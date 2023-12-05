Россияне случайно нашли пропавшую два года назад собаку в другом городе

Жители Брянска воссоединились с собакой, пропавшей два года назад. Пса по кличке Зевс нашли в другом городе, сообщает Telegram-канал Baza.

© Lenta.ru

Зевс потерялся в 2021 году, когда его хозяева жили в Ржеве в Тверской области. Россияне обращались в поисковые группы, но попытки найти собаку не увенчались успехом. Несмотря на это, они не оставляли попыток отыскать питомца и периодически просматривали объявления о найденных животных в социальных сетях. Так, спустя два года разлуки они случайно наткнулись на объявление с Зевсом.

Выяснилось, что собака находится в Твери. Ее нашла местная зоозащитница в районе Бобачевской рощи. Так как никто не знал настоящую кличку пса, его прозвали Рыжиком.