, колбасой и т.д., сопровождает такое описание фразой: "все это можно купить, но только по карточкам". Он же пишет: "Хлеб везде выдают строго по норме. И нам выдавали 300 или 350 грамм".

Немецкий пропагандистский плакат.

Следует указать на такие меры оккупантов в области национальной политики, как проведение в Киеве съезда украинских писателей, основание в Львове института им. Шевченко и т.д. Характерно, что центр тяжести националистической пропаганды был сосредоточен в городах и в очень незначительной степени - в деревне.

В области экономической. Указы и декларации оккупационных властей и наместников по сельскому хозяйству, в частности, декларация о введении крестьянского права собственности широко известны. Следует отметить одно обстоятельство - медлительность, с которой оккупанты действовали в области перехода к частной собственности и индивидуальному хозяйству.

Предпринимались попытки показать себя "благодетелями" украинского крестьянина и "поборниками" культуры в сельском хозяйстве, что выражалось в завозе нескольких десятков тракторов, в устройстве в некоторых районах выставок по сельскому хозяйству и т.д.

В Харькове действовали предприятия: ХТЗ 14, имевший до 1600 рабочих и служащих, ХПЗ 15 - до 600 человек, ХЭМЗ16 - 1100 человек, "Серп и молот" совместно с велозаводом - 600 человек и ряд других. На предприятиях производился ремонт танков и автомашин. Но в основном рабочие были заняты сортировкой металла и подготовкой его к вывозу. Из Харькова ежедневно отправлялись эшелоны металла.

За все время оккупации Донбасса немцам не удалось восстановить ни одного крупного предприятия, ни одной крупной угольной шахты. На крупных заводах Сталино, Горловки, Краматорской работали отдельные цеха, главным образом, по ремонту танков. На участках действующих шахт, как об этом говорили рабочие, была введена система вооруженных надсмотрщиков.

Фашистская пропаганда в оккупированных областях и районах, особенно в городах, была развита довольно широко. Главными ее орудиями были: газеты, листовки и плакаты.

Особенно широко использовались плакаты. Центральные улицы Харькова - Сумская и другие буквально пестрели от плакатов, которые призывали ехать на работу в Германию, расписывали преимущества жизни и работы рабочих, восхваляли силу и мощь немецкого оружия. Издавались плакаты и для деревни. Рисунок обычно сопровождался текстом антиколхозного содержания. Выпускались небольшие иллюстрированные листовки, снабженные соответственно теме рисунками и фотографиями. Практиковался выпуск карманных календарей, справочников и просто листовок карманного формата, содержащих отъявленную фашистскую пропаганду.

Все эти факты позволяют сделать такой вывод: в ряде случаев немецкие оккупанты на Украине действуют не только методами грабежа, насилий и кровавых расправ с населением, но и политикой "пряника", заигрывания с населением, подлаживания под его национальные чувства и т.д.

Партийные же организации городов и районов, освобожденных от оккупантов, не всегда учитывают это и допускают в своей политической работе существенный недостаток.

Агитационно-пропагандистская работа с первого же дня после освобождения Харькова и Сталино от оккупантов развернулась довольно широко. Не было недостатка в митингах и собраниях, в докладах и беседах. Но нельзя не заметить, что во многих случаях политическая работа как бы сбрасывала со счета тот факт, что население в течение длительного времени - от полутора до двух лет - находилась почти исключительно под воздействием фашистской пропаганды, что многое из того, что усердно пропагандировали оккупанты и их ставленники, вольно или невольно в той или иной мере затронуло сознание некоторой части советских людей.

О том, что фашистская пропаганда посеяла известные сомнения в массах населения, говорят вопросы, с которыми обращались в первые дни трудящиеся Харькова к докладчикам и агитаторам. Во время бесед и докладов они спрашивали: "Отданы ли в концессию на 99 лет Баку и Мурманск Англии и США за помощь, оказываемую им СССР?" "Верно, что отдан приказ расстреливать всех бойцов и командиров, которые вернутся из немецкого плена?" "Служат ли евреи в Красной армии?" "Как живут немецкие солдаты и офицеры в плену - говорят, что всех их расстреливают?" "Верно ли, что харьковские артисты арестованы за то, что они находились на оккупированной немцами территории?"

Разоблачению же фашистской пропаганды, в особенности политики оккупантов показать себя "друзьями" и "освободителями" украинского народа, "поборниками" его национальной культуры и т.п. не уделяется должного внимания. Формы и методы политической работы, а также ее содержание ничем не отличаются, скажем, от того, как эта работа ведется в городах и районах, не подвергавшихся оккупации.

Зав. отделом редакции журнала

"Партийное строительство" подпись (Г. Шитарев)

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 42. Л. 139-143. Подлинник. Машинопись, подпись - автограф.

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1. Политический дневник Альфреда Розенберга, 1934-1944 гг. М., 2015. С. 286.

2. Там же. С. 310.3. Политико-стратегическое содержание планов Третьего рейха в отношении СССР: Сб. док. и мат. М., 2015. С. 309.

4. Подр. см.: Маринченко А.А. "Внести раздоры между народами...": Расовая политика немецких властей в отношении советских военнопленных, 1941 - начало 1942 года // Новая и новейшая история. 2014. N 2. С. 59-91.

5. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 322. Л. 140 (русский перевод работы Ф. Паузера).

6. Гончаренко О. Ключовi антиросiйськi наративи у пропа андистському дискурсi перiодичних видань нiмецьких окупацiйних зон Украiни (1941-1944 рр.) // Украiнський iсторичний журнал. 2022. N 6. С. 110.

7. Вероятно, майор генерального штаба вермахта Вальтер фон Розенштиль.

8. Землянск - село в Воронежской области.

9. Автор и адресат документа не указаны. Справка отложилась в деле из фонда Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) с документами 1943 г.

10. В тексте везде "белоруссы".

11. Датировка документа - на основании даты сопроводительного письма М.А. Шамберга Г.М. Маленкову.

12. Ныне Донецк.

13. Вероятно, Юрий Александрович Музыченко (1905-?) - украинский писатель, коллаборационист, член власовского Комитета освобождения народов России.

14. Харьковский тракторный завод.

15. Харьковский паровозостроительный завод.