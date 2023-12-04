День рождения «Нового Радио» отметили масштабным «СуперХитШоу»

Если праздновать день рождения, то только с размахом! Как никто другой с этим согласно «Новое Радио». В день своего рождения, 30 ноября, радиостанция устроила закрытую вечеринку, билеты на которую разлетелись настолько быстро, что на «СуперХитШоу» смогли попасть только самые быстрые и преданные поклонники суперхитов и суперновинок.

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Персональный новый год популярная радиостанция встретила в московском ночном клубе VK Gipsy. О солдауте было объявлено за неделю до мероприятия. Более 20 суперзвезд зажгли вместе со слушателями «Нового Радио».

Самые теплые пожелания и горячие хиты прозвучали со сцены в исполнении топовых артистов. Среди них были Мот, Клава Кока, Дима Билан, Мари Краймбрери, Бьянка, NЮ, Niletto, Лёша Свик, Лолита, GAYAZOV$ BROTHER$, Звонкий, Galibri&Mavik, RASA, Filatov&Karas, Bahh Tee & Turken, Mary Gu, Seville (Artik&Asti), Lx24 и другие звёзды. А балерина Анастасия Волочкова поздравила радиостанцию фирменным шпагатом!

«Новое Радио» не только принимало поздравления, но и само дарило подарки! Ведущие Утреннего шоу «1+1» Калинин и Райтраун подготовили для гостей море сюрпризов: худи, футболки, носки, попсокеты и другой крутой мерч улетал в зал пачками и моментально находил новых владельцев. Кирилл и Артем сменили множество ярких образов: кульминацией праздничного маскарада стало перевоплощение сначала в ангела и демона, а затем в героев комиксов — Бэтмена и Супермена.

Здесь было все для идеального персонального нового года: горы мандаринов, десятки огромных воздушных шаров, настоящие рождественские эльфы и даже прессвол, на котором звезды общались с журналистами, был оформлен как подарочная коробка! А еще украшенная светящимся тортом сцена, мощный звук, сверхсовременные спецэффекты, бластер с конфетти и тысячи счастливых гостей, отрывающихся под лучшие хиты трендсеттеров российского шоубиза.

GAYAZOV$ BROTHER$ поделились впечатлениями от «СуперХитШоу»: «Замечательная атмосфера! Мы очень рады здесь находиться: крутой звук, отличная организация, сильный лайнап, как и всегда у “Нового Радио”. С днем рождения!»

RASA были в восторге от того, что зрители уже выучили слова только что вышедших песен группы: «Публика классная, горячая, заряженная. Чувствуется энергия! Весь зал подпевал, это очень приятно!»

Люся Чеботина: «Очень яркий вечер! Все друзья, коллеги встретились тут. В воздухе витает классное настроение, звучат любимые хиты. Хочется пожелать “Новому Радио” процветания, а ребятам из Утреннего шоу “1+1” всегда оставаться такими же крутыми!»

Тем, кто не успел урвать билет до солдаута, «Новое Радио» подарило новогоднее чудо: 150 счастливчиков из 14 городов России выиграли путешествие на праздник, дозвонившись в эфир и поздравив станцию с днём рождения.

Генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов: «Мы даже не думаем взрослеть! Всё такие же бодрые, дерзкие и безбашенные! Нам всегда есть, чем удивить слушателей. Свежие идеи и новые громкие проекты, смелые эксперименты, такие как церемония вручения премии в метавселенной, и уникальные конкурсы, которые дарят молодым талантам путь в большой шоубиз — “Новое Радио AWARDS”, “Музыкастинг”, “ДВИЖ” и многое-многое другое случилось с нами в 2023-м. И чем, как ни супершоу с самыми громкими артистами, проводить этот год. А дальше — больше!».

Больше подробностей — в эфире «Нового Радио», на официальном сайте и страницах станции в социальных сетях.

«Новое Радио» — мультиплатформенный проект, объединяющий вещание в FM-диапазоне и digital-среде с использованием самых современных технологий качественного объёмного звука и собственной разработки визуализации эфира для онлайн-трансляции высокого разрешения. В плейлисте — только суперхиты и суперновинки топовых артистов, которые формируют музыкальные тренды в России и мире. Генеральный продюсер «Нового Радио» — Роман Емельянов.

Сеть вещания станции насчитывает 205 пунктов установки передатчиков в России, Белоруссии, Молдове, Таджикистане и Таиланде. Ежедневная аудитория «Нового Радио» составляет более 2,5 млн слушателей (4,0%), еженедельная — более 6,2 млн (9,8% населения), доля рынка по аудитории — 2,1%*.

«Новое Радио» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — лидера российского радиовещания*, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», проект STUDIO 21, радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», еженедельный журнал «Профиль» и сетевое издание profile.ru.

Сайт «Нового Радио»: newradio.ru.

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