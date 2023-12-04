Названо разорвавшее трехметровую акулу-людоеда животное

Ученые назвали животное, растерзавшее трехметровую акулу-людоеда у берегов Австралии. Об этом сообщает ScienceAlert.

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В октябре разорванную пополам тушу заметили в районе мыса Бриджуотер на южной оконечности материка. Чтобы определить, кто именно напал на акулу, морские биологи из университета Дикина проанализировали образцы, взятые из ран, и обнаружили в них значительное количество ДНК косаток.

По словам водного эколога Адама Миллера, характер ран на туше акулы типичен для нападений косаток. Он полагает, что к нападению может быть причастна стая, в которую входят хорошо известные самцы Бент Тип и Риппл. Эту версию подтверждают и наблюдения очевидцев, которые видели косаток близ мыса незадолго до обнаружения туши.

Косатки достигают десяти метров в длину и без труда справляются с рыбами любого размера. В ЮАР они так часто устраивали расправы над акулами-людоедами, что те почти перевелись. Косатки рвали их на части, пожирали печень и не притрагивались к остальному. Ученые полагают, что их привлекало вещество сквален, которое содержится в этом органе.

Большая белая акула, или акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.