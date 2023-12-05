Где в Подмосковье началось контрнаступление советских войск в 1941 году

Как известно, 5 декабря в России отмечается День воинской славы — день начала контрнаступления советских войск в ходе Битвы за Москву. Что же происходило в этот день 82 года назад и где и у каких именно населенных пунктов Подмосковья наши соединения перешли к атакующим действиям?

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К 5 декабря ситуация на фронте возле столицы была еще неоднозначной. Немецко-фашистские полчища явно выдохлись и приступили к организации оборонительных позиций. Но в районе той же Тулы они еще пытались окружить город. Советские войска стянули к линии фронта крупные подразделения и ждали отмашки для начала наступательных действий. Они начались на ряде участков фронта еще 4 декабря. Это произошло на территории Калининской и Тульской областей, где командование приказало занять перед наступлением выгодные позиции. Именно тут, на флангах, и начнется наступление советских войск под Москвой 5-6 декабря. Калининский фронт и правое крыло Юго-Западного фронта получили больше всего новых войск и вооружения. Были пополнены и авиационные части.

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Всего перед началом контрнаступления численность советских войск у стен столицы превысила 1,1 млн человек. В группировку входило 7,7 тысячи орудий и минометов, 415 «Катюш», 774 танка и одна тысяча самолетов. Наступление состоялось несмотря на то, что немцев было намного больше — 1,7 млн человек, 1170 танков и свыше 13 500 орудий и минометов. Лишь в самолетах гитлеровцы уступали. У них их было 615.

На территории нынешней Московской области контрнаступление началось по факту 6 декабря 1941 года. Ранним утром в атаку пошли подразделения 1-й ударной, 20-й и 30-й армий. Наступать было очень тяжело. Страшный мороз и глубокие сугробы мешали не только немцам, но и нашим бойцам. Обороняться в таких условиях гораздо легче чем атаковать. К тому же при плохой погоде было сложно применять любую технику и часто — авиацию. Тем не менее в те холодные дни декабря 1941 года наши деды и прадеды смогли совершить почти невозможное. Метр за метром, километр за километром они освобождали подмосковную землю от оккупантов.

Только что поправившийся после октябрьского ранения под Можайском генерал Дмитрий Лелюшенко командовал 30-й армией. В его распоряжении было несколько стрелковых и кавалерийских дивизий, одна моторизованная дивизии, а также две танковые бригады. Главный удар был нанесен в направлении на город Клин и село Рогачево (сейчас — Дмитровский городской округ). Весь день 6 декабря шли ожесточенные бои и к вечеру наши войска смогли выбить противника из села Борщево, расположенного в 18 километрах к северо-востоку от Клина. Это село можно считать одним из первых населенных пунктов Московской области, освобожденным в ходе контрнаступления. Передовые части к утру 7 декабря вышли на этом направлении к окраинам деревень Бирево и Слобода. Обе деревни существуют и сейчас.

1-й ударной армии генерала Василия Кузнецова предстояло брать Яхрому — город недалеко от Дмитрова. Фронт проходил совсем рядом с городом. Продвинуться далеко за первый день не удалось, но зато было освобождено сразу несколько населенных пунктов. Была взята деревня Починки, которая теперь входит в состав Яхромы. Вошли наши войска и в сам город — в его восточную часть. Кровопролитные бои будут идти за город всю ночь и на следующий день Яхрома будет полностью очищена от фашистов, став первым городом Московской области, освобожденным в 1941 году. Уже 6 декабря нашей разведкой был зафиксирован факт, что на ряде участков фронта перед 20-й и 1-й ударной армиями противник начал отход со своих позиций.

20-я армия все свои усилия 6 декабря сконцентрировала на атаку вражеских позиций в поселке Красная Поляна. Еще день назад здесь атаковали не наши, а немцы. Название этого поселка часто звучало в художественных фильмах в качестве самой близкой точки, куда подошли немецкие войска при продвижении к Москве. В свое время Красная Поляна была даже районным центром, позднее передав «столичные» функции Долгопрудному. В 1975 году поселок вошел в состав города Лобни в качестве микрорайона. К концу дня частям двух дивизий и двух танковых бригад удалось зайти на окраинные улицы поселка. Ожесточенные бои тут продолжились утром, а освобождена Красная Поляна была 8 декабря.

Также на этом направлении была проведена разведка боем в направлении села Белый Раст, где отличились моряки-артиллеристы. Они выкатили орудия почти на прямую наводку, внесли переполох в порядки противника, а затем еще продержались какое-то время практически в окружении. Их командир, 25-летний младший политрук Алексей Дуклер, получил тяжелейшие ранения, сделавшие его инвалидом. За бои под Белым Растом он был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Батарея сковала все находившиеся здесь силы противника и позволила выяснить, что немцы оборудовали тут линию оборону. Белый Раст также был освобожден 8 декабря.

Что касается 16-й армии Константина Рокоссовского, то она наступления в этот день по плану не начинала. Немцы перед ним окапывались уже третий день подряд, а наши разведывательные группы значительно активизировались, нащупывая слабые места в обороне противника. Кстати, 8 декабря Гитлер понял, что советские войска настроены решительно и не дадут его полчищам зазимовать на достигнутых рубежах. Поэтому фюрер подписал директиву о переходе к обороне на всем фронте.

Как уже было упомянуто, Яхрома 7 декабря стала первым освобожденным городом Подмосковья в ходе контрнаступления советских войск. 11 ноября советские войска очистили от оккупантов Истру, а на следующий день — Солнечногорск. 15 декабря был освобожден Клин, 16 декабря — Высоковск, 20 декабря — Волоколамск и 26 декабря — Наро-Фоминск. В 1942 году немцы были изгнаны 17 января из Рузы, 19 января — из Вереи и 20 января — из Можайска. Два дня спустя был освобожден последний райцентр на территории области — поселок Уваровка (ныне — в Можайском городском округе). А бои на самой границе Московской и Смоленской области шли еще вплоть до февраля-марта 1943 года.

В ходе Битвы за Москву немцы потеряли в Тульской области города Михайлов, Венев, Новомосковск, Донской, Ефремов, Узловая, Богородицк, Алексин, Щекино, Лихвин (Чекалин), Белев, в Липецкой — Елец, в Калининской — Калинин (Тверь), Старица, Торопец в Калужской — Таруса, Калуга, Козельск, Малоярославец, Боровск, Мещовск, Мосальск, Людиново, Киров, Медынь, Кондрово, Сухиничи, Юхнов, в Орловской — Ливны, Новосиль. В Смоленской области на четыре месяца был освобожден Дорогобуж. Многие из перечисленных городов в свое время входили в состав Московской губернии или Московской области.