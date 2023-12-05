Взрыв на Ставрополье: кто стоял за одним из самых страшных терактов в истории России

20 лет назад, 5 декабря 2003 года, был совершен один из самых громких терактов в истории современной России — подрыв электрички, которая следовала из Кисловодска в Минеральные Воды. Четверо террористов активировали самодельное взрывное устройство в тот момент, когда поезд подъезжал к Ессентукам. Мощный взрыв унес 47 жизней — в основном студентов, которые ехали на занятия. Еще 170 пассажиров получили ранения. Ответственность за кровавое преступление взял на себя Шамиль Басаев — российский террорист номер один, за информацию о котором Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила беспрецедентную награду в десять миллионов долларов. Историю потрясшего страну теракта на Ставрополье вспомнила «Лента.ру».

5 декабря 2003 года, около семи часов утра. Пригородная электричка № 6309 отправляется из Минеральных Вод. В народе ее называют студенческой: в вагонах почти нет свободных мест — студенты колледжей, техникумов и вузов спешат к 9:00 на занятия в Пятигорск. В 7:42 электричка подъезжает к станции Ессентуки, но за 400 метров до остановки второй вагон с начала состава, в котором находятся десятки человек, сотрясает мощный взрыв.

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В тот момент, когда во втором вагоне электрички сработала бомба, житель Ессентуков Дмитрий (имя изменено) шел на работу по тротуару вдоль железной дороги. Он слышал, как сзади приближается электричка, а затем раздался оглушительный взрыв.

Дмитрий, очевидец теракта у станции Ессентуки:

Я обернулся и увидел, как куски вагона разлетались в стороны. Его крыша подлетела вверх, ударилась о столб и, упав обратно на вагон, смяла его. Сразу после взрыва из вагона вылетело около пятнадцати тел. Страшная картина была. Кто-то выбегал, кто-то выползал. Очень многие вообще не двигались. Были слышны крики и стоны.

Взрывная волна едва не разорвала вагон на две части — после обрушения крыши он завалился на бок и загорелся, заблокировав внутри тех, кто еще оставался жив. При этом останки пассажиров разлетелись на несколько сотен метров, попав во дворы и огороды жителей Ессентуков, живших в частном секторе.

Из воспоминаний очевидцев трагедии:

Пассажиров буквально разорвало на куски — обрывки одежды и куски тел висели на окрестных кустах.

РИА Новости / 5 декабря 2003 года. Последствия взрыва электрички в Ессентуках

Новость о трагедии моментально облетела третий микрорайон города, на территории которого произошел взрыв. К железной дороге начали стекаться местные жители, которые по мере сил пытались помогать спасателям. Те, в свою очередь, применили спецтехнику, чтобы добраться до выживших пассажиров, заблокированных в электричке.

Анна, жительница Ессентуков:

От нашего дома до места взрыва — метров сто. Когда прибежала к электричке, увидела тело молодой девушки, а рядом — ее сумку, в которой звонил телефон. Достала, вижу входящий — «Мама». Так и не решилась ответить. Это было самое страшное: слышать, как в разбросанных сумках и карманах пассажиров разрываются мобильники. А трубку взять уже некому.

Охота на электрички

На место взрыва прибыли 30 экипажей скорой помощи из Ессентуков, Пятигорска, Кисловодска и Минеральных Вод, которые доставили в больницы около 100 человек. Кроме того, часть пострадавших перевезли при помощи вертолетов. 20 человек, раненных при взрыве, находились в критическом состоянии.

Шестеро из них ушли из жизни в первые часы после того, как их доставили в отделение реанимации городской больницы Ессентуков. Травмы пассажиров шокировали даже врачей, которые многое видели на своем веку: у одной из пострадавших взрывом оторвало нижнюю челюсть вместе с языком.

Студенту автослесарного техникума Александру Д. осколком пробило голову, из-за чего он ослеп и онемел. А для другой пассажирки, впавшей в кому, теракт рядом со станцией Ессентуки, стал вторым за три месяца: в сентябре 2003 года она уже оказывалась на волосок от гибели в электричке, которую подорвали на перегоне Подкумок — Белый Уголь.

Как чеченские террористы взрывали электрички на Ставрополье: справка «Ленты.ру» За три месяца до теракта у станции Ессентуки, 3 сентября 2003 года, на Ставрополье была подорвана утренняя электричка, которая следовала из Кисловодска в Минеральные Воды. Чеченские террористы по приказу полевого командира Доку Умарова заложили три бомбы на перегоне между станциями Подкумок и Белый Уголь. Из трех взрывных устройств сработали два: мощность взрыва, прогремевшего в 7:30 утра, составила 30 килограммов в тротиловом эквиваленте. Тот взрыв стал летальным для 7 человек, еще около 80 получили ранения.

Между тем после взрыва электрички в Ессентуках в город на помощь местным специалистам отправились лучшие хирурги Ставрополья, а также 50 сотрудников краевого Центра медицины катастроф. В больницах, куда поступали раненые, ввели строгий пропускной режим, начали срочный сбор донорской крови.

Вскоре были подготовлены списки пострадавших, чьи личности удалось установить, — их вывесили на дверях больниц, которые в поисках родственников объезжали шокированные близкие. При этом около 50 пассажиров взорванной электрички получили легкие ранения, после помощи на месте отказались от госпитализации и отправились домой.

Унесенные жизни

Общее число раненых в результате теракта в Ессентуках составило 170 человек. Согласно официальным данным, еще для 47 пассажиров взрыв стал летальным: 34 человек не стало на месте, 13 пострадавших не смогли спасти в больницах. Среди тех, чьи жизни забрал взрыв, были восемь детей и много подростков младше 17 лет. При этом пострадавших могло быть гораздо больше, если бы взрыв произошел после прибытия электрички на станцию Ессентуки.

Инна (в 2003 году — студентка Пятигорского государственного технологического университета):

Обычно электричка приходила в 7:40 и набивалась под завязку. Бывало, что не всем удавалось влезть в вагоны — приходилось бежать на маршрутку, чтобы успеть на занятия. Страшно представить, сколько жизней унес бы взрыв, произойди он на платформе или уже после посадки в Ессентуках.

Развороченный взрывом вагон электрички отогнали в депо ессентукского хладокомбината, после чего к его осмотру приступили следователи и криминалисты. Версия о теракте была основной с самого начала: эксперты установили, что сработала бомба на основе пластида, начиненная поражающими элементами — гайками, болтами, гвоздями и кусками проволоки.

РИА Новости / 5 декабря 2003 года. Последствия взрыва электрички в Ессентуках

Мощность бомбы, которую террористы спрятали в большой хозяйственной сумке, по разным оценкам, составляла от 7 до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Следователи предполагали, что сумку с бомбой могли разместить либо на полке для багажа, либо на полу в районе второго колеса взорванного вагона: это место было сильно погнуто и пробито взрывной волной. При этом некоторые пассажиры рассказывали не об одном, а о двух взрывах, прогремевших в вагоне.

К слову, сразу после взрыва появлялась информация о том, что в электричке нашли еще одно взрывное устройство, которое не сработало лишь по счастливой случайности. А основная бомба якобы сработала не полностью, и ее остатки позже уничтожили саперы.

По следам террористов

Расследование теракта в Ессентуках взял под личный контроль генпрокурор России Владимир Устинов. В срочном порядке был создан специальный оперативный штаб, куда вошли представители ФСБ, МВД и прокуратуры — в том числе заместитель Устинова Сергей Фридинский и замглавы МВД Михаил Паньков.

Для поимки преступников в Ставропольском крае ввели план «Ураган-4», но задержать их по горячим следам не удалось

Стоит отметить, что оперативная информация о готовящихся терактах поступила в штаб объединенной группировки войск на Северном Кавказе еще в конце ноября 2003 года.

В начале декабря правоохранительным органам было известно, что в южные регионы страны направлены несколько групп шахидок, до пяти женщин 20-30 лет в каждой. Они входили в запрещенную в России террористическую организацию «Риядус-Салихийн» («Сады праведников»), подконтрольной чеченскому террористу номер один Шамилю Басаеву.

Александр Коробейников (в 2003 году — первый заместитель полпреда Президента России в Южном федеральном округе):

Судя по информации с других территорий, теракт готовился и в Ингушетии, и в других регионах — готовилась целая серия терактов. Александр Коробейников в 2003 году — первый заместитель полпреда Президента России в Южном федеральном округе (ЮФО)

Геннадий Хамельянин/«Коммерсантъ» // Чеченский террорист номер один Шамиль Басаев

Одна из этих засланных групп и была задействована для теракта в Ессентуках: в нее входили три женщины и мужчина-смертник, обвешанный гранатами. Все они, предположительно, вошли в электричку на станции Белый Уголь, в пяти километрах от Ессентуков.

Две женщины находились в вагоне и выпрыгнули из него перед взрывом. Одна женщина руководила и наблюдала, она вряд ли осталась жива. Личность мужчины вряд ли удастся установить. Но это был смертник, поскольку на ногах у него были обнаружены гранаты Николай Патрушев в 2003 году — директор ФСБ России

По одной из версий, уцелевших террористок поджидали их сообщники: нашлись свидетели, которые утверждали, что рядом с местом взрыва были припаркованы подозрительные машины. Около железной дороги следователи действительно нашли брошенные автомобили — не исключено, что из них организаторы теракта следили за преступлением.

Ответственность за него 24 декабря 2003 года взял Шамиль Басаев: он отправил на e-mail одного из российских СМИ письмо, в котором утверждал, что подрыв электрички был частью плана «Бумеранг» по отражению «российской агрессии» и ставил целью дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами в Госдуму 7 декабря.

Три с половиной года спустя, 10 июля 2006 года, Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации российских спецслужб, проведенной в Ингушетии. Непосредственные исполнители и организаторы теракта в Ессентуках так и не были установлены.

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