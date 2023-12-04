Почему деньги стали называть «баблом»

Одним из самых часто используемых в России жаргонных слов является «бабло» (или «бабки»), обозначающее деньги. Существует несколько версий того, почему русские начали употреблять данную лексическую единицу в таком значении.

Екатерина II

Согласно одной теории, слово «бабки» появилось благодаря династии Романовых. Дело в том, что во второй половине XIX века на выпущенной 100-рублёвой купюре решили изобразить пожилую Екатерину II. Данная купюра стала пользоваться особой популярностью в дореволюционной России, так как большая часть финансовых операций осуществлялась с её помощью. Тот факт, что Екатерина II была единственной императрицей, чей портрет был отпечатан на деньгах, сделал купюру ещё более запоминающейся.

В итоге 100 рублей стали именовать «царственной бабкой». Позже два слова заменили на «бабки» или «бабло».

Снопы

Существуют и другие теории происхождения понятия «бабло». По мнению некоторых экспертов, в царской России в деревнях снопы, во время жатвы составленные один к другому, называли «бабками». Когда снопов скапливалось от 10 до 13, их ставили во второй ряд. Получалось что-то вроде матрёшки, похожей на бабку. Такими матрёшками крестьяне мерили урожай, спрашивая друг у друга: «Сколько бабок ты снял?». Поскольку большое количество бабок считались мерилом достатка, то есть урожая, спустя время понятие «бабки» стало аналогом слова «деньги», «переехав» из деревни в город.

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