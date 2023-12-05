Как стать богаче с помощью нейросетей

Искусственный интеллект, в его сегодняшнем понимании, начал стремительно развиваться примерно 10-15 лет назад, когда возможности для хранения и быстрой обработки большого объема данных стали почти общедоступными. Сегодня сложно вспомнить, что еще совсем недавно на то, чтобы оформить банковскую карту или получить кредит, уходили дни, если не недели. С помощью моделей ИИ, которые анализируют Big Data, мы можем создавать различные метрики для оценки клиента. Например, теперь мы понимаем, какой продукт будет интересен клиенту в конкретный момент времени. А большинство продуктов сегодня можно оформить онлайн.

В будущем влияние искусственного интеллекта на нашу жизнь будет только возрастать. Важно, чтобы это влияние приносило пользу и отдельно взятому человеку, и обществу в целом. И здесь перед банками, инвестиционными и страховыми компаниями стоит амбициозная цель — помочь людям сформировать базовый капитал. Как раз этого очень долго не хватало нашей стране. Экономическая модель общества должна заключаться в том, чтобы накопленный семьей капитал переходил по наследству и приумножался. При таком сценарии развития появляется уверенность в стабильности, которая необходима для повышения благосостояния общества. Кроме того, наличие базового капитала у большей части населения — это бустер для развития экономики.

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Как технологии ИИ могут повысить благосостояние общества? Дело в том, что уровень благосостояния общества зависит от уровня благосостояния его условной единицы — отдельно взятого человека или семьи. Чтобы повышать благосостояние человека, нужно предлагать ему именно те продукты, в которых он нуждается прямо сейчас.

Эти продукты необходимо персонифицировать, а их стоимость должна быть индивидуальной, то есть учитывать особенности конкретного человека: его образ жизни, профессиональную занятость, наличие вредных привычек и многое другое. Кроме того, нужны гибкие программы-конструкторы, чтобы пользователь в любой момент мог подключить или отключить те или иные услуги, риски и программы. Для развития ситуативного страхования ИИ тоже будет очень полезен, ведь мы сможем анализировать условный «цифровой профиль» клиента — понимать, как он перемещается, чем он питается, в каких местах бывает. И в зависимости от этого — сможем предлагать человеку актуальные именно для него продукты, которые защитят в сложных ситуациях.

Но и это не все. Важный вклад в повышение уровня благосостояния общества внесет появление финансовых помощников на базе искусственного интеллекта.

По сути, у каждого человека будет свой личный помощник, который, прекрасно зная его, будет предлагать ему различные решения для финансового благополучия.

Само по себе благосостояние складывается из планирования нескольких составляющих и этапов собственной жизни: образования и повышения квалификации, личного и семейного бюджета, пенсии, налогов и персональных рисков (операционных, кредитных, инвестиционных), а также портфеля активов. Финансовый советник на базе ИИ будет анализировать каждую составляющую такого планирования и оценивать ее. Это позволит формировать персональные оптимизационные решения для клиентов, что постепенно изменит поведенческие характеристики общества, то есть повысит уровень финансовой грамотности и, как следствие, уровень благосостояния общества.

По сути, все инструменты будут усовершенствованы до уровня уникальной системы, которая будет рядом с человеком 24/7 и будет выполнять всю финансовую рутину автоматически.

Павел Бурин,