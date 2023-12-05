Чем трофейная американская БМП Bradley будет полезна российским оружейникам

Российские военные впервые вывезли в тыл американскую БМП Bradley. Этот трофей достался солдатам нелегко, так как машина находилась в серой зоне – там же за последние месяцы сгорело около 50 таких БМП. В чем заключаются технические особенности Bradley и чем они могут быть интересны отечественным инженерам?

Российские военные смогли вывезти в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, подбитую на Авдеевском участке фронта. Отмечается, что ранее захватить эту военную технику не удавалось, так как она стояла в нейтральной полосе, что затрудняло ее эвакуацию, поэтому бойцы ограничивались лишь вывозом отдельных элементов БМП.

Видео дня

Трофейная Bradley принадлежала 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. С начала лета она потеряла уже 42 бронемашины этого типа в боях сначала на территории Запорожской области, а позже – в Донецкой народной республике под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

Первую партию Bradley Вашингтон отправил на Украину в январе, напоминает РИА «Новости». Сделано это было в рамках соглашения о военной помощи на сумму 2,85 млрд долларов. «Московский комсомолец» добавляет, что в настоящее время в составе ВСУ насчитывается несколько сотен таких машин.

БМП Bradley производит американская компания BAE Systems Land & Armaments. Машина предназначена для разведки и перевозки отряда пехоты, его защиты от огня стрелкового оружия, а также подавления и устранения угроз от пехоты противника. M2 вмещает экипаж из трех человек: командира, наводчика и водителя, а также может перевозить семь полностью экипированных солдат.

Броня защищает Bradley от 30-мм подкалиберных снарядов и РПГ или аналогичных противотанковых средств. Вооружение Bradley типичное для такого вида боевых машин. А интерес могут представлять безопасный для глаз лазерный дальномер (ELRF), тактическая навигационная система (TACNAV), включающая легкий GPS-приемник (PLGR) и цифровые компасные системы (DCS), а также информационная система боевого командования Force XXI Battle Command Brigade and Below (FBCB2).

«Bradley позволит нам лучше ознакомиться с технологическим уровнем США, понять сильные и слабые стороны этой конкретной машины и оценить ее боеспособность. Хорошо, что мы увезли ее в тыл. Теперь изучим. Но это совершенно не новая машина, ей больше 20 лет. Это не передовой рубеж американской технологической мысли», – пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.