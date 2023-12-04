Как надо встречать дракона

Вполне вероятно, что есть действительно особенные люди, которые могут угадать какие-то глобальные события. Ну, может, баба Ванга, хотя, говорят, и она ошибалась. Или там Владимир Вольфович — но с ним вообще интересная ситуация, скорее всего, он так много говорил обо всем, что где-то и попал.

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Тем не менее успешные прогнозы есть. Но подавляющее большинство (99 процентов) — это, конечно, абсолютнейшие фантазии с целью привлечь внимание. Какие-то доморощенные астрологи, гадалки на картах и просто «светлые личности» очень много писали про год Кролика.

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И все эти предсказания были однотипными. Базировались на том наблюдении, что сам кролик — животное мирное, плодовитое, прожорливое. После трудного и кровавого года Тигра говорили «предсказатели»: «Наконец-то наступает год Кролика, который принесет нам всем мир, покой, благоденствие. Мы будем любить друг друга и размножаться». С такими надеждами — на мир и любовь — покупали мы в ларьках подземных переходов нелепых фарфоровых зайчиков, расписанных под гжель, и дарили коллегам. Ну, все так и получилось, правда ведь?

Здесь должен стоять большой ироничный смайлик, но вы и так все поняли мою глубокую иронию. Самое интересное, что, наделав неправильных прогнозов, их авторы потом не вспоминают об ошибках. Да и понятно, они же заняты составлением новых перспективных планов. Сколько раз предсказывали то конец света, то взрыв реактора, то окончание боевых действий, то вообще переход всего человечества на «высокие вибрации». Предсказывали затопление Петербурга, катастрофически жаркое лето и падение метеорита... Ошиблись практически во всем. Нигде не читала предсказаний о событиях в Израиле, никто не предупредил о сильнейшей магнитной буре в начале ноября — северное сияние над Центральной Россией засияло, помните? Никто не извинится за то, что был неправ. Напротив, будут потом пояснять, что, дескать, не так поняли. Одна девушка-астролог, которая рассказывала про миролюбивого и нежного Водяного Черного Кролика, сказала уверенным тоном: «Так это был не просто год Кролика, а год воинственной планеты Марс! Поэтому все так и получилось».

Сейчас вот витрины в киосках заполнили дракончики. Они, дракончики, тоже расписаны под гжель, улыбаются и, надо полагать, сулят в наступающем году веселье. Пойду прикуплю несколько таких, подарю знакомым, которые уже мечут свои карты Таро и общаются с космосом с целью сделать предсказания для человечества. Может быть, раз уж с Кроликом попали впросак, то Дракон, который огнедышащий и яростный, тоже порвет шаблоны и окажется для всех нас щедрым, ласковым и мирным?

«Провидцы будущего» говорят, что год Зеленого Деревянного Дракона принесет человечеству новые законы, новую религию, прорыв в экономике, рост и развитие в глобальном и частном, и каждый из нас получит шанс на саморазвитие. Обещают, что экономический кризис окончится где-то в мае. Что появится новая коалиция стран, даже со своей денежной единицей. Неисправимые оптимисты эти предсказатели. Дают еще рекомендации, как «любить дракона».