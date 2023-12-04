В Китае женщина подделала паспорт, чтобы скрыть возраст от любовника
Жительница Китая решила скрыть свой возраст от своего бойфренда, который был на 17 лет младше нее. Она купила поддельный паспорт, но ее план не удался, и она получила штраф. Об этом сообщает South China Morning Post.
Женщину поймали в аэропорту Пекина, когда она собиралась улететь в Японию вместе со своим 24-летним партнером. Сотрудник иммиграционной службы заметил что-то странное в ее паспортных данных и решил проверить их еще раз. Женщина начала нервничать и даже попыталась выхватить документ из рук сотрудника аэропорта. Она также попросила своего бойфренда пройти паспортный контроль отдельно, чтобы он не узнал о ее обмане.
Как оказалось, у женщины было два китайских паспорта с разными датами рождения, и один из них был поддельным. Расследование показало, что она подделала дату рождения, чтобы сохранить отношения с молодым любовником. Она опасалась, что он расстанется с ней, если узнает ее настоящий возраст. За поддельный паспорт ей пришлось заплатить штраф в три тысячи юаней (38 тысяч рублей), а фальшивый документ конфисковали.
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